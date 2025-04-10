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В Москве работник зоопарка умер после укуса змеи

Это случилось, когда мужчина хотел покормить рептилию

10 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: Jan Kopřiva / Unsplash.com
Фото: Jan Kopřiva / Unsplash.com

Работник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой змеи, сообщил источник "Известий".

"Аспидовая змея укусила 35-летнего мужчину, когда он зашел в террариум покормить рептилию", – говорится в тексте.

Техник зоопарка потерял сознание из-за анафилактического шока. Мужчина скончался от остановки сердца, не успев доехать до больницы на скорой.

Как сообщает Telegram-канала Baza, сотрудник "умер буквально в течение пяти минут".

Аспидовые змеи (аспиды) – семейство ядовитых змей, состоящее из 384 видов. Укус крупных аспидов представляет для человека смертельную опасность. В яде этих змей преобладают нейротоксины, быстро провоцирующие угнетение нервной системы, прежде всего – паралич дыхательных путей.

Москва Происшествия животные

Комментарии 4

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R22

21:04:45 10-04-2025

почему на фото не ядовитый удав?

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Гость

00:38:31 11-04-2025

Надо же! Сколько лет зоопарку, а не научились запасаться антидотами против ядов. У каждого обслуживающего опасных рептилий должна быть при себе аптечка.

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Musik

08:44:51 11-04-2025

Гость (00:38:31 11-04-2025) Надо же! Сколько лет зоопарку, а не научились запасаться ант... Был там.
Этой гадости там - как червей в огороде.
Аптечка будет емкость кубометр. И с колесиками.

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Гость

09:33:19 11-04-2025

Musik (08:44:51 11-04-2025) Был там. Этой гадости там - как червей в огороде. Ап... Не будет, многие антидоты действуют сразу на много ядов

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