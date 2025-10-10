Барнаульский водоканал готовит речной водозабор к зимнему сезону

Коммунальщики провели дноуглубительные работы для обеспечения бесперебойной работы водоснабжения города

Подготовка речного водозабора к зиме / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул / Лилия Болатаева

"Росводоканал Барнаул" успешно провел работы по углублению дна в водоподводящем канале первого речного водозабора. Этот процесс является важным этапом ежегодной подготовки водоканала к осенне-зимнему сезону, когда требуется обеспечить стабильную подачу воды в условиях возможных замерзаний и обмелений.

В естественном процессе изменения русла реки регулярно происходит размывание берегов, что приводит к накоплению грунта в водозаборных каналах. Такие процессы особенно активны в период весеннего паводка, когда уровень воды в Оби достигает максимальных значений. А потому осенью специалисты "Росводоканал Барнаул" проводят дноуглубление. Работа эта непростая: сначала надо замерить глубину канала и понять, сколько именно грунта там отложилось, затем его забирают и переносят в фарватер реки. В этом году из русла реки убрали 30 тыс. кубических метров грунта. В этом помогали водолазы и земснаряд.

В районе водозабора № 2 работы проводятся раз в два года, а в районе первого водозабора – ежегодно, рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

«Чтобы предотвратить обмеление каналов у водозаборов и их промерзание зимой, осенью мы проводим очистку русла. Такая профилактика помогает обеспечить надежную и бесперебойную работу системы водоснабжения города», – добавил Дмитрий Власов.

Как ранее сообщал amic.ru, "Росводоканал Барнаул" стал одним из финалистов престижной национальной премии "Экотех-Лидер 2025" в категории экологических технологий. Компания была признана одной из 48 лучших по проекту установки дополнительной системы очистки вентиляционных выбросов на канализационной насосной станции № 21 в Барнауле. В этом конкурсе приняли участие более 200 организаций, а финал стал важным достижением для компании в номинации "Сокращение вредных выбросов в атмосферу", одной из самых конкурентных категорий премии.