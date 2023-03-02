Поставила печать лапкой: в Барнауле кошку приняли на должность в компанию
За бенгалом по имени Уруми закрепили должность борца со стрессом
02 марта 2023, 06:45, ИА Амител
В Алтайском крае одна из компаний взяла на работу кошку, которая займёт в организации должность борца со стрессом. Как сообщает телеканал "Катунь 24", видео подписания трудового договора с бенгальской девочкой по кличке Уруми опубликовали в Сети.
Кошка уже давно стала любимицей сотрудников предприятия, однако официально с ней закрепить "трудовые" взаимоотношения решили лишь в День кошек – 1 марта. Животное оказалось не против и поставило "печать" своей лапкой.
Теперь у неё будет зарплата в виде корма и игрушек, а она в ответ будет следить за уровнем нервозности в офисе, поднимать коллегам настроение и сладко мурлыкать.
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