Барнаульский водоканал стал одним из финалистов национальной премии по экологии

Компания представила проект по сокращению вредных выбросов

11 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Канализационная насосная станция № 21 после установки дополнительных систем очистки вентиляционных выбросов / Фото: Владимир Вдовин

"Росводоканал Барнаул" вошел в число финалистов национальной премии "Экотех-Лидер 2025" в области экологических технологий. Компания представила проект по установке дополнительной системы очистки вентиляционных выбросов канализационной насосной станции № 21 в Барнауле. В третьем отборочном туре его включили в список 48 лучших работ. Всего на конкурс подали более 200 заявок.

Водоканал стал участником номинации "Сокращение вредных выбросов в атмосферу". Это была одна из самых конкурентных категорий по количеству участников. От того ценнее выход в финал.

"Для нас очень ценно, что в условиях серьезного соперничества именно наш проект эксперты выделили и рекомендовали для участия в финале. Положительная оценка нашего вклада в улучшение экологической обстановки в родном городе и создание комфортных условий жизни для барнаульцев подтверждает высокий уровень наших инженерно-технических специалистов, а также актуальность и современность применяемых на предприятии технологий. Это вдохновляет на дальнейшее развитие", – прокомментировал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

Кроме барнаульской компании в финале премии такие серьезные участники, как "РВК-Архангельск", АО "Зарубежнефть", ПАО "ГМК "Норильский никель", ПАО "Северсталь", ПАО "ММК", АО "Курский электроаппаратный завод", АО "Сыктывкарский ЛПК", ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", ООО "ЭкоВектор", ОАО "РЖД", ПАО "Россети Центр".

Всех финалистов включат в медиакаталог "Экотех-Про". Церемония награждения состоится 16 июля в Москве после II Форума лидеров экологических технологий.

Организатором конкурса выступил НП "Центр развития общественных коммуникаций", а оператором – ПО "Приоритет". Экологическое "соревнование" прошло при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, а также Общественной палаты РФ.

