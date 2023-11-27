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Общественный транспорт пустят по мосту в Барнауле через день после открытия

Понадобится один день, чтобы не допустить сбоев и избежать неудобств для пассажиров

27 ноября 2023, 14:22, ИА Амител

После открытия моста на проспекте Ленина движение общественного транспорта по прежним маршрутам возобновится с 1 декабря, сообщает мэрия.

Напомним, торжественная церемония открытия путепровода после реконструкции должна пройти утром 30 ноября. Планируется, что мероприятие посетят губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк и депутаты АКЗС.

"Чтобы не допустить сбоев и избежать неудобств для пассажиров, работа общественного транспорта по прежним маршрутам возобновится с 1 декабря", – отметили в мэрии.

Автобусные маршруты:

  • № 1, 6, 10, 24, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 144 будут ходить по проспекту Ленина без заезда на проспект Калинина и улицу Аносова;
  • № 76 будет двигаться без заезда на улицу Аносова, в сторону остановки "Поселок Восточный" автобус будет ехать по проспекту Ленина до остановки "Площадь Октября", затем по проспекту Калинина и по улице Кулагина, в обратном направлении тем же маршрутом.

Троллейбусные маршруты:

  • № 1 и 7 будут ездить до Речного вокзала;
  • № 6 – до Железнодорожного вокзала.

Трамвайные маршруты:

  • № 1 будет двигаться от остановки "Пл. Свободы" по проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина до улицы Северо-Западной, затем по проспекту Калинина, Космонавтов, улице Попова до остановочного пункта "Докучаево", в обратном направлении тем же маршрутом;
  • № 3 будет двигаться от остановки "Мкр-н Восточный" по улице Кулагина, проспекту Ленина, улице Северо-Западной, Антона Петрова, Малахова, Власихинской, Попова до остановочного пункта "Пивзавод", в обратном направлении тем же маршрутом;
  • № 4 будет двигаться от остановки "Депо № 1" по улице Анатолия, проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина, улице Кулагина до остановки "Мкр-н Восточный", в обратном направлении тем же маршрутом;
  • № 7 будет ехать от остановки "Кордон" по Змеиногорскому тракту, улице Аванесова, проспекту Красноармейскому, проспекту Строителей и проспекту Ленина до улицы Северо-Западной, затем по улицам Антона Петрова, Попова, Власихинской и Малахова до депо № 3, в обратном направлении тем же маршрутом.

На проспекте Калинина сохранятся автобусные маршруты № 2, 18, 33р, 37, 75, 76, 77, 109 и 109оп.

Барнаул общественный транспорт Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 20

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Гость

15:14:32 27-11-2023

Всетаки и здесь - на день но слукавили.Да уж.

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Гость

15:44:58 27-11-2023

Гость (15:14:32 27-11-2023) Всетаки и здесь - на день но слукавили.Да уж.... Где же слукавили. Как обещали до конца ноября, так и будет.

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Гость

21:40:55 27-11-2023

Гость (15:44:58 27-11-2023) Где же слукавили. Как обещали до конца ноября, так и будет. ... Конец ноября 30 - го в 24:00, а 1-го декабря в 7:00 общественного транспорта по мосту не ждите, только 4-го в понедельник, может быть.

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Гость

06:18:34 28-11-2023

Гость (15:14:32 27-11-2023) Всетаки и здесь - на день но слукавили.Да уж.... А знаки дорожные ещё 3 месяца стоять будут .

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Леня

15:36:25 27-11-2023

Понятно, если провода для трамваев и троллейбусов еще не натянули

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Гость

15:45:58 27-11-2023

Леня (15:36:25 27-11-2023) Понятно, если провода для трамваев и троллейбусов еще не нат... Так еще и времени впереди три дня!

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Гость

16:14:08 27-11-2023

Гость (15:45:58 27-11-2023) Так еще и времени впереди три дня!... Типичная отмазка студента-балбеса: весь семестр балду пинал, а потом за три дня подготовлюсь...

