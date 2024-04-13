Барнаульский депутат объяснил, почему американцы никогда не были на Луне

Иван Огнев привел в защиту своей позиции четыре аргумента

13 апреля 2024, 14:50, ИА Амител

Астронавт Базз Олдрин на поверхности Луны / Фото: Нил Армстронг / NASA / unsplash.com

Депутат Барнаульской гордумы Иван Огнев объяснил свою убежденность в том, что американцы никогда не высаживались на Луну. Своими размышлениями по этому поводу парламентарий поделился в телеграм-канале.

12 апреля Огнев поздравил с Днем космонавтики, заявив, что американцы на Луне никогда не были, а "вот то, что наш человек стал первым в космосе, – неоспоримый факт". Как заметил депутат, поздравление вызвало "общественный резонанс и жаркие дискуссии", в связи с чем он и решил дать пояснения.

В защиту своей точки зрения Огнев приводит аргументы, указывающие на развивающийся на ветру американский флаг и видео с "резвящимися на лужайке" астронавтами после столь мощных нагрузок. Также Огневу "совершенно непонятно", почему с момента приземления американцев на Луну больше не произошло ничего подобного.