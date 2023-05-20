Барнаульский парк имени Ленина резко вырвался в лидеры голосования за благоустройство
В тройку также вошли Сиреневый бульвар и Демидовская площадь
20 мая 2023, 12:59, ИА Амител
В Барнауле парк имени Ленина резко вырвался в лидеры онлайн-голосования за благоустройство территорий в 2024 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". К утру 20 мая он собрал уже 5755 голосов, обратил внимание "Толк".
Также в тройке лидеров – Сиреневый бульвар (5120 голосов) и Демидовская площадь (4975 голосов). Кроме того, жители краевой столицы активно голосуют за благоустройство Зелёного сквера в районе площади Октября, сквера Победы на улице Новосибирской, аллеи на улице Малахова и площади Народной.
Всего в голосовании поучаствовало уже более 42 тысяч барнаульцев. Им предлагают выбрать территорию для будущего благоустройства из 37 возможных вариантов, а также проголосовать за дизайн-проект третьего этапа благоустройства парка "Юбилейный" (недавно там начался только второй этап).
Свой голос можно оставить на сайте 22.gorodsreda.ru.
13:57:02 20-05-2023
Это где такой парк имени Ленина и как это он резко вырвался?Очень странно…
16:13:52 20-05-2023
Гость (13:57:02 20-05-2023) Это где такой парк имени Ленина и как это он резко вырвался?... Странно жить в Барнауле и не знать где находится парк,и писать про это коменты
23:05:48 20-05-2023
Александр (16:13:52 20-05-2023) Странно жить в Барнауле и не знать где находится парк,и писа... Странно удивляться, что кто-то что-то не знает. Тебя спроси о чем, ты на половину вопросов не ответишь.
10:19:54 21-05-2023
Александр (16:13:52 20-05-2023) Странно жить в Барнауле и не знать где находится парк,и писа... Не знаю.
14:01:54 20-05-2023
Очень странно,наверное есть заинтересант
17:09:13 20-05-2023
Гость (14:01:54 20-05-2023) Очень странно,наверное есть заинтересант... Конечно, все сознательные жители города! Парк - это огромная зеленая территория, это очень важно для сохранения городской экологии. В это парке находится городской зоопарк, с Петрова Каневу привыкает Александром-Невский собор, со стороны Ленинградской - стадион Смертина и много других спортивных сооружений, где занимаются люди всех возрастов и проходят соревнования, по художественной гимнастике.
14:03:11 20-05-2023
Родилась в Барнауле, но где это?
15:38:03 20-05-2023
Гость (14:01:54 20-05-2023) Очень странно,наверное есть заинтересант... Ничего странного... Парк Ленина занимает несколько десятков га и тем самым охватывает большую территорию жилищных районов, потому и много голосующих. Особую благодарность заслуживают наши неравнодушные и на износ работающий волонтёры. Парк Ленина может быть не знаком по названию, но наверняка знаком по территории -это Зелёная зона, которая плотно прилегает к единственному в городе барнаульскому зоопарку Лесная сказка.
15:42:59 20-05-2023
ныне всем известный парк "лесная сказка". Приезжанты блин.
23:04:46 20-05-2023
Гость (15:42:59 20-05-2023) ныне всем известный парк "лесная сказка". Приезжанты блин.... Родилась и всю жизнь прожила в Барнауле, тоже не знала, что этот парк называется парк имени Ленина. Имя неудачное, вот и не знает про него большинство жителей города. Лесную сказку все знают, Юбилейный - тоже. Так что не в жителях дело.
15:46:29 20-05-2023
Парк Ленина занимает несколько десятков га и тем самым охватывает большую территорию жилищных районов, потому и много голосующих. Особую благодарность заслуживают наши неравнодушные и на износ работающие волонтёры. Парк Ленина может быть не знаком по названию, но наверняка знаком по территории -это Зелёная зона, которая плотно прилегает к единственному в городе барнаульскому зоопарку Лесная сказка.
