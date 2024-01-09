Барнаульский парк "Центральный" закрыли для восстановления льда
Ледовое покрытие катка восстанавливают после дождя и мокрого снега
09 января 2024, 13:16, ИА Амител
Фото: t.me/centralni22
Парк культуры и отдыха "Центральный" закрыли для восстановления ледового покрытия, сообщает в своем Telegram-канале администрация Центрального района.
"Парк закрыт для посещения в связи с проведением работ по восстановлению ледового покрытия катка после выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега", – говорится в сообщении.
В администрации парка уточнили, что общественное место будет открыто после восстановления льда.
Напомним, парк "Центральный" торжественно открыли 16 декабря 2023 года, он не работал с мая в связи с масштабной реконструкцией.
13:32:31 09-01-2024
Там и без осадков в этом году всегда плохой лед. Раньше заливали намного лучше.
19:25:43 09-01-2024
Снесите эту помойку и сделайте нормальный парк. Зашел в него 7 января (вроде как праздничный день), в глаза бросились обрезанные до середины тополя. Подходит охранник и начинает орать на всех, чтобы немедленно вышли из парка, парк закрывается. То есть люди толпами гуляют по старому базару, а парк закрывается. Ну он же не для людей.
19:55:03 09-01-2024
Гость (19:25:43 09-01-2024) То есть люди толпами гуляют по старому базару, а парк закрывается. Ну он же не для людей. Вот такой вот туристический клейстер на Барбате. Надо было вам в одну из наливаек, там расположенных, идти.
21:23:22 09-01-2024
Весь парк это лед?
07:27:29 13-01-2024
Забором окружили парк от ГОРОЖАН?!!!! Кто-то считает его СВОЕЙ ВОТЧИНОЙ а горожан холопами...