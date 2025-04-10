В Москве работник зоопарка умер после укуса змеи
Это случилось, когда мужчина хотел покормить рептилию
10 апреля 2025, 19:30, ИА Амител
Работник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой змеи, сообщил источник "Известий".
"Аспидовая змея укусила 35-летнего мужчину, когда он зашел в террариум покормить рептилию", – говорится в тексте.
Техник зоопарка потерял сознание из-за анафилактического шока. Мужчина скончался от остановки сердца, не успев доехать до больницы на скорой.
Как сообщает Telegram-канала Baza, сотрудник "умер буквально в течение пяти минут".
Аспидовые змеи (аспиды) – семейство ядовитых змей, состоящее из 384 видов. Укус крупных аспидов представляет для человека смертельную опасность. В яде этих змей преобладают нейротоксины, быстро провоцирующие угнетение нервной системы, прежде всего – паралич дыхательных путей.
21:04:45 10-04-2025
почему на фото не ядовитый удав?
00:38:31 11-04-2025
Надо же! Сколько лет зоопарку, а не научились запасаться антидотами против ядов. У каждого обслуживающего опасных рептилий должна быть при себе аптечка.
08:44:51 11-04-2025
Гость (00:38:31 11-04-2025) Надо же! Сколько лет зоопарку, а не научились запасаться ант... Был там.
Этой гадости там - как червей в огороде.
Аптечка будет емкость кубометр. И с колесиками.
09:33:19 11-04-2025
Musik (08:44:51 11-04-2025) Был там. Этой гадости там - как червей в огороде. Ап... Не будет, многие антидоты действуют сразу на много ядов