Барнаульский парк "Центральный" вновь открылся для посетителей

Он не работал с 26 марта

06 апреля 2024, 13:31, ИА Амител

Парк культуры и отдыха "Центральный" / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле вновь заработал парк "Центральный", сообщает мэрия.

Он был закрыт с 26 марта из-за таяния снега и льда на катке. Для ускорения процесса руководство организовало ворошение снега и отвод талых вод.

После завершения этих работ горожане снова могут проводить здесь свободное время. В частности, 6 и 7 апреля их приглашают покататься на аттракционах.