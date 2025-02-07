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Барнаульский зоопарк показал слегка нагловатых волосатых кабанчиков

Нюра и Кеша любят побегать по вольеру

07 февраля 2025, 12:20, ИА Амител

Барнаульский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале несколько видео с молодыми кабанами.

"Молодые и дерзкие. А еще – милые и красивые. Игривые и шустрые. Любопытные и слегка нагловатые. Все это о них – наших молоденьких кабанчиках Нюре и Кеше", – говорится в сообщении.

Ранее барнаульский зоопарк показал "мамину шипучку" – маленького рычащего леопарда.

Кабанчики Нюра и Кеша / Видео: барнаульский зоопарк
Барнаул Барнаульский зоопарк животные

Комментарии 3

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Гость

12:28:20 07-02-2025

Вкууууусненькие... 🤤

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Гость

12:32:23 07-02-2025

Как свиньи себя ведут.)))

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Musik

13:23:52 07-02-2025

Гость (12:32:23 07-02-2025) Как свиньи себя ведут.)))... как люди. только небритые.

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