Барнаульский "малоэтажный застройщик" не смог оспорить заключение под стражу

Жалобу защиты главы строительной компании оставили без изменения

01 ноября 2024, 19:13, ИА Амител

Пострадавшие клиенты от компании "Малоэтажная Сибирь" / Фото: amic.ru

Апелляция оставила в силе ранее вынесенную меру пресечения директору компании "Малоэтажная Сибирь" Ивану Заикину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в Telegram-канале.

11 октября Октябрьский районный суд Барнаула отправил Заикина под стражу до 8 декабря.

"Сегодня апелляционная инстанция Алтайского краевого суда, проверив предоставленные материалы, оставила постановление прошлой инстанции без изменения, отклонив жалобу адвоката обвиняемого", - говорится в сообщении.

Напомним, Заикина подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Следователи считают, что путем обмана и злоупотребления доверием он похитил деньги клиентов компании "Малоэтажная Сибирь". Предпринимателя подозревают в совершении 21 преступления. Потерпевшими по делу являются 22 жителя региона, а общий ущерб превышает 120 млн рублей.

Ранее amic.ru подробно рассказал о скандале, разгоревшемся вокруг барнаульской компании "Малоэтажная Сибирь". Десятки клиентов из разных регионов – Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области – утверждают, что заплатили миллионы рублей, в том числе и взятые в кредит на ипотеку, за строительство частных домов, но в итоге нет ни домов, ни денег.