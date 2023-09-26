Барнаульский перевозчик купил два новых автобуса на популярные городские маршруты

Речь идет о маршрутах № 55 и 60

26 сентября 2023, 11:10, ИА Амител

























Новые автобусы в Барнауле

Барнаульский перевозчик ООО "СолГри" приобрел два новых пассажирских автобуса Yutong из Китая. Их планируют использовать на популярных городских маршрутах: № 55 и 60. На покупку техники перевозчик потратил более 21 миллиона рублей, пишет пресс-служба мэрии краевой столицы.

Автобусы отвечают всем современным требованиям. Так, для комфортного проезда в летний период они оснащены кондиционерами, а обеспечить тепло в салоне зимой позволит современная система отопления. Один из автобусов может вместить около 60 человек, а второй – до 90 пассажиров. В них предусмотрены специальные места для маломобильных граждан и пассажиров с колясками, которые можно закреплять во время движения транспорта. Для безопасности установлены камеры заднего вида, видеонаблюдение в салоне с выходом на экран водителя.

"Новые автобусы марки Yutong 2023 года выпуска достаточно комфортные, низкопольные, предусмотрены специальные места для маломобильных граждан и пассажиров с колясками, которые можно закреплять во время движения транспорта. Для безопасности установлены камеры заднего вида, видеонаблюдение в салоне с выходом на экран водителя. Улучшены и многие технические характеристики", – приводит мэрия слова начальника службы эксплуатации транспортного предприятия Сергея Иванова.

Автобусы уже вышли на линию. Одним из первых новенькую технику оценил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин. По его словам, перевозчики уже активно начинают покупать новые автобусы. Так, например, в июле этого года три автобуса большой вместимости приобрела компания "Евробус-плюс". Они уже работают на маршрутах № 35 и 53.

В рамках заключения долгосрочных контрактов автопарки транспортных предприятий будут пополняться новыми автобусами ежегодно, и за семь лет действия такого контракта должно быть обновлено не менее 25% подвижного состава по маршруту.

Также по решению правительства Алтайского края в 2024 году Барнаул получит 41 новый автобус, которые будут работать на самых популярных городских маршрутах.

"В Барнауле выстраивается планомерная работа по улучшению и развитию транспортной отрасли. Благодаря совместной работе с перевозчиками впервые за долгое время в городе обновляется транспорт именно большой вместимости. При поддержке губернатора Алтайского края Виктора Томенко в настоящее время региональным Министерством транспорта проводятся необходимые процедуры для закупки еще 41 автобуса для работы на маршрутах городского общественного транспорта. Их поставку мы ожидаем в начале следующего года", – пояснил Валерий Ведяшкин.

Для улучшения транспортной ситуации, напомнил представитель мэрии, в Барнауле отменены тарифные зоны, что позволило снизить стоимость проезда по отдельным пригородным маршрутам, с прошлого года для школьников и студентов льготный проезд действует как в электротранспорте, так и на автобусных маршрутах, а с этого учебного года воспользоваться такими транспортными картами могут и учащиеся в форме семейного образования и самообразования.