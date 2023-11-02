Барнаульский пивзавод ищет специалиста с зарплатой от 100 тысяч и бесплатным питанием
Также предлагают высокооплачиваемую работу директору санатория, водителю бензовоза и дальнобойщику
02 ноября 2023, 17:53, ИА Амител
Самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы назвали специалисты "Зарплаты.ру" для соискателей из Алтайского края.
В Барнауле ищут ведущего инженера-программиста на пивоваренный завод, готовы предложить зарплату от 100 тысяч рублей.
"Необходимо заниматься доработкой и сопровождением типовых конфигураций 1С, осуществлять техподдержку электронного документооборота с контрагентами, электронной отчетности, систем клиент-банка и другого программного обеспечения. Работодатель готов также предложить удобный сменный график и бесплатное питание в заводской столовой", – говорится в объявлении.
До 140 тысяч рублей готовы предложить директору санатория РЖД в Новоалтайске. Необходимо обеспечить выполнение плана, контролировать производственную, хозяйственную, кадровую и финансовую деятельность подразделения. Важно, чтобы кандидат был с опытом работы на руководящих должностях. Иногородним оплачивается проживание. Кроме того, работодатель предлагает широкую программу ДМС, бесплатные железнодорожные билеты, программы санаторно-курортного лечения.
До 150 тысяч рублей предлагают дальнобойщику. Водителю предстоит ездить в рейсы на Дальний Восток. За сотрудником закрепляется машина. База находится в Новосибирске, для иногородних работников компенсируется проезд.
От 100 тысяч рублей готовы платить водителю бензовоза. Необходимо, чтобы у водителя были права категории Е, также важен опыт работы на бензовозе с допуском на перевозку опасных грузов.
18:46:54 02-11-2023
За такую ЗП на данные должности не найдут никого, единственное возможно найдут директора санатория, остальные без шансов.
19:23:48 02-11-2023
По тому и у ихней породии на пиво и ценник конский
19:48:02 02-11-2023
О как! Аж до ста тыров соизволили поднять зарплату программисту 1С. А то до недавнего времени долго болталась данная вакансия за 78 тыров. Да и на сотню хрен кого найдут с опытом по ERP. Все толковые 1С-ники ушли на удалёнку, и работают на федеральные компании. 100 тыров для них вообще "ни о чём"
22:31:43 02-11-2023
100 т.р. - неконкурентная ЗП по данной позиции Хотя бы от 150 т.р. нужно предлагать.
07:21:28 03-11-2023
Если бы еще бронь была
07:22:46 03-11-2023
А то нетолковые программисты без брони сейчас по 200 тыр получают
10:14:26 03-11-2023
бесплатное питание и компот)