Барнаульский биолог рассказал, как вести себя при встрече со змеей
Змеи сами предпочитают избегать подобных контактов
21 мая 2025, 20:10, ИА Амител
Если вы встретили змею, не стоит взаимодействовать с ней, например, пытаться прогнать или напугать, рассказал старший преподаватель кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, кандидат биологических наук Александр Фомичев. Его цитирует пресс-служба университета.
Накануне "Сиб.фм" написал, что в Республике Алтай гадюка укусила двухлетнего ребенка, гулявшего с семьей по лесу. По словам мамы мальчика, он "плакал всю ночь из-за полученного шока и боли".
Биолог отметил, что гадюка – самая ядовитая змея, встречающаяся в Алтайском крае, а в Республике Алтай также можно встретить щитомордника обыкновенного. Однако никакая змея не нападет на человека, если не чувствует опасности.
"В 99,9% случаев, если человек увидел змею, она его тоже почувствовала и будет срочно уползать. Также она может затаиться, остаться на месте в надежде, что человек ее не заметит. Если вы начнете с ней взаимодействовать, она может воспринять это как угрозу, тогда уже нападет. Поэтому не нужно пытаться ее напугать, прогнать, ударить палкой. Просто обойдите змею стороной", – посоветовал Александр Фомичев.
Многие могут просто не заметить змею, поэтому биолог рекомендует внимательно смотреть, куда наступаешь или садишься. Если же змея напала внезапно, защититься от укуса поможет одежда. Направляясь в потенциально опасные места, следует надевать кроссовки или высокие сапоги, а также плотные штаны.
"Гадюка не кусает в привычном нам понимании – сжимая челюсти. Она, скорее, наносит укол зубами с открытым ртом. Поэтому сапоги и плотные штаны она точно не прокусит", – указал преподаватель.
Для взрослого человека укус гадюки не несет смертельной опасности, но если змея укусила ребенка, необходимо обязательно обратиться к медикам, добавил биолог.
Ранее инфекционист назвал главное отличие ядовитых змеиных укусов. Напомним, в Алтайском крае змеи проснулись еще в первой половине апреля.
20:18:28 21-05-2025
не пытайтесь прогнать и тем более убить, она быстрее.
там где высокая трава или строительный мусор ходите в закрытой обуви, а лучше вообще не лезть.
если укусила, то вызывайте скорую.
никаких прижиганий и отсасываний, пейте больше простой воды и не дергайтесь.
07:19:19 22-05-2025
Душить!
09:59:52 22-05-2025
Гость (07:19:19 22-05-2025) Душить!...
Ой, что вы такое говорите! Чуйства целомудренных сейчас оскорбите у них психтравма на всю жизнь будет! Работать не смогут!