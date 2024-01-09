НОВОСТИОбщество

Барнаульский парк "Центральный" закрыли для восстановления льда

Ледовое покрытие катка восстанавливают после дождя и мокрого снега

09 января 2024, 13:16, ИА Амител

Фото: t.me/centralni22
Фото: t.me/centralni22

Парк культуры и отдыха "Центральный" закрыли для восстановления ледового покрытия, сообщает в своем Telegram-канале администрация Центрального района.

"Парк закрыт для посещения в связи с проведением работ по восстановлению ледового покрытия катка после выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега", – говорится в сообщении.

В администрации парка уточнили, что общественное место будет открыто после восстановления льда.

Напомним, парк "Центральный" торжественно открыли 16 декабря 2023 года, он не работал с мая в связи с масштабной реконструкцией.

Барнаул парки

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:32:31 09-01-2024

Там и без осадков в этом году всегда плохой лед. Раньше заливали намного лучше.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:43 09-01-2024

Снесите эту помойку и сделайте нормальный парк. Зашел в него 7 января (вроде как праздничный день), в глаза бросились обрезанные до середины тополя. Подходит охранник и начинает орать на всех, чтобы немедленно вышли из парка, парк закрывается. То есть люди толпами гуляют по старому базару, а парк закрывается. Ну он же не для людей.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:55:03 09-01-2024

Гость (19:25:43 09-01-2024) То есть люди толпами гуляют по старому базару, а парк закрывается. Ну он же не для людей. Вот такой вот туристический клейстер на Барбате. Надо было вам в одну из наливаек, там расположенных, идти.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:23:22 09-01-2024

Весь парк это лед?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

07:27:29 13-01-2024

Забором окружили парк от ГОРОЖАН?!!!! Кто-то считает его СВОЕЙ ВОТЧИНОЙ а горожан холопами...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров