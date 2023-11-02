Барнаульский пивзавод ищет специалиста с зарплатой от 100 тысяч и бесплатным питанием

Также предлагают высокооплачиваемую работу директору санатория, водителю бензовоза и дальнобойщику

02 ноября 2023, 17:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы назвали специалисты "Зарплаты.ру" для соискателей из Алтайского края.

В Барнауле ищут ведущего инженера-программиста на пивоваренный завод, готовы предложить зарплату от 100 тысяч рублей.

"Необходимо заниматься доработкой и сопровождением типовых конфигураций 1С, осуществлять техподдержку электронного документооборота с контрагентами, электронной отчетности, систем клиент-банка и другого программного обеспечения. Работодатель готов также предложить удобный сменный график и бесплатное питание в заводской столовой", – говорится в объявлении.

До 140 тысяч рублей готовы предложить директору санатория РЖД в Новоалтайске. Необходимо обеспечить выполнение плана, контролировать производственную, хозяйственную, кадровую и финансовую деятельность подразделения. Важно, чтобы кандидат был с опытом работы на руководящих должностях. Иногородним оплачивается проживание. Кроме того, работодатель предлагает широкую программу ДМС, бесплатные железнодорожные билеты, программы санаторно-курортного лечения.

До 150 тысяч рублей предлагают дальнобойщику. Водителю предстоит ездить в рейсы на Дальний Восток. За сотрудником закрепляется машина. База находится в Новосибирске, для иногородних работников компенсируется проезд.

От 100 тысяч рублей готовы платить водителю бензовоза. Необходимо, чтобы у водителя были права категории Е, также важен опыт работы на бензовозе с допуском на перевозку опасных грузов.