Барнаульскому водителю, влетевшему в остановку на Строителей, вынесли приговор
Мужчине назначили три года лишения свободы, но заменили их принудительными работами
31 октября 2024, 18:14, ИА Амител
Суд вынес приговор водителю, который в октябре 2023 года врезался в остановку на проспекте Строителей в Барнауле. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, мужчине назначили три года лишения свободы, которые заменили принудительными работами на тот же срок.
Напомним, автомобиль Toyota Corolla въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы "Барнаул" вечером 13 октября. В городской ГИБДД сообщили, что у водителя признаков опьянения нет. На месте ДТП погиб мужчина 1955 года рождения, еще пять женщин получили травмы различной степени тяжести.
Водителя признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Как установили следователи, управляя технически исправным авто, он допустил наезд на находящихся на остановке граждан.
Отмечается, что во время принудительных работ из его зарплаты в доход государства будут вычитать 10%. Кроме того, его на два года лишили прав на управление транспортным средством.
Как отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ведомство подаст апелляцию, чтобы проверить законность принятого решения.
18:31:35 31-10-2024
Не сильно сурово ?
18:37:09 31-10-2024
За смерть человека принудительные работы.
19:30:29 31-10-2024
Владимир (18:37:09 31-10-2024) За смерть человека принудительные работы. ... Пусть возместит семье погибшего утрату и пострадавшим женщинам, потом на принудительные работы в Магадан или на рудники, а потом на фарш свиньям и курам - тут пусть сам выбирает.
Тот, кто вынес такой приговор, сам(а) любитель погонять? Или считает, что на остановках стоит быдло?
18:43:26 31-10-2024
Да могли просто пальчиком погрозить! Шерстяной что-ли?
18:43:38 31-10-2024
Урод!
19:16:44 31-10-2024
Ничего себе 5 х разбросал, одного насмерть и все аля улю , можно повторить
19:27:54 31-10-2024
Это такое издевательство над понятием правосудия? Если за смерть и причинение массового вреда здоровью можно так легко отделаться, то не стоит удивляться ни пьяни за рулем, ни смертям пешиков на зебре.
23:02:24 31-10-2024
Гость (19:27:54 31-10-2024) Это такое издевательство над понятием правосудия? Если за см... Пешики на зебру вываливаются как бессмертные! А где вы рассматриваете состояние дорожного полотна или погодные условия либо участия третьих лиц? Казнить его что ли? Если он не нарушил ПДД?
19:28:56 31-10-2024
Ну, кто еще думает что его жизнь что-то стоит в этой стране?
20:00:24 31-10-2024
Это , что за государство ? Если молодой , чей- то сын ,любящий погонять. Таких в Барнауле пруд пруди.
06:25:13 01-11-2024
Ну он же не специально... Не хотел.. могли бы просто в угол поставить. Как детсадике. А если серьезно. Лишить прав пожизненно. Где гарантия что у него опять все не повториться случайно конечно же. Нормальные люди по 8 -10 Ра з вождение сдать не могут. Зато всяким подонкам раздолье полное на дорогах.
08:18:19 01-11-2024
Гость (06:25:13 01-11-2024) Ну он же не специально... Не хотел.. могли бы просто в угол ... А вы уверены, что они нормальные? Это каким тупицей нужно быть, что бы 10 раз не сдать?
08:22:37 01-11-2024
Гость (06:25:13 01-11-2024) Ну он же не специально... Не хотел.. могли бы просто в угол ... Нормальные люди сдают с первого раза. А для тех, кто 8-10 раз сдать не в состоянии, есть общественный транспорт. Там вам самое место.
11:00:26 01-11-2024
Гость (08:22:37 01-11-2024) Нормальные люди сдают с первого раза. А для тех, кто 8-10 ра... не надо лохматить бабушку, с первого раза почти никто не сдаёт, пояснить?
14:39:51 01-11-2024
Гость (11:00:26 01-11-2024) не надо лохматить бабушку, с первого раза почти никто не сда... поясните, пожалуйста. очень интересно.
12:40:08 01-11-2024
А что было причиной аварии? Превышение скорости, неадекватное состояние, техническая неисправность? В любом случае виноват водитель и наказание должно быть соразмерно преступлению.