С перевозчиками в Барнауле будут заключать контракты на семь лет. Что это изменит?
Ожидается, что за это время около 25% транспорта будет обновлено
11 сентября 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков
Перевозчики в Барнауле планируют перейти на долгосрочные контракты с администрацией города. Благодаря длительным договорам транспортники смогут закупать новые автобусы. Контракты с перевозчиками планируется заключить до конца текущего года, действовать они будут с 2024 по 2030 год. Соответствующее распоряжение подписал глава Барнаула Вячеслав Франк. Объясняем, зачем нужна такая инициатива и что она даст для развития транспортной ситуации в краевой столице.
С какими перевозчиками заключат долгосрочные контракты?
Речь идет о регулируемых маршрутах №2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109,109оп, 110, 117э 150. Их обслуживают транспортные компании "Евробус-плюс", "СолГри", "Фрайбус Т", "Дарина Авто", "Транском" и другие. На некоторые маршруты для пассажиров действуют льготы. При этом перевозчики получают из городского бюджета компенсацию части своих затрат.
Зачем нужны долгосрочные контракты?
Ранее контракт заключали на три года, но перевозчики попросили увеличить срок до семи лет. Так будет проще брать кредиты, чтобы оплатить новый транспорт. За это время им нужно заменить не менее четверти автобусного парка. Ожидается, что новые контракты начнут заключать с перевозчиками с декабря этого года.
А перевозчики готовы покупать новые автобусы?
В этом году компания "Евробус-плюс" приобрела четыре новых автобуса, которые уже работают на маршруте № 35 и № 53.
Как рассказал amic.ru руководитель одного из пассажирских предприятий города на условиях анонимности, новая модель заключения контрактов действительно позволит быть более уверенными в завтрашнем дне. Однако глобально на ситуацию в отрасли перевозок семилетние контракты не повлияют. Дело в том, что новые автобусы очень дорогие и без повышения тарифа обновить автопарк будет сложно.
"Мы готовы покупать новую технику, но при нынешнем тарифе это будет очень трудно", – отметил собеседник.
Представитель другой транспортной компании пояснил amic.ru, что долгосрочные контакты позволят покупать недорогие маршрутки. В любом случае, отметил собеседник, за семь лет в Барнауле не один раз пересмотрят тариф, что позволит получить средства на обновление автопарка.
"Мы можем брать кредиты на покупку автобусов и будем уверены, что благодаря контрактам будет некая подушка безопасности. Даже если один рубль с проданного билета мы будем отдавать на покупку техники, то сможем покупать хотя бы один автобус в год", – отметил он.
Кстати, вроде власти Алтайского края хотят купить новые автобусы?
Да. Власти Алтайского края в 2024 году планируют закупку 65 автобусов за счет специального казначейского кредита на сумму 800 миллионов рублей. 41 из этих автобусов достанется Барнаулу. Для этого в краевой столице создадут специальное муниципальное предприятие. На приобретение автобусов большой вместимости для Барнаула потребуется 684,7 млн рублей. Планируется, что данные автобусы будут обслуживать маршруты № 1 и № 10, которые ездят практически через весь город.
Ожидается, что новая техника придет в краевую столицу весной следующего года.
08:19:35 11-09-2023
Какие были "скотовозки", так и останутся! Но тарифы, да повысятся! Когда уже на законодательном уровне введут, регулировку по вместимости автобусов в процентном соотношении у перевозчика, для заключения контракта?
09:05:18 11-09-2023
Гость (08:19:35 11-09-2023) Какие были "скотовозки", так и останутся! Но тарифы, да повы... Всё давно прописано в условиях контрактов. Правда в условиях Барнаула эти контракты работают по принципу диода - от города перевозчикам льготы, регулярное повышение тарифов и миллионные субсидии, от перевозчиков городу и его жителям - грязные и тесные собачьи будки на колёсах, наглость, безграничное хамство и нарушение большинства условий ...
08:20:29 11-09-2023
Ровным счётом ничего не изменится. Перевозчики станут лишь наглее и горластее в требованиях повышения тарифов, которые уже сегодня и без того не маленькие. А пассажиры так и продолжат мучиться в тесных и грязных скотовозках ...
08:36:39 11-09-2023
Клали они на вас и ваши контракты. 24-й маршрут по какому контракту перестал ходить? Там должно быть штук 15 автобусов,а катается один.
08:51:42 11-09-2023
Гость (08:36:39 11-09-2023) Клали они на вас и ваши контракты. 24-й маршрут по какому ко... Также было с 17 маршрутом. Начали на него жаловаться в администрацию, его совсем отменили и сказали, что этот маршрут не востребован. Вот так.
09:31:06 11-09-2023
Надо создавать конкурентные условия для перевозчиков, что бы они подтянули свой сервис и качество. А тут прям в попу их еще поцеловали, прям усадили в кресло на n-количество лет. Попробуй теперь выкинь его оттуда. А дальше как и следует в вертикали власти каждое переизбрание с 70% утвердительных голосов каждые 7лет.
09:37:42 11-09-2023
Гость (09:31:06 11-09-2023) Надо создавать конкурентные условия для перевозчиков, что бы... Самим себе создавать конкурентные условия? Там чужие не ходят. Кто в теме- чей это бизнес,пассажироперевозки в городе?
11:34:06 11-09-2023
ничего не изменится. всем и так все понятно. будут постоянно повышать тариф и все. максимум возможностей перевозчика - это смена обивки сидения в автобусе.
11:50:47 11-09-2023
Ещё больше людей пересядут в личные автомобили. Ещё больше пробок на дорогах города. 7летние контракты окончательно убьют ОТ в Барнауле, уничтожат систему общественного транспорта. Черех 7 лет будем ездить только на личных авто и велосипедах. Недавно на пр. Ленина дедок лихо рассекал на 3х колесном взрослом велике. Хорошая альтернатива ОТ.
12:09:27 11-09-2023
Почему то в Новосибе при тех же тарифах полно больших и новых автобусов.
07:51:45 12-09-2023
Гость (12:09:27 11-09-2023) Почему то в Новосибе при тех же тарифах полно больших и новы... В Новосибирске нет таких продолжительных маршрутов, там есть Метро, и автобусы везут от силы остановок 10. Наши же через весь город по всем закоулкам проедут, а это пробег. Я не защищаю перевозчиков, пытаюсь смотреть реально на ситуацию.