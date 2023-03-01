Алтайские котики, которые оказались в центре внимания СМИ

Ко Дню кошек мы решили вспомнить самых знаменитых пушистых, о которых писали все

01 марта 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: Барнаульский зоопарк / @zoo_22

В первый день весны в России традиционно отмечается День кошек. В марте возвращается тепло и солнце, которое пушистые (и не только) так любят. Мы решили в этот очаровательный праздник вспомнить, какие мурчащие из Алтайского края когда-либо были героями СМИ.

Кот Барсик

Барсик – барнаульский кот, который стал настоящей звездой города. Его кандидатуру добавили в опрос "Кого бы вы хотели видеть новым сити-менеджером Барнаула?" наряду с шестью реальными кандидатами в конце 2015 года. Кот набрал большое количество лайков. О нём написали местные, федеральные и даже иностранные СМИ.

Кот Степан

Скриншот из видео

Самый упитанный котик Алтайского края. Бийскому коту Степану 11 лет и весил он 20 килограммов (после прихода популярности питомца посадили на диету). Ролики со Степаном на YouTube быстро покорили интернет, и его окрестили самым толстым котом России. Сюжет о нём даже выходил на Первом канале.

Барнаульский котик, которого оправдали в суде

В 2018 году барнаульцы обвинили своего(!) кота во вмешательстве в работу электросчётчика. По их мнению кот сорвал пломбу с прибора учёта, когда пробирался на чердак. Такие пояснения они дали в суде, куда Барнаульская горэлектросеть обратилась за взысканием 80 000 рублей по акту о безучётном потреблении электроэнергии. В защиту кота в суде выступил электромонтёр Барнаульской сетевой компании. Питомца оправдали, а хозяевам же пояснили, что именно они несут полную ответственность за прибор учёта и сохранность пломб на нём. Новость впоследствии облетела все федеральные СМИ.

Кошечка за 1,5 миллиона

Фото: личный архив Инны Домбровской

Жительница Барнаула Инна Домбровская 27 лет разводит и продаёт породистых кошек. Несколько лет назад женщина открыла для себя каракета. Это гибрид каракала и одомашненной бенгальской кошки. Стоимость котёнка такой породы достигает 1,5 миллиона рублей. Ради первого Инна продала свою машину, а вторую и третью кошку покупала уже на деньги от продажи котят.

Кошачьи барнаульского зоопарка

Настоящие звёзды СМИ – это, конечно, кошки зоопарка.

Багира и Шерхан / Фото: @zoo_22

Новый обитатель зоопарка манул Пэпэ / Фото: @zoo_22

Ая / Фото: amic.ru

Алтай и Ая / Фото: @zoo_22

Маяк / Фото: amic.ru

Фифа / Фото: @zoo_22

Елисей / Фото: @zoo_22

Маврик / Фото: @zoo_22

Сильва / Фото: @zoo_22

Кнопа / Фото: @zoo_22