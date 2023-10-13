Трое подлетели. Очевидцы рассказали, как автомобиль врезался в людей на остановке

Неожиданно с крайнего левого ряда на полной скорости вылетел автомобиль

13 октября 2023, 18:32, ИА Амител

Фото: читатель amic.ru

Водитель на полной скорости врезался в остановку с людьми в Барнауле, рассказала читательница amic.ru.

Жительница города отметила, что стояла в пробке, когда неожиданно с крайнего левого ряда на полной скорости вылетел автомобиль.

"Он подрезал сразу три машины и резко перестроился в крайнюю правую полосу для автобусов. А там то ли не смог затормозить, то ли перепутал педали. Как летел, так и влетел на остановку. Людей там было много. Я увидела, как трое человек подлетели в воздухе и, отлетев на несколько метров, упали на асфальт. Я сразу стала звонить по номеру 112", – рассказала наша читательница.

По ее словам, мужчина сразу перестал подавать признаки жизни, одна женщина только ногами пыталась шевелить, и еще одна женщина попыталась сесть, не понимая, что происходит, и упала.

Напомним, автомобиль Toyota Corolla въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы "Барнаул". В городской ГИБДД сообщили, что у водителя признаков опьянения нет, но еще не освидетельствовали. Прокурор Алтайского края поручил провести проверку по факту происшествия.

Это второй случай за неделю, когда автомобиль влетает в остановку общественного транспорта в Барнауле. 11 октября пьяный водитель на трамвайной остановке на проспекте Красноармейском сбил девушку и парня.