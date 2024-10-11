В СИЗО отправили главу строительной компании, которая не сдала обещанные дома

Директора компании "Малоэтажная Сибирь" подозревают в крупном мошенничестве

11 октября 2024, 17:40, ИА Амител

Октябрьский районный суд Барнаула / Фото: amic.ru

Октябрьский районный суд отправил в СИЗО до 8 декабря 2024 года директора компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина, фирма которого брала с клиентов миллионы рублей за строительство коттеджей, но так и не сдала дома. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Заседание по продлению меры пресечения Ивану Заикину прошло в Октябрьском районном суде 11 октября в 14:30. На суде защита попросила допросить мать и отца Ивана Заикина "по поводу возможности домашнего ареста", у следователя и прокурора возражений на этот счет не было. В итоге и отца, и мать Заикина допросили. Заседание продлилось около трех часов.

В процессе защита настаивала на домашнем аресте, а обвинение – на том, чтобы Заикин оказался в СИЗО. В итоге суд принял сторону обвинения и отправил Заикина под стражу на один месяц и 29 суток, то есть до 8 декабря 2024 года. Решение защита сможет обжаловать в течение трех дней со дня его вынесения, отметила судья.

Ивана Заикина подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). По статье предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет (либо без такового) и с ограничением свободы на срок до двух лет (либо без такового).

По версии следствия, не позднее 4 апреля 2024 года Заикин путем обмана и злоупотребления доверием похитил деньги клиентов компании "Малоэтажная Сибирь". В Объединенной пресс-службе судов отметили, что предпринимателя подозревают в совершении 21 преступления. Потерпевшими по делу являются 22 жителя региона, а общий ущерб превышает 120 млн рублей.

Напомним, что ранее клиенты компании "Малоэтажная Сибирь" из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области рассказали amic.ru, что они заплатили миллионы рублей за строительство частных домов, но остались без денег и без обещанных зданий. У кого-то были построены фундамент или стены, но фирма работы остановила. У кого-то полноценная стройка вообще не началась. Руководство компании все время обещало достроить дома, но сроки постоянно откладывались. Подробнее об этом можно прочитать здесь.