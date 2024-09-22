Парк "Изумрудный" продолжат благоустраивать в 2025 году

Уже в ближайшие месяцы высадят 175 деревьев

22 сентября 2024, 16:40, ИА Амител

Мост в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Работы по благоустройству парка "Изумрудный" начались в 2019 году. Сегодня это одно из любимых мест отдыха барнаульцев. Однако предстоит много работы по озеленению, облагораживанию территорий, созданию ландшафтных и арт-объектов, развитию инфраструктуры. Об этом рассказал начальник краевого управления имущественных отношений Александр Теплов на интернет-форуме правительства региона.

В 2025 году предстоит формирование зеленого каркаса парка, облагораживание его участков, создание ландшафтных и арт-объектов, развитие инфраструктуры. В ближайшие два месяца высадят 175 деревьев, установят систему полива, 20 новых лавочек с урнами и подвесные качели возле визит-центра. Планируется установка дополнительных павильонов для продажи сладостей и мороженого, улучшение видеонаблюдения, расширение иллюминации и оборудование инклюзивной детской площадки.

В прошлом году на благоустройство и реконструкцию парка "Изумрудный" направили 30 миллионов рублей по программе "Формирование комфортной городской среды". Появились шахматный павильон, спортивная площадка, основание для инклюзивной детской площадки, парковка, ограждение и информационные стелы. Обустроен пешеходный фонтан с подсветкой, построена площадка для паркового волейбола, в шахматном павильоне установлены столы и приобретены комплекты шахмат.