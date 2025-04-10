В Москве работник зоопарка умер после укуса змеи

Это случилось, когда мужчина хотел покормить рептилию

10 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: Jan Kopřiva / Unsplash.com

Работник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой змеи, сообщил источник "Известий".

"Аспидовая змея укусила 35-летнего мужчину, когда он зашел в террариум покормить рептилию", – говорится в тексте.

Техник зоопарка потерял сознание из-за анафилактического шока. Мужчина скончался от остановки сердца, не успев доехать до больницы на скорой.

Как сообщает Telegram-канала Baza, сотрудник "умер буквально в течение пяти минут".

Аспидовые змеи (аспиды) – семейство ядовитых змей, состоящее из 384 видов. Укус крупных аспидов представляет для человека смертельную опасность. В яде этих змей преобладают нейротоксины, быстро провоцирующие угнетение нервной системы, прежде всего – паралич дыхательных путей.