Барнаульский Арбат надевает новогодний костюм. Фото

Улицу Мало-Тобольскую вовсю украшают к Новому году

20 декабря 2024, 22:52, ИА Амител

Улица Мало-Тобольская / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мало-Тобольскую улицу в Барнауле украшают к Новому году. Горожан уже радует множество светящихся фигур. Среди них – бабочки, цветы, красные звезды, неотъемлемые для каждой новогодней елки, и, разумеется, сами праздничные деревья. Новогодний блеск придали и фонарям.

Помимо светящихся фигур, на барнаульском Арбате уже доделывают горки и украшают елку.

Ранее amic.ru рассказывал, что установка городков на площади Сахарова и ул. Мало-Тобольской близится к завершению.