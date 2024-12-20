Барнаульский Арбат надевает новогодний костюм. Фото
Улицу Мало-Тобольскую вовсю украшают к Новому году
20 декабря 2024, 22:52, ИА Амител
Улица Мало-Тобольская / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Мало-Тобольскую улицу в Барнауле украшают к Новому году. Горожан уже радует множество светящихся фигур. Среди них – бабочки, цветы, красные звезды, неотъемлемые для каждой новогодней елки, и, разумеется, сами праздничные деревья. Новогодний блеск придали и фонарям.
Помимо светящихся фигур, на барнаульском Арбате уже доделывают горки и украшают елку.
Ранее amic.ru рассказывал, что установка городков на площади Сахарова и ул. Мало-Тобольской близится к завершению.
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025
05:47:34 21-12-2024
Колхоз!!!
07:55:12 21-12-2024
"Горожан уже радует" -------- Посмотрел фото. Ни капли радости. Какая то убогая "канцелярщина". Что тут, что на Сахарова.
08:00:14 21-12-2024
колхозникам везде видится "привычная среда обитания" . ложитесь спать
11:45:46 21-12-2024
Гость (08:00:14 21-12-2024) колхозникам везде видится "привычная среда обитания" . ложит...
Это когда человек из деревни уехал, а деревня из человека нет)))
17:09:36 21-12-2024
Гость (08:00:14 21-12-2024) колхозникам везде видится "привычная среда обитания" . ложит... Увидели несколько разноцветных лампочек на железной подставке и все? Праздник к вам пришел? Как же вам мало для счастья надо...
10:52:45 21-12-2024
колхозникам в любом провинциальном городе московский Арбат мерещится
21:59:50 22-12-2024
Ну и "украшения"- железяки с дишманскими китайскими гирляндами🙄
22:01:19 22-12-2024
Для сравнения покажите фото новогодних украшений хотя бы 2019/2020гг. и тогда "почувствуете" разницу праздика😳