Барнаульский депутат объяснил, почему американцы никогда не были на Луне
Иван Огнев привел в защиту своей позиции четыре аргумента
13 апреля 2024, 14:50, ИА Амител
Депутат Барнаульской гордумы Иван Огнев объяснил свою убежденность в том, что американцы никогда не высаживались на Луну. Своими размышлениями по этому поводу парламентарий поделился в телеграм-канале.
12 апреля Огнев поздравил с Днем космонавтики, заявив, что американцы на Луне никогда не были, а "вот то, что наш человек стал первым в космосе, – неоспоримый факт". Как заметил депутат, поздравление вызвало "общественный резонанс и жаркие дискуссии", в связи с чем он и решил дать пояснения.
В защиту своей точки зрения Огнев приводит аргументы, указывающие на развивающийся на ветру американский флаг и видео с "резвящимися на лужайке" астронавтами после столь мощных нагрузок. Также Огневу "совершенно непонятно", почему с момента приземления американцев на Луну больше не произошло ничего подобного.
"Ну и в завершение. Единственный и главный козырь – образцы лунного грунта. Но ведь они десятилетиями доставляются без участия человека различными аппаратами", – написал он и добавил, что "освоение Луны только впереди".
15:08:03 13-04-2024
Телек вчера сообщил-амеры 6 раз были на Луне...
15:13:46 13-04-2024
А космонавт Гречко заявлял, что американцы на Луне были! Когда Апполоны на Луну летали, советские станции слежения за ними следили от начала и до конца. Так, что всё это конспирология и теории заговора.
Но то, что часть кино и фото документов апполоновских экспедиций, предоставленных широкой публике, могли быть подделкой, он вполне допускает.
15:37:17 13-04-2024
Гость (15:13:46 13-04-2024) А космонавт Гречко заявлял, что американцы на Луне были! Ког... Не Гречко, а Леонов.
22:38:11 23-04-2024
Гость (15:13:46 13-04-2024) А космонавт Гречко заявлял, что американцы на Луне были! Ког... Гречко и Леонов. У всех остальных совесть не позволила, они просто с грустью помалкивали...
15:14:30 13-04-2024
Грыша (15:08:03 13-04-2024) Телек вчера сообщил-амеры 6 раз были на Луне... ... Угу, причем последний раз в 1972 г., а депутата заклинило на 1969.
15:34:45 13-04-2024
Заголовок уже смешной. Депутату не плохо было узнать где начинается космос и кто там был первый и когда
15:35:02 13-04-2024
Видно Рен-ТВ пересмотрел
15:46:19 13-04-2024
Пора депутату садиться за докторскую ...
17:35:10 13-04-2024
Гость (15:46:19 13-04-2024) Пора депутату садиться за докторскую ...... Сесть он всегда успеет.
00:05:39 14-04-2024
А кто его посадит? Он жэ.,.
18:25:49 13-04-2024
Гость (15:46:19 13-04-2024) Пора депутату садиться за докторскую ...... Депутат может и получше себе закуску позволить
18:55:36 13-04-2024
Гость (15:46:19 13-04-2024) Пора депутату садиться за докторскую ...... Колбасу?)
16:19:31 13-04-2024
А еще этот «депутат» работает проректором АлтГТУ. Боже, за что ты наказал наше высшее образование и науку?
17:03:04 13-04-2024
Не депутат (16:19:31 13-04-2024) А еще этот «депутат» работает проректором АлтГТУ. Боже, за ч... Кандидат технических наук. Интересно в каких науках он "силен".
18:55:29 13-04-2024
Гость (17:03:04 13-04-2024) Кандидат технических наук. Интересно в каких науках он "силе... Проректор по неясным вопросам.
16:20:13 13-04-2024
"Иногда лучше жевать, чем говорить"
16:35:41 13-04-2024
Любому здравомыслящему человеку ясно, что это невозможно т.к летательный аппарат разобьётся о небесную твердь
18:45:04 13-04-2024
Один клоун ЛДПРовский на томенковских переназначениях отскосил, как новый ЕДросовский появился. Что случилось , новый плейбисцит ???
21:41:56 13-04-2024
По мне так лучше, если бы депутаты занимались земными, насущными проблемами. Тут каждый день с нашим транспортом поездки на работу и с работы, как полет на луну.
21:56:29 13-04-2024
С депутатом соглашаюсь. Нет прямых доказательству амеров, только косвенные. Похоже, врут. В 2023 году они, как и РФ, Индия, запускали беспилотник на Луну, но тоже не очень успешно, поработал немного и кирдыкнулся. Какие люди на Луне?
16:04:15 14-04-2024
Гость (21:56:29 13-04-2024) С депутатом соглашаюсь. Нет прямых доказательству амеров, то... Ты тоже депутат? Тогда понятно...
02:23:52 14-04-2024
ДЕПУТАТ?
08:58:22 14-04-2024
Дороги Барнаула очень напоминают лунную поверхность. Депутат не желает этим вопросом заняться?
11:57:07 14-04-2024
Гость (08:58:22 14-04-2024) Дороги Барнаула очень напоминают лунную поверхность. Депутат... Он спец по внеучебной работе, которая в политехе занимает 90%. На учебу и времени нет.
13:47:35 14-04-2024
Мы никогда не узнаем, почему СССР покрывает эту ложь. Может ему простили часть долга ленд лиз? Очевидно, что технологиями полета на Луну с высадкой на сегодняшний момент не обладает никто. Иначе бы Маск уже бы там лунную станцию давно построил бы уже.
16:07:17 14-04-2024
мазафака (13:47:35 14-04-2024) Мы никогда не узнаем, почему СССР покрывает эту ложь. Может ... Продолжайте смотреть телевизор. На очереди пешие лешие и кровавые мокроступы-убийцы в ванной комнате. Смотрите во все уши.
17:04:07 15-04-2024
Гоните уже этого неуча отовсюду
22:36:50 23-04-2024
Молодец, хоть один не побоялся! А доказатепьств "высадок" пока никто не предоставил! Да и не предоставит, по видимому... Амеры пока сильны своими базами и наглым поведением, никого туда не пустят! Даже посмотреть-проверить. И скорее всего, на месте "высадок" нет ничего!
14:03:48 25-04-2024
Саня (22:36:50 23-04-2024) Молодец, хоть один не побоялся! А доказатепьств "высадок" по... А какие ещё нужны доказательства, кроме тех, что предоставлены на сайте NASA? Если сохранившихся до нашего времени предметов, видео, фото и описаний совершённых экспедиций тебе не достаточно и считаешь, что такие доказательства не убедительны, то так можно сказать, что ты и сам не существуешь, раз убедительные доказательства этого не представлены.