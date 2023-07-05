Построить объект должны в течение четырех лет

05 июля 2023, 10:05, ИА Амител

Участок на ул. Димитрова, 152 / Фото: Яндекс Карты

В Барнауле состоялся аукцион, на котором разыграли право аренды земельного участка на ул. Димитрова, 152. Площадь территории составляет 0,25 га и предназначена она для строительства спортивного объекта. Лот оказался интересным сразу трем барнаульским компаниям.

Так, участие в аукционе приняла новая фирма "Специализированный застройщик "Теннисный корт на Димитрова". Она зарегистрирована 22 мая 2023 года. Ее учредителями выступают УК "Мой дом", связанная с одноименной строительной компанией. Сейчас эта фирма возводит многофункциональный центр на ул. Партизанской, 70-74.

Второй участник торгов – компания "Смарт компани" (ею руководит Евгений Колобаев), занимающаяся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. И третий участник – ООО "Алтай Лада Плюс" бизнесмена Андрея Кутулуцкого. Именно его фирма стала победителем, заплатив за участок 5,5 млн рублей при начальных 1,2 млн.

Участок под строительство имеет площадь 25,9 сотки. Он образовался после того, как мэрия несколько лет назад расселила и снесла двухэтажный аварийный дом.

Земля находится в территориальной зоне смешанной и общественно-деловой застройки местного значения (СОД-2), а часть – в зоне охраны инженерных сетей.

По условиям аукциона участок предоставляют в аренду на четыре года и десять месяцев. В течение этого времени инвестор должен сдать объект.