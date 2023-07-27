Барнаульский водоканал прокомментировал появление ямы на улице Багряной

Сотрудники компании готовы приступить к ремонту после согласования земляных работ

27 июля 2023, 13:33, ИА Амител

В Барнауле в среду вечером, 26 июля, произошло повреждение на сети в районе дома № 60 по улице Багряной, в результате чего образовался провал, рассказали amic.ru в компании "Росводоканал Барнаул".

Ранее в соцсетях сообщили, что в яму на дороге провалился автомобиль Chevrolet Niva, потом в провал угодила женщина, а после на место приехали специалисты, однако их машина тоже провалилась.

"Сотрудники предприятия выехали на место, огородили образовавшийся провал, ограничили холодное водоснабжение в 30 частных домах", – отметили в компании.

В водоканале не подтвердили попадание в яму автомобилей и человека: "Барнаульский водоканал не имеет подтверждения этих данных, на момент прибытия бригады у места повреждения никого не было".

В данный момент сотрудники водоканала готовы приступить к земляным работам, необходимо получить согласование раскопа с другими ресурсоснабжающими компаниями, так как рядом с провалом проходят электрические и газовые коммуникации.

В компании подчеркнули, что провал произошел "на старой сети и он не связан с ранее проводимыми работами на этих улицах".