Поставила печать лапкой: в Барнауле кошку приняли на должность в компанию

За бенгалом по имени Уруми закрепили должность борца со стрессом

02 марта 2023, 06:45, ИА Амител

В Алтайском крае одна из компаний взяла на работу кошку, которая займёт в организации должность борца со стрессом. Как сообщает телеканал "Катунь 24", видео подписания трудового договора с бенгальской девочкой по кличке Уруми опубликовали в Сети.

Кошка уже давно стала любимицей сотрудников предприятия, однако официально с ней закрепить "трудовые" взаимоотношения решили лишь в День кошек – 1 марта. Животное оказалось не против и поставило "печать" своей лапкой.

Теперь у неё будет зарплата в виде корма и игрушек, а она в ответ будет следить за уровнем нервозности в офисе, поднимать коллегам настроение и сладко мурлыкать.