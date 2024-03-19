На первый этап благоустройства парка имени Ленина в Барнауле потратят 49,5 млн рублей
Работы продлятся до 14 октября
19 марта 2024, 11:00, ИА Амител
Власти Барнаула нашли подрядчика для первого этапа благоустройства бывшего парка имени Ленина. Ему заплатят 49,5 млн рублей, что на 300 тысяч рублей ниже максимальной цены контракта. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Лот появился на портале еще 7 марта. Желающие подавали заявки до 15 марта. Итоги торгов подвели 19 марта 2024 года. Всего на аукцион заявилось три кандидата. Две компании предложили 49,8 млн рублей, а победитель – 49,5 млн рублей.
Контакт подразумевает первый этап благоустройства территории и будет действовать до 11 ноября 2024 года. Все работы должны закончиться до 14 октября. До 29 июля будет идти демонтаж покрытий, зданий, аттракционов, конструкций, опор освещения, снос деревьев и вертикальная планировка. До 27 сентября подрядчик будет благоустраивать проезды, тротуары, площадки, озеленять пространство (обустроят газоны и цветники), а также установит малые архитектурные формы. До 14 октября компания будет сажать деревья и монтировать наружное освещение.
Напомним, что бывший парк имени Ленина летом 2023 года победил в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда". Благоустройство территории начнется в 2024 году и продлится три года. Недавно активисты выбрали для территории новое название. В голосовании победил вариант "Невский". За него проголосовали 805 человек, или 68,05%. Альтернативой ему был вариант "парк имени Ленина", за который проголосовало 320 жителей краевой столицы (27,05%).
Кроме того, 18 марта определились и два подрядчика по благоустройству парков "Изумрудный" и "Юбилейный". Первый будут благоустраивать в 2024 году за 30 млн рублей, а второй – за 131,5 миллиона рублей. Сейчас же идет голосование по выбору объекта, который благоустроят в 2025 году. Всего в списке кандидатов 37 территорий.
11:07:30 19-03-2024
А назовите кто подрядчики? Народ хочет знать, кто бабло воровать (осваивать) будет!
11:11:22 19-03-2024
Гость (11:07:30 19-03-2024) А назовите кто подрядчики? Народ хочет знать, кто бабло воро... А за базар бы отвечать надо. Про воровство, в частности.
22:33:28 19-03-2024
Гость (11:11:22 19-03-2024) А за базар бы отвечать надо. Про воровство, в частности.... Вот и подрядчик отозвался.
14:17:12 19-03-2024
Снос днревьев? Опять двадцать пять!
Да когда же в понимании барнаульских благоустройщиков снос деревьев и благоустройство не будет знаком равенства. Люди проголосовали за ландшафтный дизайн парка. А что будет в итоге? Хочется надеется, что не вырубят зеленые насаждения и понаставят малые архитектурные формы...И от парка останется только название. Вернее название то тоже другое придумали.
15:08:47 19-03-2024
Гость (14:17:12 19-03-2024) Снос днревьев? Опять двадцать пять!Да когда же в пониман... Вы видели эти "насаждения"? Да когда же до понимания барнаульских "древозащитников" дойдет, что полумертвые от болезней и старости трухляшки не равны благоустройству? Деревья имеют срок жизни, и менять их На новые нужно вовремя, по законам природы, а не по вашим представлениям. На природоведение и биологию в школе надо было ходить, а не сбегать курить за гаражи. Вы тоже самое кричали про аллеи Ленина, Профинтерна, Изумрудный. Однако они голыми полянами не стали, деревья там растут и радуют. А не удручают своим умиранием.
02:57:05 21-03-2024
Гость (15:08:47 19-03-2024) Вы видели эти "насаждения"? Да когда же до понимания барнаул... Хахаха деревья на Ленина? Аллея на Ленина? Вот лет 20- да, было очень красиво и зелено там... А сейчас без слез не взглянешь... Да и весь город был зеленый. А сейчас((
16:37:04 19-03-2024
Благоустроили Мизюлинскую рощу получилось не плохо. Но вот не задача старые , корявые клёны на половину ещё и сухие оставили ..оставили для съёмок старых сказок режиссёра Роома? Ка бы и тут так не проявилась забота о деревьях.