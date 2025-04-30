Барнаульский парк "Изумрудный" обработают от клещей 30 апреля

Жителей города просят воздержаться от прогулок по территории поздним вечером

30 апреля 2025, 13:25, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

30 апреля в Барнауле обработают от клещей территорию парка "Изумрудный". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Обработка начнется в 22:00. Администрация парка приносит извинения за временные неудобства и просит жителей краевой столицы воздержаться от прогулок по территории поздним вечером. Владельцам собак также не рекомендуют приводить животных в парк утром 1 мая.

Напомним, в Алтайском крае за прошедшую неделю от клещей пострадало 360 человек. Всего с конца марта в поликлиники региона с жалобами на их укусы обратились 832 человека, 195 из которых – жители Барнаула. Кроме того, врачи выявили 20 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у десяти детей до 14 лет.

От клещей специалисты уже обработали территории Нагорного парка, Мизюлинской рощи, площади Мира и аллеи на Аванесова, Исакова и Космонавтов. Аналогичные работы провели в Южном: на зеленой зоне от улицы Герцена, 6, до улицы Белинского, возле Дворца культуры, на аллее Чепурко и в сквере у Мемориала воинам, погибшим в локальных войнах.

В планах также обработать парк "Юбилейный", площади Сахарова и Советов, Мемориал Славы, сквер имени Германа Титова и другие локации.