Барнаульский "малоэтажный застройщик" не смог оспорить заключение под стражу
Жалобу защиты главы строительной компании оставили без изменения
01 ноября 2024, 19:13, ИА Амител
Апелляция оставила в силе ранее вынесенную меру пресечения директору компании "Малоэтажная Сибирь" Ивану Заикину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в Telegram-канале.
11 октября Октябрьский районный суд Барнаула отправил Заикина под стражу до 8 декабря.
"Сегодня апелляционная инстанция Алтайского краевого суда, проверив предоставленные материалы, оставила постановление прошлой инстанции без изменения, отклонив жалобу адвоката обвиняемого", - говорится в сообщении.
Напомним, Заикина подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Следователи считают, что путем обмана и злоупотребления доверием он похитил деньги клиентов компании "Малоэтажная Сибирь". Предпринимателя подозревают в совершении 21 преступления. Потерпевшими по делу являются 22 жителя региона, а общий ущерб превышает 120 млн рублей.
Ранее amic.ru подробно рассказал о скандале, разгоревшемся вокруг барнаульской компании "Малоэтажная Сибирь". Десятки клиентов из разных регионов – Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области – утверждают, что заплатили миллионы рублей, в том числе и взятые в кредит на ипотеку, за строительство частных домов, но в итоге нет ни домов, ни денег.
20:02:07 01-11-2024
Хапнув 120 млн и не собираясь ничего строить, на что уповал-то аферист без мохнатой руки во власти? Нужно было заблаговременно дёру дать!
Видимо, жадность сгубила фраера...
20:53:07 01-11-2024
Из тех, кто строит на продажу - русич, техком, 2 этажа - все остальные лютое это самое и палки. Под заказчика - Алтайлес, Русич, Арс 22.... ну и всё...
12:46:48 02-11-2024
Гость (20:53:07 01-11-2024) Из тех, кто строит на продажу - русич, техком, 2 этажа - все... РУсич и Техком работают и на больших стройках нашего города, видимо оттуда и соответствующий серьёзный подход к делу
12:20:11 02-11-2024
Гость (20:53:07 01-11-2024) Из тех, кто строит на продажу - русич, техком, 2 этажа - все... Техком работает под заказчика. Эти ребята знают толк в стройке
12:21:23 02-11-2024
ТехКом тоже строит под заказчика. Проектировались строились с ними.