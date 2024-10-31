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Барнаульскому водителю, влетевшему в остановку на Строителей, вынесли приговор

Мужчине назначили три года лишения свободы, но заменили их принудительными работами

31 октября 2024, 18:14, ИА Амител

Авто влетело в остановку с людьми / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Авто влетело в остановку с людьми / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Суд вынес приговор водителю, который в октябре 2023 года врезался в остановку на проспекте Строителей в Барнауле. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, мужчине назначили три года лишения свободы, которые заменили принудительными работами на тот же срок.

Напомним, автомобиль Toyota Corolla въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы "Барнаул" вечером 13 октября. В городской ГИБДД сообщили, что у водителя признаков опьянения нет. На месте ДТП погиб мужчина 1955 года рождения, еще пять женщин получили травмы различной степени тяжести.

Водителя признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Как установили следователи, управляя технически исправным авто, он допустил наезд на находящихся на остановке граждан.

Отмечается, что во время принудительных работ из его зарплаты в доход государства будут вычитать 10%. Кроме того, его на два года лишили прав на управление транспортным средством.

Как отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ведомство подаст апелляцию, чтобы проверить законность принятого решения.

Барнаул ДТП

Комментарии 16

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Гость

18:31:35 31-10-2024

Не сильно сурово ?

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Владимир

18:37:09 31-10-2024

За смерть человека принудительные работы.

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Гость

19:30:29 31-10-2024

Владимир (18:37:09 31-10-2024) За смерть человека принудительные работы. ... Пусть возместит семье погибшего утрату и пострадавшим женщинам, потом на принудительные работы в Магадан или на рудники, а потом на фарш свиньям и курам - тут пусть сам выбирает.
Тот, кто вынес такой приговор, сам(а) любитель погонять? Или считает, что на остановках стоит быдло?

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Гость

18:43:26 31-10-2024

Да могли просто пальчиком погрозить! Шерстяной что-ли?

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Гость

18:43:38 31-10-2024

Урод!

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Гость

19:16:44 31-10-2024

Ничего себе 5 х разбросал, одного насмерть и все аля улю , можно повторить

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Гость

19:27:54 31-10-2024

Это такое издевательство над понятием правосудия? Если за смерть и причинение массового вреда здоровью можно так легко отделаться, то не стоит удивляться ни пьяни за рулем, ни смертям пешиков на зебре.

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Водитель

23:02:24 31-10-2024

Гость (19:27:54 31-10-2024) Это такое издевательство над понятием правосудия? Если за см... Пешики на зебру вываливаются как бессмертные! А где вы рассматриваете состояние дорожного полотна или погодные условия либо участия третьих лиц? Казнить его что ли? Если он не нарушил ПДД?

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александр

19:28:56 31-10-2024

Ну, кто еще думает что его жизнь что-то стоит в этой стране?

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владимир

20:00:24 31-10-2024

Это , что за государство ? Если молодой , чей- то сын ,любящий погонять. Таких в Барнауле пруд пруди.

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Гость

06:25:13 01-11-2024

Ну он же не специально... Не хотел.. могли бы просто в угол поставить. Как детсадике. А если серьезно. Лишить прав пожизненно. Где гарантия что у него опять все не повториться случайно конечно же. Нормальные люди по 8 -10 Ра з вождение сдать не могут. Зато всяким подонкам раздолье полное на дорогах.

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Гость

08:18:19 01-11-2024

Гость (06:25:13 01-11-2024) Ну он же не специально... Не хотел.. могли бы просто в угол ... А вы уверены, что они нормальные? Это каким тупицей нужно быть, что бы 10 раз не сдать?

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Гость

08:22:37 01-11-2024

Гость (06:25:13 01-11-2024) Ну он же не специально... Не хотел.. могли бы просто в угол ... Нормальные люди сдают с первого раза. А для тех, кто 8-10 раз сдать не в состоянии, есть общественный транспорт. Там вам самое место.

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Гость

11:00:26 01-11-2024

Гость (08:22:37 01-11-2024) Нормальные люди сдают с первого раза. А для тех, кто 8-10 ра... не надо лохматить бабушку, с первого раза почти никто не сдаёт, пояснить?

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Гость

14:39:51 01-11-2024

Гость (11:00:26 01-11-2024) не надо лохматить бабушку, с первого раза почти никто не сда... поясните, пожалуйста. очень интересно.

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Гость

12:40:08 01-11-2024

А что было причиной аварии? Превышение скорости, неадекватное состояние, техническая неисправность? В любом случае виноват водитель и наказание должно быть соразмерно преступлению.

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