Барнаульский Дом архитектора проведет лекции и экскурсии в "Музейную ночь"

Организаторы посвятили мероприятия герою барнаульской архитектуры и героическому памятнику, который стоял у истоков краевой столицы

13 мая 2025, 16:41, ИА Амител

"Музейная ночь" в Доме архитектора / Материалы предоставлены организатором

Жителей и гостей Барнаула приглашают посетить Дом архитектора, который участвует во всероссийской акции "Ночь музеев". Согласно публикациям на странице во "ВКонтакте", образовательные мероприятия пройдут 17 мая.

Главная цель организаторов – популяризовать архитектуру и сделать ее более понятной для горожан. В прошлом году Дом архитектора посетили свыше 400 человек, а главной темой стало деревянное зодчество. Гости площадки смогли поучаствовать в экскурсиях по выставке и мастер-классе по созданию открытки с наличником.

В этом году тема "Ночи музеев" – "Герои". Они могут быть разными: одни защищают Родину, другие спасают людей в критических ситуациях. Но есть и те, кто просто трудится на благо общества, сплачивая его, обучая и открывая новые возможности. На этом фоне сообщество молодых архитекторов Барнаула посвятило работу двум героям. Одним из них стал архитектор Александр Долнаков, вклад которого в развитие краевой столицы невозможно переоценить. Вторым стал не человек, но памятник-герой – сереброплавильный завод, стоявший у истоков Барнаула.

Площадка будет работать с 18:00 до 22:00. Программа начнется с торжественного открытия, после чего для гостей проведут экскурсии и лекции. Кроме того, состоится запись подкаста с чаепитием. Посетителей ждут по адресу ул. Анатолия, 106а.