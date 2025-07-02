Барнаульский зоопарк показал "маленьких тигруль", которые смешно вылизываются и шатаются
Малышей подбадривают, что все у них получится, если будут продолжать пытаться
02 июля 2025, 15:40, ИА Амител
Барнаульский зоопарк на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал видео с подросшими тигрятами, которые пытаются рычать, осваивают территорию вольера и очень мило ухаживают друг за другом.
"Посмотрите, как мы подросли. Уже вовсю пробуем мясо и прогулки в большом вольере", - говорится в сообщении.
Судя по записям зоопарка в соцсети, бенгальским тигрятам три месяца. Родились они 29 марта в семье Фифы и Маяка.
Ранее барнаульский зоопарк показал "мамину шипучку" – маленького рычащего леопарда.
16:00:17 02-07-2025
Крошки-котята)
16:32:52 02-07-2025
маленькие хыщники
18:14:20 02-07-2025
Сергей Викторович, я знаю, что вы читаете Амик. прозвучит немного пафосно, но
хочу вас поблагодарить за такое чудесное место в нашем городе!
и всем сотрудникам зоопарка тоже огромное спасибо, за ваш нелегкий труд и огромные человеческие сердца, дарящие любовь и заботу питомцам! ❤️
20:35:37 02-07-2025
Элен без ребят (18:14:20 02-07-2025) Сергей Викторович, я знаю, что вы читаете Амик. прозвучит н... Присоединяюсь!
23:59:01 02-07-2025
как насчет нормального ветеринара, чтобы при продаже зверя в другой зоопарк он не погиб?! загубили тигренка белого, этих-то не прозевайте!!! пригласите нормального ветеринала и зоопсихолога, человека понимающего повадки и психику животных!!!
18:50:53 03-07-2025
Надо беречь малышей, за ними должны тщательно следить ветеринары!