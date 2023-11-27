Общественный транспорт пустят по мосту в Барнауле через день после открытия

Понадобится один день, чтобы не допустить сбоев и избежать неудобств для пассажиров

27 ноября 2023, 14:22, ИА Амител

После открытия моста на проспекте Ленина движение общественного транспорта по прежним маршрутам возобновится с 1 декабря, сообщает мэрия.

Напомним, торжественная церемония открытия путепровода после реконструкции должна пройти утром 30 ноября. Планируется, что мероприятие посетят губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк и депутаты АКЗС.

"Чтобы не допустить сбоев и избежать неудобств для пассажиров, работа общественного транспорта по прежним маршрутам возобновится с 1 декабря", – отметили в мэрии.

Автобусные маршруты:

№ 1, 6, 10, 24, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 144 будут ходить по проспекту Ленина без заезда на проспект Калинина и улицу Аносова;

будут ходить по проспекту Ленина без заезда на проспект Калинина и улицу Аносова; № 76 будет двигаться без заезда на улицу Аносова, в сторону остановки "Поселок Восточный" автобус будет ехать по проспекту Ленина до остановки "Площадь Октября", затем по проспекту Калинина и по улице Кулагина, в обратном направлении тем же маршрутом.

Троллейбусные маршруты:

№ 1 и 7 будут ездить до Речного вокзала;

№ 6 – до Железнодорожного вокзала.

Трамвайные маршруты:

№ 1 будет двигаться от остановки "Пл. Свободы" по проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина до улицы Северо-Западной, затем по проспекту Калинина, Космонавтов, улице Попова до остановочного пункта "Докучаево", в обратном направлении тем же маршрутом;

будет двигаться от остановки "Пл. Свободы" по проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина до улицы Северо-Западной, затем по проспекту Калинина, Космонавтов, улице Попова до остановочного пункта "Докучаево", в обратном направлении тем же маршрутом; № 3 будет двигаться от остановки "Мкр-н Восточный" по улице Кулагина, проспекту Ленина, улице Северо-Западной, Антона Петрова, Малахова, Власихинской, Попова до остановочного пункта "Пивзавод", в обратном направлении тем же маршрутом;

будет двигаться от остановки "Мкр-н Восточный" по улице Кулагина, проспекту Ленина, улице Северо-Западной, Антона Петрова, Малахова, Власихинской, Попова до остановочного пункта "Пивзавод", в обратном направлении тем же маршрутом; № 4 будет двигаться от остановки "Депо № 1" по улице Анатолия, проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина, улице Кулагина до остановки "Мкр-н Восточный", в обратном направлении тем же маршрутом;

будет двигаться от остановки "Депо № 1" по улице Анатолия, проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина, улице Кулагина до остановки "Мкр-н Восточный", в обратном направлении тем же маршрутом; № 7 будет ехать от остановки "Кордон" по Змеиногорскому тракту, улице Аванесова, проспекту Красноармейскому, проспекту Строителей и проспекту Ленина до улицы Северо-Западной, затем по улицам Антона Петрова, Попова, Власихинской и Малахова до депо № 3, в обратном направлении тем же маршрутом.

На проспекте Калинина сохранятся автобусные маршруты № 2, 18, 33р, 37, 75, 76, 77, 109 и 109оп.