Барнаульский парк имени Ленина резко вырвался в лидеры голосования за благоустройство

В тройку также вошли Сиреневый бульвар и Демидовская площадь

20 мая 2023, 12:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле парк имени Ленина резко вырвался в лидеры онлайн-голосования за благоустройство территорий в 2024 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". К утру 20 мая он собрал уже 5755 голосов, обратил внимание "Толк".

Также в тройке лидеров – Сиреневый бульвар (5120 голосов) и Демидовская площадь (4975 голосов). Кроме того, жители краевой столицы активно голосуют за благоустройство Зелёного сквера в районе площади Октября, сквера Победы на улице Новосибирской, аллеи на улице Малахова и площади Народной.

Всего в голосовании поучаствовало уже более 42 тысяч барнаульцев. Им предлагают выбрать территорию для будущего благоустройства из 37 возможных вариантов, а также проголосовать за дизайн-проект третьего этапа благоустройства парка "Юбилейный" (недавно там начался только второй этап).

Свой голос можно оставить на сайте 22.gorodsreda.ru.