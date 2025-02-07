Барнаульский зоопарк показал слегка нагловатых волосатых кабанчиков

Барнаульский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале несколько видео с молодыми кабанами.

"Молодые и дерзкие. А еще – милые и красивые. Игривые и шустрые. Любопытные и слегка нагловатые. Все это о них – наших молоденьких кабанчиках Нюре и Кеше", – говорится в сообщении.