Общественный транспорт пустят по мосту в Барнауле через день после открытия
Понадобится один день, чтобы не допустить сбоев и избежать неудобств для пассажиров
27 ноября 2023, 14:22, ИА Амител
После открытия моста на проспекте Ленина движение общественного транспорта по прежним маршрутам возобновится с 1 декабря, сообщает мэрия.
Напомним, торжественная церемония открытия путепровода после реконструкции должна пройти утром 30 ноября. Планируется, что мероприятие посетят губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк и депутаты АКЗС.
"Чтобы не допустить сбоев и избежать неудобств для пассажиров, работа общественного транспорта по прежним маршрутам возобновится с 1 декабря", – отметили в мэрии.
Автобусные маршруты:
- № 1, 6, 10, 24, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 144 будут ходить по проспекту Ленина без заезда на проспект Калинина и улицу Аносова;
- № 76 будет двигаться без заезда на улицу Аносова, в сторону остановки "Поселок Восточный" автобус будет ехать по проспекту Ленина до остановки "Площадь Октября", затем по проспекту Калинина и по улице Кулагина, в обратном направлении тем же маршрутом.
Троллейбусные маршруты:
- № 1 и 7 будут ездить до Речного вокзала;
- № 6 – до Железнодорожного вокзала.
Трамвайные маршруты:
- № 1 будет двигаться от остановки "Пл. Свободы" по проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина до улицы Северо-Западной, затем по проспекту Калинина, Космонавтов, улице Попова до остановочного пункта "Докучаево", в обратном направлении тем же маршрутом;
- № 3 будет двигаться от остановки "Мкр-н Восточный" по улице Кулагина, проспекту Ленина, улице Северо-Западной, Антона Петрова, Малахова, Власихинской, Попова до остановочного пункта "Пивзавод", в обратном направлении тем же маршрутом;
- № 4 будет двигаться от остановки "Депо № 1" по улице Анатолия, проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина, улице Кулагина до остановки "Мкр-н Восточный", в обратном направлении тем же маршрутом;
- № 7 будет ехать от остановки "Кордон" по Змеиногорскому тракту, улице Аванесова, проспекту Красноармейскому, проспекту Строителей и проспекту Ленина до улицы Северо-Западной, затем по улицам Антона Петрова, Попова, Власихинской и Малахова до депо № 3, в обратном направлении тем же маршрутом.
На проспекте Калинина сохранятся автобусные маршруты № 2, 18, 33р, 37, 75, 76, 77, 109 и 109оп.
15:14:32 27-11-2023
Всетаки и здесь - на день но слукавили.Да уж.
15:44:58 27-11-2023
Гость (15:14:32 27-11-2023) Всетаки и здесь - на день но слукавили.Да уж.... Где же слукавили. Как обещали до конца ноября, так и будет.
21:40:55 27-11-2023
Гость (15:44:58 27-11-2023) Где же слукавили. Как обещали до конца ноября, так и будет. ... Конец ноября 30 - го в 24:00, а 1-го декабря в 7:00 общественного транспорта по мосту не ждите, только 4-го в понедельник, может быть.
06:18:34 28-11-2023
Гость (15:14:32 27-11-2023) Всетаки и здесь - на день но слукавили.Да уж.... А знаки дорожные ещё 3 месяца стоять будут .
15:36:25 27-11-2023
Понятно, если провода для трамваев и троллейбусов еще не натянули
15:45:58 27-11-2023
Леня (15:36:25 27-11-2023) Понятно, если провода для трамваев и троллейбусов еще не нат... Так еще и времени впереди три дня!
16:14:08 27-11-2023
Гость (15:45:58 27-11-2023) Так еще и времени впереди три дня!... Типичная отмазка студента-балбеса: весь семестр балду пинал, а потом за три дня подготовлюсь...
17:23:17 27-11-2023
Гость (16:14:08 27-11-2023) Типичная отмазка студента-балбеса: весь семестр балду пинал,... Иди и вешай провода, раз считаешь себя умнее всех!
22:07:12 27-11-2023
Гость (17:23:17 27-11-2023) Иди и вешай провода, раз считаешь себя умнее всех!... Почему сразу всех? Ты себя-то со всеми не сравнивай...
17:26:36 27-11-2023
Леня (15:36:25 27-11-2023) Понятно, если провода для трамваев и троллейбусов еще не нат... Провода - проблема трамвайно - троллейбусного управления. К путепроводу они не относятся.
16:00:08 27-11-2023
Аносова сделают снова двусторонней?
21:13:54 27-11-2023
Гость (16:00:08 27-11-2023) Аносова сделают снова двусторонней?... С 1 декабря ликвидируют там выделенку, прочитал на другом ресурсе.
16:16:02 27-11-2023
Асфальт кладут прям на снег, шикарная работа, всё по технологии. И если за дорогу не обидно, ее быстро отремонтируют при корявом асфальте, то тротуары будут просто огонь на долгие годы. Сколько ярдов потратили 2.6 или 2.9 млрд рублей - а исполнение топорное. Впрочем традиционно. Проложили тротуар со стороны Пионера под прямым углом сход от нового моста к пешеходному. Те, кто делает крутые углы на тротуарах - Вы вообще ходите пешком?! просто людей за роботов считаете или как? Человек всегда идет по закругленному радиусу, а не ходит углами. Поэтому и газонов там не будет и люди в грязи. Столько ярдов, ну капец... Видел на фото, отбойным молотком убирают там асфальт, положенный на снег - отлетает как по маслу прям. Там между слоями просто вода стоит. Шикарно работу примут, ярды освоят, это то умеют делать...
17:24:48 27-11-2023
Гость (16:16:02 27-11-2023) Асфальт кладут прям на снег, шикарная работа, всё по техноло... Типичная всепропальщица! Бедный твой муж!
18:51:21 27-11-2023
Гость (17:24:48 27-11-2023) Типичная всепропальщица! Бедный твой муж!... 150 метров путепровода за 17 месяцев. Круто!!!! Меньше 10 метров в месяц. У меня отец железнодорожник, смогли 110 метров за одни сутки сделать мост. Я не коммунистов хвалю, я позорю наших ДСУшников
04:41:19 28-11-2023
Пузырек (18:51:21 27-11-2023) 150 метров путепровода за 17 месяцев. Круто!!!! Меньше 10 ме... Вот-вот! Когда-то ЛЮДИ, такие как Ваш папа, делали по 110 метров за день, и скромненько помалкивали! А щас проводят лишь заседания, совещания и бессмысленные посещения объектов, и об этом горлопанят из каждого утюга неделю. А ДЕ́ЛА нет, и ТОЛКУ тоже.
11:07:51 29-11-2023
Гость (17:24:48 27-11-2023) Типичная всепропальщица! Бедный твой муж!... "Видел на фото ..." это женский род?
21:43:41 27-11-2023
Гость (15:44:58 27-11-2023) Где же слукавили. Как обещали до конца ноября, так и будет. ... Конец ноября 30 - го в 24:00, а 1-го декабря в 7:00 общественного транспорта по мосту не ждите, только 4-го в понедельник, может быть.
01:00:57 28-11-2023
Там, под мостом пустые пивные баклашки валяются, настоятельно рекомендую их собрать, по ним можно вычислить человека, кто их покупал.
15:53:02 28-11-2023
Лучше пусть 30 ноября транспорт запустят, а церемонию открытия перенесут на 6-00 субботы, чтобы никому не мешать.