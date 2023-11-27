Стало известно, когда могут открыть мост на Новом рынке в Барнауле
Осталось подождать совсем немного
27 ноября 2023, 11:30, ИА Амител
Движение автомобилей по мосту в районе Нового рынка в Барнауле могут запустить в 11 часов 30 ноября, сообщил amic.ru источник. Именно на это время запланирована торжественная церемония открытия путепровода после реконструкции, которую могут посетить губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк и депутаты АКЗС. Однако окончательного решения, в какое точно время для транспорта откроют движение по путепроводу, пока не принято.
25 ноября объект посетил Вячеслав Франк. Как рассказал ему на мероприятии представитель подрядчика "Барнаульское ДСУ № 4", все работы, необходимые для запуска движения транспорта, будут завершены 30 ноября.
В настоящее время дорожники полностью уложили асфальт на проезжей части и подъездах к путепроводу. Также уже частично нанесли разметку и продолжают асфальтировать тротуары и устанавливать ограждения. Кроме того, скоро рабочие приступят к монтажу контактной сети и проведут обкатку трамвайного пути. Работы на мосту при этом продолжатся и после его открытия, но в основном это касается уже благоустройства подмостового пространства.
Напомним, мост на Новом рынке перекрыли в мае 2022 года. Стоимость реконструкции объекта составила более 2,2 миллиарда рублей.
11:40:33 27-11-2023
"но в основном это касается уже благоустройства подмостового пространства." А не в основном? Перечень работ над мостовым пространством, который неуспеют до 30го числа? А то слухи по городу ползут разные, кто-то говорит что только для машин откроют, кто то говорит только для трамваев.
15:35:57 27-11-2023
Гость (11:40:33 27-11-2023) "но в основном это касается уже благоустройства подмост... И, словно мухи, тут и там. Ходят слухи по домам, А беззубые старухи. Их разносят по умам!
11:41:26 27-11-2023
в старину, когда открывали движение по мосту, главный инженер и конструктор под мостом стояли, ну или в лодке сидели...
11:45:52 27-11-2023
А можно без торжественной церемонии открыть в 6 утра?
11:50:03 27-11-2023
то есть, если томенко с франком не приедут, путепровод не откроют? если ленточку начальник не перерезал, объект функционировать не сможет.
11:50:36 27-11-2023
3 дня осталось а они еще не все столбы даже поставили
15:36:48 27-11-2023
Гость (11:50:36 27-11-2023) 3 дня осталось а они еще не все столбы даже поставили... Их ставить пару часов. Поставят еще..
17:31:36 27-11-2023
Гость (15:36:48 27-11-2023) Их ставить пару часов. Поставят еще.. ... Раскрой глаза. Все столбы стоят на своих законных местах!
11:50:53 27-11-2023
каждайя новость про мост начинается со слов - стало известно..... не надоело?
12:01:39 27-11-2023
про 30 ноября стало известно два года назад, когда мост закрыли.
17:32:44 27-11-2023
Гость (12:01:39 27-11-2023) про 30 ноября стало известно два года назад, когда мост закр... Не два, а полтора. И то не сразу, первоначально планировались работы на 2 года, а сделали за полтора.
12:08:20 27-11-2023
Вот они асфальт в ноябре катают!! А если б морозы были как обычно в ноябре?? Тогда бы что делали??? А?? Открывайте мост 30 ноября!!!! Не издевайтесь над людьми!!!
13:09:14 27-11-2023
Олег (12:08:20 27-11-2023) Вот они асфальт в ноябре катают!! А если б морозы были как о... Вам же написали. Откроют в 11. В чем ваша претензия не пойму.
15:37:37 27-11-2023
Гость (13:09:14 27-11-2023) Вам же написали. Откроют в 11. В чем ваша претензия не пойму... А чукча не читатель, чукча писатель!
15:34:44 27-11-2023
Олег (12:08:20 27-11-2023) Вот они асфальт в ноябре катают!! А если б морозы были как о... На то и расчет, чтоб весной на ремонт денег попросить
17:36:46 27-11-2023
Олег (12:08:20 27-11-2023) Вот они асфальт в ноябре катают!! А если б морозы были как о... Так тебе же русским по белому написали, открытие 30 ноября 2023 года в 11 часов.
