Второй этап благоустройства начался в барнаульском парке "Юбилейный"

Подрядчик приступил к работам на майских праздниках

12 мая 2023, 16:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Вечерний Барнаул"

В барнаульском парке "Юбилейный" начался второй этап благоустройства, сообщают на официальном сайте городской администрации.

Сейчас в "Юбилейном" ведут земляные работы и сносят аварийные деревья. Взамен них высадят новые – примерно 250 экземпляров.

"Почти 500 деревьев и кустов было высажено в рамках благоустройства в 2022 году", – также подчёркивают в мэрии.

В течение лета-осени 2023-го в "Юбилейном" обустроят пешеходные, велосипедные и беговые дорожки, велопарковки.

Всего работы по благоустройству парка проведут в четыре этапа, рассказала председатель общественного совета "Юбилейного" Любовь Бельдеева.

Напомним, первый этап благоустройства завершили в ноябре 2022 года. На территории сформировали центральную аллею, сделали пешеходные связи, установили лавочки, урны и фонари, а также смонтировали видеонаблюдение.

На третьем этапе подрядчик оборудует функциональные зоны. В "Юбилейном" появятся новые детские площадки, места для выгула собак и целая сеть спортобъектов – для тенниса, бадминтона, волейбола, воркаута и мини-футбола и т.д.

Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев уточнил, что в этом году на благоустройство сразу трёх парков – "Центрального", "Юбилейного" и "Изумрудного" из федерального, краевого и городского бюджета выделили более 300 млн рублей.