16:11:26 20-05-2023
Это где зоопарк. Лесная сказка
16:12:11 20-05-2023
Гость (14:03:11 20-05-2023) Родилась в Барнауле, но где это?... Рядом с зоопарком п А Петрова от церкви Александра Невского до Ленинградской
16:15:26 20-05-2023
Этот парк знают все барнаульцы и вы все, которые пребывают в недоумении, тоже. Здесь находится городской зоопарк, к нему примыкает Александров-Невский собор со стороны Петрова, со стороны Ленинградской стадион Смертина и много спортивных сооружений.
16:21:17 20-05-2023
Отличная новость ! Обожаю это место!
16:22:07 20-05-2023
Это парк рядом с зоопарком. Огромная территория, которая требует реконструкции. А вырвались в лидеры совсем не странно, просто подключились волонтеры и неравнодушные люди, которым не все равно. Барнаульцы, голосуйте за парк имени Ленина, это легкие нашего города!
16:55:55 20-05-2023
Читаю и глазам не верю,люди вы не знаете где этот парк? Возможно вам знакомо название парка Лесная сказка?Это он и есть,зоопарк у нас один в городе и именно в это парке он находится.Я голосую за парк
17:03:12 20-05-2023
Гость (14:03:11 20-05-2023) Родилась в Барнауле, но где это?... По 2гис гляньте и поймете)) больше самостоятельности) жаль, что сейчас подростки не знают, что парк Им. Ленина и парк за Лесной сказкой и зоопарком - это одно и то же. 12 га леса, который очищает Вам воздух ежедневно. И может стать еще более великолепным местом для прогулок. Хотя, может Вы и этих мест не знаете... может слышали что-то про Юбилейный или Изумрудный? то же самое, в сердце города.
19:43:58 20-05-2023
Гость (17:03:12 20-05-2023) По 2гис гляньте и поймете)) больше самостоятельности) жаль,... Насчёт выработки свежего кислорода я бы с вами поспорил.Там старые чёрные клёны с отпадающей от стволов корой.У них через корни вода уже не поступает.Всему своё время.Надо другими деревьями засаживать.Видно же непредвзятым взглядом.Есть же специалисты насчёт этого.
18:36:15 20-05-2023
Писарев пусть сам свою территорию обихаживает, на федеральные деньги лучше благоустроить другой уголок города.
00:19:16 21-05-2023
Гость (18:36:15 20-05-2023) Писарев пусть сам свою территорию обихаживает, на федеральны... Эта территория не под Писаревым!
19:53:02 20-05-2023
Не удивлюсь,если вы спросите, кто такой Владимир Ильич Ленин.А Ленин боролся с олигархами-буржуями и дворянами,которые пили кровь из тела трудового народа.Одно слово-паразиты.
23:08:52 20-05-2023
Гость (19:53:02 20-05-2023) Не удивлюсь,если вы спросите, кто такой Владимир Ильич Ленин... Спорный персонаж этот Ленин, вы о нем лишь сказочки советские знаете.
21:51:06 20-05-2023
А кто такой Писарев?
22:06:20 20-05-2023
Это банальная накрутка голосов. Здесь нечему удивляться
22:29:15 20-05-2023
Я тоже этот парк знаю, но вот что он имени Ленина не знала, мне казалось это более новые районы, можно было придумать поинтереснее название. Все, что имени Ленина - в старом центре города
23:13:16 20-05-2023
Мне вот интересно, кто голосует за Демидовскую площадь. там даже жилья рядом нет.
12:16:46 21-05-2023
БП (23:13:16 20-05-2023) Мне вот интересно, кто голосует за Демидовскую площадь. там ... Администрация района нацелилась обиходить именно её и усиленно продвигает среди госслужащих. Интересно в результате "заценить" её потенциал.
00:15:46 21-05-2023
Гость (18:36:15 20-05-2023) Писарев пусть сам свою территорию обихаживает, на федеральны... Территорич Писарева-это только зоопарк,а парк городской,стоит бесхозным