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Гость

17:23:17 27-11-2023

Гость (16:14:08 27-11-2023) Типичная отмазка студента-балбеса: весь семестр балду пинал,... Иди и вешай провода, раз считаешь себя умнее всех!

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Гость

22:07:12 27-11-2023

Гость (17:23:17 27-11-2023) Иди и вешай провода, раз считаешь себя умнее всех!... Почему сразу всех? Ты себя-то со всеми не сравнивай...

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Гость

17:26:36 27-11-2023

Леня (15:36:25 27-11-2023) Понятно, если провода для трамваев и троллейбусов еще не нат... Провода - проблема трамвайно - троллейбусного управления. К путепроводу они не относятся.

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Гость

16:00:08 27-11-2023

Аносова сделают снова двусторонней?

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Гость

21:13:54 27-11-2023

Гость (16:00:08 27-11-2023) Аносова сделают снова двусторонней?... С 1 декабря ликвидируют там выделенку, прочитал на другом ресурсе.

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Гость

16:16:02 27-11-2023

Асфальт кладут прям на снег, шикарная работа, всё по технологии. И если за дорогу не обидно, ее быстро отремонтируют при корявом асфальте, то тротуары будут просто огонь на долгие годы. Сколько ярдов потратили 2.6 или 2.9 млрд рублей - а исполнение топорное. Впрочем традиционно. Проложили тротуар со стороны Пионера под прямым углом сход от нового моста к пешеходному. Те, кто делает крутые углы на тротуарах - Вы вообще ходите пешком?! просто людей за роботов считаете или как? Человек всегда идет по закругленному радиусу, а не ходит углами. Поэтому и газонов там не будет и люди в грязи. Столько ярдов, ну капец... Видел на фото, отбойным молотком убирают там асфальт, положенный на снег - отлетает как по маслу прям. Там между слоями просто вода стоит. Шикарно работу примут, ярды освоят, это то умеют делать...

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Гость

17:24:48 27-11-2023

Гость (16:16:02 27-11-2023) Асфальт кладут прям на снег, шикарная работа, всё по техноло... Типичная всепропальщица! Бедный твой муж!

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Пузырек

18:51:21 27-11-2023

Гость (17:24:48 27-11-2023) Типичная всепропальщица! Бедный твой муж!... 150 метров путепровода за 17 месяцев. Круто!!!! Меньше 10 метров в месяц. У меня отец железнодорожник, смогли 110 метров за одни сутки сделать мост. Я не коммунистов хвалю, я позорю наших ДСУшников

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Гость

04:41:19 28-11-2023

Пузырек (18:51:21 27-11-2023) 150 метров путепровода за 17 месяцев. Круто!!!! Меньше 10 ме... Вот-вот! Когда-то ЛЮДИ, такие как Ваш папа, делали по 110 метров за день, и скромненько помалкивали! А щас проводят лишь заседания, совещания и бессмысленные посещения объектов, и об этом горлопанят из каждого утюга неделю. А ДЕ́ЛА нет, и ТОЛКУ тоже.

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Гость

11:07:51 29-11-2023

Гость (17:24:48 27-11-2023) Типичная всепропальщица! Бедный твой муж!... "Видел на фото ..." это женский род?

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Гость

21:43:41 27-11-2023

Гость (15:44:58 27-11-2023) Где же слукавили. Как обещали до конца ноября, так и будет. ... Конец ноября 30 - го в 24:00, а 1-го декабря в 7:00 общественного транспорта по мосту не ждите, только 4-го в понедельник, может быть.

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Гость

01:00:57 28-11-2023

Там, под мостом пустые пивные баклашки валяются, настоятельно рекомендую их собрать, по ним можно вычислить человека, кто их покупал.

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Гость

15:53:02 28-11-2023

Лучше пусть 30 ноября транспорт запустят, а церемонию открытия перенесут на 6-00 субботы, чтобы никому не мешать.

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