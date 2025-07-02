Барнаульский зоопарк показал "маленьких тигруль", которые смешно вылизываются и шатаются

Малышей подбадривают, что все у них получится, если будут продолжать пытаться

02 июля 2025, 15:40, ИА Амител

Барнаульский зоопарк на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал видео с подросшими тигрятами, которые пытаются рычать, осваивают территорию вольера и очень мило ухаживают друг за другом.

"Посмотрите, как мы подросли. Уже вовсю пробуем мясо и прогулки в большом вольере", - говорится в сообщении.

Судя по записям зоопарка в соцсети, бенгальским тигрятам три месяца. Родились они 29 марта в семье Фифы и Маяка.

Ранее барнаульский зоопарк показал "мамину шипучку" – маленького рычащего леопарда.