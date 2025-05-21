Змеи сами предпочитают избегать подобных контактов

21 мая 2025, 20:10, ИА Амител

Змея / Фото: David Clode / Unsplash

Если вы встретили змею, не стоит взаимодействовать с ней, например, пытаться прогнать или напугать, рассказал старший преподаватель кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, кандидат биологических наук Александр Фомичев. Его цитирует пресс-служба университета.

Накануне "Сиб.фм" написал, что в Республике Алтай гадюка укусила двухлетнего ребенка, гулявшего с семьей по лесу. По словам мамы мальчика, он "плакал всю ночь из-за полученного шока и боли".

Биолог отметил, что гадюка – самая ядовитая змея, встречающаяся в Алтайском крае, а в Республике Алтай также можно встретить щитомордника обыкновенного. Однако никакая змея не нападет на человека, если не чувствует опасности.

"В 99,9% случаев, если человек увидел змею, она его тоже почувствовала и будет срочно уползать. Также она может затаиться, остаться на месте в надежде, что человек ее не заметит. Если вы начнете с ней взаимодействовать, она может воспринять это как угрозу, тогда уже нападет. Поэтому не нужно пытаться ее напугать, прогнать, ударить палкой. Просто обойдите змею стороной", – посоветовал Александр Фомичев.

Многие могут просто не заметить змею, поэтому биолог рекомендует внимательно смотреть, куда наступаешь или садишься. Если же змея напала внезапно, защититься от укуса поможет одежда. Направляясь в потенциально опасные места, следует надевать кроссовки или высокие сапоги, а также плотные штаны.

"Гадюка не кусает в привычном нам понимании – сжимая челюсти. Она, скорее, наносит укол зубами с открытым ртом. Поэтому сапоги и плотные штаны она точно не прокусит", – указал преподаватель.

Для взрослого человека укус гадюки не несет смертельной опасности, но если змея укусила ребенка, необходимо обязательно обратиться к медикам, добавил биолог.

Ранее инфекционист назвал главное отличие ядовитых змеиных укусов. Напомним, в Алтайском крае змеи проснулись еще в первой половине апреля.