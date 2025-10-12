Барнаульский зоопарк пополнился новым пушистым и ушастым зверьком

В зоопарке с недавних пор живет новый обитатель

12 октября 2025, 16:30, ИА Амител

Новый питомец в зоопарке / Фото: "Барнаульский зоопарк"

В Барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появился новый обитатель – заяц. Об этом сообщили сотрудники учреждения в своем Telegram-канале.

Сейчас животное живет в одном вольере с кроликом. По словам работников зоопарка, посетители часто путают этих зверей из-за схожей внешности. Однако различия между ними заметны: зайцы крупнее, у них более длинные уши и сильные задние лапы, тогда как кролики отличаются округлой формой тела и компактностью.

Как уточнили в "Лесной сказке", главное отличие заключается в том, что зайцы рождаются зрячими и покрытыми шерстью, а кролики – слепыми и беспомощными.