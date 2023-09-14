Власти Барнаула назвали маршруты, где каждый год будут появляться новые автобусы
Перевозчики, которые заключат долгосрочные контракты, смогут планировать свою деятельность и закупать новый транспорт
14 сентября 2023, 14:55, ИА Амител
Власти Барнаула обсудили с перевозчиками внедрение долгосрочных контрактов, которые помогут обновить автобусный парк, сообщает мэрия.
Напомним, долгосрочные контракты хотят заключить до конца 2023 года, действовать они будут с 2024 по 2030 год. Ранее их подписывали на год, при этом через год перевозчик мог лишиться маршрута. Отмечается, что длительные договоренности могут дать перевозчикам больше уверенности, благодаря чему они смогут планировать свою деятельность и закупать новые автобусы. Обо всем этом ранее подробно рассказал amic.ru.
"Одним из главных условий новой контрактной системы стало обновление автобусного парка. Перевозчики, заключившие такой контракт, будут обязаны ежегодно приобретать новые автобусы", – подчеркнули в мэрии.
Планируется, что долгосрочные контракты будут заключены уже в этом году по маршрутам № 2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109,109оп, 110, 117э, 150.
Требования по обновлению транспорта для всех маршрутов должны быть едиными и экономически обоснованными. В связи с этим замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев поручил профильному комитету дополнительно проработать условия и сроки обновления.
15:16:28 14-09-2023
А теперь так же обозначьте, пожалуйста, маршруты, на которых будут увольнять водителей и кондукторов за курение в салоне. ПОЖАЛУЙСТА.
16:00:33 14-09-2023
Гость (15:16:28 14-09-2023) А теперь так же обозначьте, пожалуйста, маршруты, на которых... Ходи пешком, воздух чистый, заводов нет!
16:31:34 14-09-2023
Гость (16:00:33 14-09-2023) Ходи пешком, воздух чистый, заводов нет!... Предлагаешь учитывать мнение всех встречных собак?
15:21:40 14-09-2023
Общественный транспорт должен быть только в муниципальном ведении. Частники - не больше чем на подтанцовках. Причём строго по правилам - с чётким соблюдением графика, с опрятным и чистым подвижным составом, с соблюдением графика и без царствования черного нала ...
17:36:09 14-09-2023
Чучмек (15:21:40 14-09-2023) Общественный транспорт должен быть только в муниципальном ве... А что вам так сдался черный нал, завидно что ли, ну иди поработай, узнаешь
09:59:57 15-09-2023
Гость (17:36:09 14-09-2023) А что вам так сдался черный нал, завидно что ли, ну иди пора... Вы надоели, любители черного нала. Почему это вы решили, что можете жить за счёт других, платящих налоги, граждан? Почему лечение ваших геморроев и грыж, строительство и ремонт дорог, по которым вы катаетесь, да и много ещё чего, должны мы оплачивать? Наберут кредитов, настрогают детишек, а потом шкерятся от приставов... непорядочные людишки.
15:35:35 14-09-2023
Автобусы это дело далекого будущего, а вот где уже закупленные для Барнаула новые белорусские трамваи?
16:20:34 14-09-2023
cтесняюсь спросить, а новый транспорт будет на газе? Ну то есть в личном авто - твоё дело, хочешь экономить на топливе, но повышаешь опасность для себя. А как дела обстоят с ОТ? В некоторых маршрутках уже подозрительно пахнет газом.
16:22:08 14-09-2023
Какие-то технические характеристики нового транспорта прописаны в долгосрочных контрактах? Или просто "обновление" и всё?
17:27:56 14-09-2023
№10 !!!!!
18:02:01 14-09-2023
А с 65 маршрутом что-то менять будут!?? Утром не возможно уехать! И по маршруту не всегда ходят
19:28:09 14-09-2023
Опять старые автобусы и кто то на этом нагреется.может с горожанами посоветоваться - а чиновники все на мсшинах ездят.
22:47:34 14-09-2023
Скоро снег выпадет , а обещанных трамваев нет, так будет и с автобусами.
06:50:51 15-09-2023
А 59 маршрут пока не развалится, так и будет курсировать по маршруту. Причем некоторые автобусы развалятся от старости, а некоторые лопнут от количества пассажиров)
13:29:44 15-09-2023
Про автобус 10 что нибудь будет меняться?
04:33:33 16-09-2023
Гость (15:16:28 14-09-2023) А теперь так же обозначьте, пожалуйста, маршруты, на которых... А кто будет работать ????... На вопрос , почему ,курят , отвечу ...... Да , чтоб , не заснуть !!!!!!!!!!! В 3 часа подъем , домой 22 часа вечера .... Покушать , душ принять .... С арифметикой если все в порядке , посчитайтайте, ....опять в 3 утра опять опять подъем ..... Поэтому и курят , чтоб не заснуть , потому что отвечают за вашу жизнь .... А предприятиям нужна только выручка .....
14:54:45 19-09-2023
Гость (04:33:33 16-09-2023) А кто будет работать ????... На вопрос , почему ,курят , отв... У вас не работа а праздник $.
12:39:36 16-09-2023
А как с маршрутом 80? Так и будет всё плохо? Даже очень отвратительно, я бы сказала....