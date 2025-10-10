Барнаульский зоопарк продлил бесплатный вход для пенсионеров до 19 октября

Для бесплатного посещения достаточно предъявить пенсионное удостоверение на кассе

10 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский зоопарк продлил акцию бесплатного посещения для пенсионеров. Теперь попасть на территорию зверинца по пенсионному удостоверению можно до 19 октября включительно.

Как сообщили в администрации зоопарка, решение о продлении акции было принято из-за большого интереса и положительных отзывов со стороны горожан.

«Погода в начале октября выдалась не самой гостеприимной, и мы знаем, что не все смогли прийти на прогулку. Мы заботимся о вас и хотим, чтобы прогулка была в радость!» – пояснили в организации.

Для бесплатного посещения достаточно предъявить пенсионное удостоверение на кассе. Посетители смогут провести время среди животных, насладиться осенней атмосферой и сделать прогулку по зоопарку настоящим отдыхом.