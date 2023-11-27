Осталось подождать совсем немного

27 ноября 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: сайт мэрии Барнаула

Движение автомобилей по мосту в районе Нового рынка в Барнауле могут запустить в 11 часов 30 ноября, сообщил amic.ru источник. Именно на это время запланирована торжественная церемония открытия путепровода после реконструкции, которую могут посетить губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк и депутаты АКЗС. Однако окончательного решения, в какое точно время для транспорта откроют движение по путепроводу, пока не принято.

25 ноября объект посетил Вячеслав Франк. Как рассказал ему на мероприятии представитель подрядчика "Барнаульское ДСУ № 4", все работы, необходимые для запуска движения транспорта, будут завершены 30 ноября.

В настоящее время дорожники полностью уложили асфальт на проезжей части и подъездах к путепроводу. Также уже частично нанесли разметку и продолжают асфальтировать тротуары и устанавливать ограждения. Кроме того, скоро рабочие приступят к монтажу контактной сети и проведут обкатку трамвайного пути. Работы на мосту при этом продолжатся и после его открытия, но в основном это касается уже благоустройства подмостового пространства.

Напомним, мост на Новом рынке перекрыли в мае 2022 года. Стоимость реконструкции объекта составила более 2,2 миллиарда рублей.