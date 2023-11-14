Как выглядит барнаульский парк "Центральный" после года благоустройства
Парк должен открыться для всех желающих до конца 2023 года
14 ноября 2023, 06:15, ИА Амител
Благоустройство парка "Центральный" закончилось в Барнауле. Оно длилось один год, но за это время парк сильно изменился. Там появился новый фонтан, детская площадка и дорожки. Фотограф amic.ru Екатерина Смолихина посмотрела, как выглядит обновленное место для отдыха.
Строительные работы в "Центральном" решили провести после того, как в 2022 году парк победил на голосовании по благоустройству. В начале мая 2023 года обновление стартовало, и общественное пространство закрыли для посетителей.
С весны в парке отремонтировали центральную аллею, сделали дорожки из плитки, провели новое освещение, установили новые скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, качели, малые архитектурные формы, парковые диваны, сделали новую детскую площадку и посадили деревья. Главное украшение парка – фонтан – в ходе благоустройства стал пешеходным.
В конце рабочие установили фонари, осталось лишь подключить освещение, пояснили amic.ru в барнаульской мэрии. Там также отметили, что уже скоро власти должны объявить дату открытия парка для всех желающих. Это должно произойти еще до конца 2023 года. К новогодним праздникам там обещают залить каток. В декабре его наверняка уже можно будет посетить.
Напомним, что в этом году также подошло концу благоустройство парка "Изумрудный", который реконструировали четыре года. А еще прошел второй этап благоустройства парка "Юбилейный".
07:06:12 14-11-2023
Прекрасно
08:49:49 14-11-2023
Сначала в октябре обещали открытие, потом в ноябре. Сейчас хоть бы к НГ успеть. Да и вообще ни один из парков г.Барнаула при проведении благоустройства не зарывали. А этот мало того, что в вмежсезонье не работает полгода, так еще и благоустраивают целый год.
11:36:11 14-11-2023
евг (08:49:49 14-11-2023) Сначала в октябре обещали открытие, потом в ноябре. Сейчас х... Фиг с ним с парком, мост на Пионере надо открывать!!!
09:14:41 14-11-2023
Хватит гундеть. Стало лучше ,вот и всё.
09:42:54 14-11-2023
посылка есть, но отдавать я вам её не буду!!!(с)
09:44:03 14-11-2023
От парка ничего, кроме названия, не осталось...прилизанная прогулочная зона. Это был маленький, но очень уютный уголок города, даже лоси сюда захаживали...
10:48:48 14-11-2023
А где аттракционы то? Опять детские площадки, для кого они, кто то даже из центра поедеет тебя в песочнице поиграть? И еще, когда у нас словосочетание "туристический кластер" было популярно, собирались там аптекарский сад восстановить, он где?
11:45:15 14-11-2023
всё стало лысо и пусто. все деревья выкосили.
11:55:01 14-11-2023
Хрень какая-то.
12:09:16 14-11-2023
Эти вот красные руки, как из фильма ужасов - это к чему?) Ну и да, его ж несколько лет назад уже реконструировали. Кому-то опять надо было срочно деньги в карман положить?
17:00:58 14-11-2023
Бедно как-то все. Неужели не осталось после распила на хоть-что-то хорошее. Позор. Империя..была.
19:18:42 14-11-2023
Погуляйте по Сокольникам, а потом здесь. И не творите ****ю за деньги людей. Лучше каждого горожанину раздайте, чем так вкладывать. Парк получился у-бо-гий. Был ещё хуже.
06:55:53 15-11-2023
Анон404 (19:18:42 14-11-2023) Погуляйте по Сокольникам, а потом здесь. И не творите ****ю ... Сравнение не корректно с Сокольниками, масштаб не тот. К стати вау эффекта в Москве тоже не увидел, ВДНХ да , есть такой эффект.