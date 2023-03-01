Алтайские котики, которые оказались в центре внимания СМИ
Ко Дню кошек мы решили вспомнить самых знаменитых пушистых, о которых писали все
01 марта 2023, 06:45, ИА Амител
В первый день весны в России традиционно отмечается День кошек. В марте возвращается тепло и солнце, которое пушистые (и не только) так любят. Мы решили в этот очаровательный праздник вспомнить, какие мурчащие из Алтайского края когда-либо были героями СМИ.
Кот Барсик
Барсик – барнаульский кот, который стал настоящей звездой города. Его кандидатуру добавили в опрос "Кого бы вы хотели видеть новым сити-менеджером Барнаула?" наряду с шестью реальными кандидатами в конце 2015 года. Кот набрал большое количество лайков. О нём написали местные, федеральные и даже иностранные СМИ.
Кот Степан
Самый упитанный котик Алтайского края. Бийскому коту Степану 11 лет и весил он 20 килограммов (после прихода популярности питомца посадили на диету). Ролики со Степаном на YouTube быстро покорили интернет, и его окрестили самым толстым котом России. Сюжет о нём даже выходил на Первом канале.
Барнаульский котик, которого оправдали в суде
В 2018 году барнаульцы обвинили своего(!) кота во вмешательстве в работу электросчётчика. По их мнению кот сорвал пломбу с прибора учёта, когда пробирался на чердак. Такие пояснения они дали в суде, куда Барнаульская горэлектросеть обратилась за взысканием 80 000 рублей по акту о безучётном потреблении электроэнергии. В защиту кота в суде выступил электромонтёр Барнаульской сетевой компании. Питомца оправдали, а хозяевам же пояснили, что именно они несут полную ответственность за прибор учёта и сохранность пломб на нём. Новость впоследствии облетела все федеральные СМИ.
Кошечка за 1,5 миллиона
Жительница Барнаула Инна Домбровская 27 лет разводит и продаёт породистых кошек. Несколько лет назад женщина открыла для себя каракета. Это гибрид каракала и одомашненной бенгальской кошки. Стоимость котёнка такой породы достигает 1,5 миллиона рублей. Ради первого Инна продала свою машину, а вторую и третью кошку покупала уже на деньги от продажи котят.
Кошачьи барнаульского зоопарка
Настоящие звёзды СМИ – это, конечно, кошки зоопарка.
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