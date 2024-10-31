Барнаульскому водителю, влетевшему в остановку на Строителей, вынесли приговор

Мужчине назначили три года лишения свободы, но заменили их принудительными работами

31 октября 2024, 18:14, ИА Амител

Авто влетело в остановку с людьми / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Суд вынес приговор водителю, который в октябре 2023 года врезался в остановку на проспекте Строителей в Барнауле. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, мужчине назначили три года лишения свободы, которые заменили принудительными работами на тот же срок.

Напомним, автомобиль Toyota Corolla въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы "Барнаул" вечером 13 октября. В городской ГИБДД сообщили, что у водителя признаков опьянения нет. На месте ДТП погиб мужчина 1955 года рождения, еще пять женщин получили травмы различной степени тяжести.

Водителя признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Как установили следователи, управляя технически исправным авто, он допустил наезд на находящихся на остановке граждан.

Отмечается, что во время принудительных работ из его зарплаты в доход государства будут вычитать 10%. Кроме того, его на два года лишили прав на управление транспортным средством.

Как отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ведомство подаст апелляцию, чтобы проверить законность принятого решения.