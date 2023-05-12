Второй этап благоустройства начался в барнаульском парке "Юбилейный"
Подрядчик приступил к работам на майских праздниках
12 мая 2023, 16:01, Анастасия Бичакова
В барнаульском парке "Юбилейный" начался второй этап благоустройства, сообщают на официальном сайте городской администрации.
Сейчас в "Юбилейном" ведут земляные работы и сносят аварийные деревья. Взамен них высадят новые – примерно 250 экземпляров.
"Почти 500 деревьев и кустов было высажено в рамках благоустройства в 2022 году", – также подчёркивают в мэрии.
В течение лета-осени 2023-го в "Юбилейном" обустроят пешеходные, велосипедные и беговые дорожки, велопарковки.
Всего работы по благоустройству парка проведут в четыре этапа, рассказала председатель общественного совета "Юбилейного" Любовь Бельдеева.
Напомним, первый этап благоустройства завершили в ноябре 2022 года. На территории сформировали центральную аллею, сделали пешеходные связи, установили лавочки, урны и фонари, а также смонтировали видеонаблюдение.
На третьем этапе подрядчик оборудует функциональные зоны. В "Юбилейном" появятся новые детские площадки, места для выгула собак и целая сеть спортобъектов – для тенниса, бадминтона, волейбола, воркаута и мини-футбола и т.д.
Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев уточнил, что в этом году на благоустройство сразу трёх парков – "Центрального", "Юбилейного" и "Изумрудного" из федерального, краевого и городского бюджета выделили более 300 млн рублей.
17:38:32 12-05-2023
Уже можно поставить общественные туалеты, питьевые фонтанчики, краны с водой для мытья рук и пр
19:13:58 12-05-2023
Очередной этап обогащения завода по производству брусчатки и бордюрных камней.
11:20:12 14-05-2023
сделайте нормальный вход и выход к потоку а то спускаешься с коляской или на велосипеде с крутой псевдодороги и думаешь как бы не упасть и как бы через эти ухабины перетащить коляску,стыдно вам должно быть и срамно,сколько денег выделено и ни разу не заикнулись про дорогу с потока! Поставьте туалеты,тоже ничего не упамянули об этом!
11:47:10 14-05-2023
Гость (19:13:58 12-05-2023) Очередной этап обогащения завода по производству брусчатки и... Очень странная у вас логика! Вы считаете что если парк благоустраивают,значит это обогащение завода?