Барнаульский зоопарк показал слегка нагловатых волосатых кабанчиков
Нюра и Кеша любят побегать по вольеру
07 февраля 2025, 12:20, ИА Амител
Барнаульский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале несколько видео с молодыми кабанами.
"Молодые и дерзкие. А еще – милые и красивые. Игривые и шустрые. Любопытные и слегка нагловатые. Все это о них – наших молоденьких кабанчиках Нюре и Кеше", – говорится в сообщении.
Ранее барнаульский зоопарк показал "мамину шипучку" – маленького рычащего леопарда.
Кабанчики Нюра и Кеша / Видео: барнаульский зоопарк
12:28:20 07-02-2025
Вкууууусненькие... 🤤
12:32:23 07-02-2025
Как свиньи себя ведут.)))
13:23:52 07-02-2025
Гость (12:32:23 07-02-2025) Как свиньи себя ведут.)))... как люди. только небритые.