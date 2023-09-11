С перевозчиками в Барнауле будут заключать контракты на семь лет. Что это изменит?

Ожидается, что за это время около 25% транспорта будет обновлено

11 сентября 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Перевозчики в Барнауле планируют перейти на долгосрочные контракты с администрацией города. Благодаря длительным договорам транспортники смогут закупать новые автобусы. Контракты с перевозчиками планируется заключить до конца текущего года, действовать они будут с 2024 по 2030 год. Соответствующее распоряжение подписал глава Барнаула Вячеслав Франк. Объясняем, зачем нужна такая инициатива и что она даст для развития транспортной ситуации в краевой столице.

С какими перевозчиками заключат долгосрочные контракты?

Речь идет о регулируемых маршрутах №2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109,109оп, 110, 117э 150. Их обслуживают транспортные компании "Евробус-плюс", "СолГри", "Фрайбус Т", "Дарина Авто", "Транском" и другие. На некоторые маршруты для пассажиров действуют льготы. При этом перевозчики получают из городского бюджета компенсацию части своих затрат.

Зачем нужны долгосрочные контракты?

Ранее контракт заключали на три года, но перевозчики попросили увеличить срок до семи лет. Так будет проще брать кредиты, чтобы оплатить новый транспорт. За это время им нужно заменить не менее четверти автобусного парка. Ожидается, что новые контракты начнут заключать с перевозчиками с декабря этого года.

А перевозчики готовы покупать новые автобусы?

В этом году компания "Евробус-плюс" приобрела четыре новых автобуса, которые уже работают на маршруте № 35 и № 53.

Как рассказал amic.ru руководитель одного из пассажирских предприятий города на условиях анонимности, новая модель заключения контрактов действительно позволит быть более уверенными в завтрашнем дне. Однако глобально на ситуацию в отрасли перевозок семилетние контракты не повлияют. Дело в том, что новые автобусы очень дорогие и без повышения тарифа обновить автопарк будет сложно.

"Мы готовы покупать новую технику, но при нынешнем тарифе это будет очень трудно", – отметил собеседник.

Представитель другой транспортной компании пояснил amic.ru, что долгосрочные контакты позволят покупать недорогие маршрутки. В любом случае, отметил собеседник, за семь лет в Барнауле не один раз пересмотрят тариф, что позволит получить средства на обновление автопарка.

"Мы можем брать кредиты на покупку автобусов и будем уверены, что благодаря контрактам будет некая подушка безопасности. Даже если один рубль с проданного билета мы будем отдавать на покупку техники, то сможем покупать хотя бы один автобус в год", – отметил он.

Кстати, вроде власти Алтайского края хотят купить новые автобусы?

Да. Власти Алтайского края в 2024 году планируют закупку 65 автобусов за счет специального казначейского кредита на сумму 800 миллионов рублей. 41 из этих автобусов достанется Барнаулу. Для этого в краевой столице создадут специальное муниципальное предприятие. На приобретение автобусов большой вместимости для Барнаула потребуется 684,7 млн рублей. Планируется, что данные автобусы будут обслуживать маршруты № 1 и № 10, которые ездят практически через весь город.

Ожидается, что новая техника придет в краевую столицу весной следующего года.