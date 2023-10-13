Трое подлетели. Очевидцы рассказали, как автомобиль врезался в людей на остановке
Неожиданно с крайнего левого ряда на полной скорости вылетел автомобиль
13 октября 2023, 18:32, ИА Амител
Водитель на полной скорости врезался в остановку с людьми в Барнауле, рассказала читательница amic.ru.
Жительница города отметила, что стояла в пробке, когда неожиданно с крайнего левого ряда на полной скорости вылетел автомобиль.
"Он подрезал сразу три машины и резко перестроился в крайнюю правую полосу для автобусов. А там то ли не смог затормозить, то ли перепутал педали. Как летел, так и влетел на остановку. Людей там было много. Я увидела, как трое человек подлетели в воздухе и, отлетев на несколько метров, упали на асфальт. Я сразу стала звонить по номеру 112", – рассказала наша читательница.
По ее словам, мужчина сразу перестал подавать признаки жизни, одна женщина только ногами пыталась шевелить, и еще одна женщина попыталась сесть, не понимая, что происходит, и упала.
Напомним, автомобиль Toyota Corolla въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы "Барнаул". В городской ГИБДД сообщили, что у водителя признаков опьянения нет, но еще не освидетельствовали. Прокурор Алтайского края поручил провести проверку по факту происшествия.
Это второй случай за неделю, когда автомобиль влетает в остановку общественного транспорта в Барнауле. 11 октября пьяный водитель на трамвайной остановке на проспекте Красноармейском сбил девушку и парня.
19:49:53 13-10-2023
Ладно пьяный, а тут умышленно .
02:24:28 14-10-2023
Гость (19:49:53 13-10-2023) Ладно пьяный, а тут умышленно .... Если человек пьяным садится за руль, то он УМЫШЛЕННО готовится кого-нибудь убить. Пьяный за рулем - это отягчяющее обстоятельство, а не смягчающее.