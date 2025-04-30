Барнаульский парк "Изумрудный" обработают от клещей 30 апреля
Жителей города просят воздержаться от прогулок по территории поздним вечером
30 апреля 2025, 13:25, ИА Амител
30 апреля в Барнауле обработают от клещей территорию парка "Изумрудный". Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Обработка начнется в 22:00. Администрация парка приносит извинения за временные неудобства и просит жителей краевой столицы воздержаться от прогулок по территории поздним вечером. Владельцам собак также не рекомендуют приводить животных в парк утром 1 мая.
Напомним, в Алтайском крае за прошедшую неделю от клещей пострадало 360 человек. Всего с конца марта в поликлиники региона с жалобами на их укусы обратились 832 человека, 195 из которых – жители Барнаула. Кроме того, врачи выявили 20 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у десяти детей до 14 лет.
От клещей специалисты уже обработали территории Нагорного парка, Мизюлинской рощи, площади Мира и аллеи на Аванесова, Исакова и Космонавтов. Аналогичные работы провели в Южном: на зеленой зоне от улицы Герцена, 6, до улицы Белинского, возле Дворца культуры, на аллее Чепурко и в сквере у Мемориала воинам, погибшим в локальных войнах.
В планах также обработать парк "Юбилейный", площади Сахарова и Советов, Мемориал Славы, сквер имени Германа Титова и другие локации.
13:37:25 30-04-2025
Это очень хорошо.
17:33:17 30-04-2025
А когда можно будет людям приходить в парк?
08:56:06 01-05-2025
Гость (17:33:17 30-04-2025) А когда можно будет людям приходить в парк?... к ноябрю.