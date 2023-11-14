Как выглядит барнаульский парк "Центральный" после года благоустройства

Парк должен открыться для всех желающих до конца 2023 года

14 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Благоустройство парка "Центральный" закончилось в Барнауле. Оно длилось один год, но за это время парк сильно изменился. Там появился новый фонтан, детская площадка и дорожки. Фотограф amic.ru Екатерина Смолихина посмотрела, как выглядит обновленное место для отдыха.

Строительные работы в "Центральном" решили провести после того, как в 2022 году парк победил на голосовании по благоустройству. В начале мая 2023 года обновление стартовало, и общественное пространство закрыли для посетителей.

Благоустройство парка "Центральный" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

С весны в парке отремонтировали центральную аллею, сделали дорожки из плитки, провели новое освещение, установили новые скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, качели, малые архитектурные формы, парковые диваны, сделали новую детскую площадку и посадили деревья. Главное украшение парка – фонтан – в ходе благоустройства стал пешеходным.

В конце рабочие установили фонари, осталось лишь подключить освещение, пояснили amic.ru в барнаульской мэрии. Там также отметили, что уже скоро власти должны объявить дату открытия парка для всех желающих. Это должно произойти еще до конца 2023 года. К новогодним праздникам там обещают залить каток. В декабре его наверняка уже можно будет посетить.

Благоустройство парка "Центральный" в Барнаул, / Фото: Екатерина Смолихина

Напомним, что в этом году также подошло концу благоустройство парка "Изумрудный", который реконструировали четыре года. А еще прошел второй этап благоустройства парка "Юбилейный".