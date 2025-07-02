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Барнаульский зоопарк показал "маленьких тигруль", которые смешно вылизываются и шатаются

Малышей подбадривают, что все у них получится, если будут продолжать пытаться

02 июля 2025, 15:40, ИА Амител

Барнаульский зоопарк на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал видео с подросшими тигрятами, которые пытаются рычать, осваивают территорию вольера и очень мило ухаживают друг за другом.

"Посмотрите, как мы подросли. Уже вовсю пробуем мясо и прогулки в большом вольере", - говорится в сообщении.

Судя по записям зоопарка в соцсети, бенгальским тигрятам три месяца. Родились они 29 марта в семье Фифы и Маяка.

Ранее барнаульский зоопарк показал "мамину шипучку" – маленького рычащего леопарда.

Барнаул дикие животные Барнаульский зоопарк

Комментарии 6

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Гость

16:00:17 02-07-2025

Крошки-котята)

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Musik

16:32:52 02-07-2025

маленькие хыщники

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Элен без ребят

18:14:20 02-07-2025

Сергей Викторович, я знаю, что вы читаете Амик. прозвучит немного пафосно, но
хочу вас поблагодарить за такое чудесное место в нашем городе!
и всем сотрудникам зоопарка тоже огромное спасибо, за ваш нелегкий труд и огромные человеческие сердца, дарящие любовь и заботу питомцам! ❤️

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Гость

20:35:37 02-07-2025

Элен без ребят (18:14:20 02-07-2025) Сергей Викторович, я знаю, что вы читаете Амик. прозвучит н... Присоединяюсь!

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Гость

23:59:01 02-07-2025

как насчет нормального ветеринара, чтобы при продаже зверя в другой зоопарк он не погиб?! загубили тигренка белого, этих-то не прозевайте!!! пригласите нормального ветеринала и зоопсихолога, человека понимающего повадки и психику животных!!!

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Ира

18:50:53 03-07-2025

Надо беречь малышей, за ними должны тщательно следить ветеринары!

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