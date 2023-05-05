Барнаульскую кошку Уруми покажут в эфире Первого канала

Выпуск программы "Видели видео" с хвостатой звездой скоро выйдет в эфир

05 мая 2023, 09:45, ИА Амител

Кадр из видео

Бенгальскую кошку Уруми из Барнаула покажут в эфире Первого канала. Об этом сообщает "Катунь 24".

Уруми прославилась после того, как в Сети опубликовали видеозапись, на которой кошку трудоустраивают в барнаульскую компанию.

Когда видео, где Уруми ставит печать в документе лапкой, завирусилось, её пригласили на федеральный канал.

Выпуск программы "Видели видео" с барнаульской звездой скоро выйдет в эфир.