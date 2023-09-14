Власти Барнаула назвали маршруты, где каждый год будут появляться новые автобусы

Перевозчики, которые заключат долгосрочные контракты, смогут планировать свою деятельность и закупать новый транспорт

14 сентября 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Власти Барнаула обсудили с перевозчиками внедрение долгосрочных контрактов, которые помогут обновить автобусный парк, сообщает мэрия.

Напомним, долгосрочные контракты хотят заключить до конца 2023 года, действовать они будут с 2024 по 2030 год. Ранее их подписывали на год, при этом через год перевозчик мог лишиться маршрута. Отмечается, что длительные договоренности могут дать перевозчикам больше уверенности, благодаря чему они смогут планировать свою деятельность и закупать новые автобусы. Обо всем этом ранее подробно рассказал amic.ru.

"Одним из главных условий новой контрактной системы стало обновление автобусного парка. Перевозчики, заключившие такой контракт, будут обязаны ежегодно приобретать новые автобусы", – подчеркнули в мэрии.

Планируется, что долгосрочные контракты будут заключены уже в этом году по маршрутам № 2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109,109оп, 110, 117э, 150.

Требования по обновлению транспорта для всех маршрутов должны быть едиными и экономически обоснованными. В связи с этим замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев поручил профильному комитету дополнительно проработать условия и сроки обновления.