12:30:41 27-11-2023
Как обычно, в коментах одни гундёжники недовольные :) Хоть бы кто спасибо сказал :)
13:02:26 27-11-2023
Тёма (12:30:41 27-11-2023) Как обычно, в коментах одни гундёжники недовольные :) Хоть б... Просто непонятны многие моменты, которые необъяснимы с точки зрения здравого смысла, а никто не любит когда их за дураков держат. Отсюда и весь негатив в комментах.
13:11:16 27-11-2023
Тёма (12:30:41 27-11-2023) Как обычно, в коментах одни гундёжники недовольные :) Хоть б... Большое спасибо тебе, терпила. Один ты доволен годами по пробкам ездить, в отличии от нас, гундежников...
13:35:51 27-11-2023
Тёма (12:30:41 27-11-2023) Как обычно, в коментах одни гундёжники недовольные :) Хоть б... Спасибо за что?
15:40:22 27-11-2023
Гость (13:35:51 27-11-2023) Тёма (12:30:41 27-11-2023) Как обычно, в коментах одни... За то что мост вам отремонтировали. Да еще и досрочно!!! Неблагодарные..
15:38:21 27-11-2023
Тёма (12:30:41 27-11-2023) Как обычно, в коментах одни гундёжники недовольные :) Хоть б... А им что, они считают что им все должны!
17:38:33 27-11-2023
Тёма (12:30:41 27-11-2023) Как обычно, в коментах одни гундёжники недовольные :) Хоть б... Вот я и скажу. Большое спасибо! Надоело уже в объезд ездить. Большая благодарность за то, что сделали на полгода раньше срока!!!
12:32:07 27-11-2023
Надо еще попов позвать, чтоб окропили мост
15:39:32 27-11-2023
Гость (12:32:07 27-11-2023) Надо еще попов позвать, чтоб окропили мост... И шаманов. Чтоб бубном помахали..
17:39:53 27-11-2023
Гость (12:32:07 27-11-2023) Надо еще попов позвать, чтоб окропили мост... Главное, чтобы обмыть не забыли? А то не поедет!
12:48:40 27-11-2023
сколько выделили бюджетных денег на открытие?
13:14:33 27-11-2023
Гость (12:48:40 27-11-2023) сколько выделили бюджетных денег на открытие?... Сколько выделят на премии непричастным
13:06:39 27-11-2023
Это они транваи и рогатых запустят к 30 июня. Сети контактной нетути.
17:40:30 27-11-2023
Гость (13:06:39 27-11-2023) Это они транваи и рогатых запустят к 30 июня. Сети контактн... 1 декабря электротранспорт запускается!
13:09:52 27-11-2023
Мне одному кажется, что мост волнами, горизонтали нет?
13:21:25 27-11-2023
Движение автомобилей по мосту в районе Нового рынка в Барнауле могут ... или не могут
13:55:06 27-11-2023
Вот мне без разницы откроют торжественно или не откроют торжественно мост, главное, чтобы автомобилям разрешили по нему ездить, а так время быстро пролетело, оглянутся не успели, а мост уже готов.)))) Спасибо строителям и финансистам, не чета тем, кто музей достраивает.
13:57:56 27-11-2023
а что с самого утра не открыть? всем на работу. обойдемся без вашей помпезности
16:02:48 27-11-2023
Гость (13:57:56 27-11-2023) а что с самого утра не открыть? всем на работу. обойдемся б... Вы до этого то как ездили на работу? Или всё это время удаленно работали?
15:20:03 27-11-2023
А губернатор сказал , что и автобусы новые поедут по новому мосту.Заживем....!!!
17:05:02 27-11-2023
Гость (15:20:03 27-11-2023) А губернатор сказал , что и автобусы новые поедут по новому ... евробус вон закупил для 53-го аж три автобуса, солгри для 60 маршрутки — аж один китайский пазик, ляпота!
16:58:08 27-11-2023
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20:16:25 27-11-2023
Общественный транспорт пустят по мосту в Барнауле через день после открытия!
22:17:47 27-11-2023
Не, ну а как, без торжественной части. Лента, кино отснять для отчета, что мы не люди что ли. Всё должно быть, как полагается. ВВП должен увидеть, что деньги ушли по назначению. Строителям респект и уважуха. День и ночь капашились. Дай бог, мост ещё постоит.