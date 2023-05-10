На благоустройство "Центрального" власти Барнаула потратят около 100 млн рублей

10 мая 2023, 15:45, ИА Амител

Эскизы благоустройства парка "Центральный" / Фото: barnaul.org

Парк "Центральный" в этом году будет полностью закрыт для посещения. Крупные мероприятия там точно не планируется проводить до конца осени и погулять в парке летом барнаульцам тоже не удастся. Amic.ru рассказывает, сколько будет идти ремонт, начался ли он и как изменится место отдыха.

Парк "Центральный" уже закрыли на ремонт?

Да. Это произошло 10 мая – сразу после майских праздников. В парке уже начались работы. Сейчас там трудится несколько бригад. Они срежут асфальтовое покрытие, выравнивают площадку под будущие места для отдыха и устройства детской игровой зоны, а также демонтируют фонтан. В ближайшие дни электрики начнут менять освещение.

В парк вообще нельзя будет зайти?

Нет. Для посетителей его полностью закроют, гулять нельзя будет по всей его территории.

Почему реконструируют парк?

"Центральный" в 2022 году победил в голосовании по нацпроекту "Жильё и городская среда". Поэтому в этом году его благоустраивают.

Сколько денег потратят на работы?

На благоустройство "Центрального" потратят более 100 млн рублей.

















Эскизы благоустройства парка "Центральный" / Фото: barnaul.org

Когда закончатся работы?

Работы в парке будут идти всё лето и продолжатся осенью. Закончить их должны к концу 2023 года. Ранее власти города отмечали, что благоустройство должно завершиться осенью. Причём предполагается только один этап благоустройства "Центрального".

А что именно сделают в парке?

В этом году в "Центральном" заменят освещение, скамейки, урны, видеокамеры, качели, проложат новые дорожки, установят малые архитектурные формы, качели и парковые диваны, обновят пешеходные связи в районе центральных аллей, сделают новую детскую площадку и высадят деревья. Но главным изменением в парке станет реконструкция фонтана.

А ещё какие-то парки в этом году будут благоустраивать?

Да, работы будут идти также в парках "Изумрудный" и "Юбилейный". В первом обновят входные группы и ограждения вдоль парка, оборудуют новые пешеходные связи, реконструируют Томский бульвар, построят амфитеатр и сделают парковку со стороны проспекта Сибирского. В "Юбилейном" появится новая, самая протяжённая в Барнауле велобеговая дорожка, освещение, пешеходные связи и туалеты. Но их закрывать на время благоустройства не будут.