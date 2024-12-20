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Барнаульский Арбат надевает новогодний костюм. Фото

Улицу Мало-Тобольскую вовсю украшают к Новому году

20 декабря 2024, 22:52, ИА Амител

Улица Мало-Тобольская / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мало-Тобольскую улицу в Барнауле украшают к Новому году. Горожан уже радует множество светящихся фигур. Среди них – бабочки, цветы, красные звезды, неотъемлемые для каждой новогодней елки, и, разумеется, сами праздничные деревья. Новогодний блеск придали и фонарям.

Помимо светящихся фигур, на барнаульском Арбате уже доделывают горки и украшают елку.

Ранее amic.ru рассказывал, что установка городков на площади Сахарова и ул. Мало-Тобольской близится к завершению.

В Барнауле продолжают оформлять новогодние городки / Фото: администрация Барнаула

Новогодние городки продолжают оформлять в Барнауле

Установка городков на площади Сахарова и ул. Мало-Тобольской близится к завершению
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Барнаул праздники фоторепортажи Новый год
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Комментарии 8

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Гость

05:47:34 21-12-2024

Колхоз!!!

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Гость

07:55:12 21-12-2024

"Горожан уже радует" -------- Посмотрел фото. Ни капли радости. Какая то убогая "канцелярщина". Что тут, что на Сахарова.

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Гость

08:00:14 21-12-2024

колхозникам везде видится "привычная среда обитания" . ложитесь спать

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Гость

11:45:46 21-12-2024

Гость (08:00:14 21-12-2024) колхозникам везде видится "привычная среда обитания" . ложит...
Это когда человек из деревни уехал, а деревня из человека нет)))

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Гость

17:09:36 21-12-2024

Гость (08:00:14 21-12-2024) колхозникам везде видится "привычная среда обитания" . ложит... Увидели несколько разноцветных лампочек на железной подставке и все? Праздник к вам пришел? Как же вам мало для счастья надо...

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Элен без ребят

10:52:45 21-12-2024

колхозникам в любом провинциальном городе московский Арбат мерещится

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Гость

21:59:50 22-12-2024

Ну и "украшения"- железяки с дишманскими китайскими гирляндами🙄

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Гость

22:01:19 22-12-2024

Для сравнения покажите фото новогодних украшений хотя бы 2019/2020гг. и тогда "почувствуете" разницу праздика😳

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