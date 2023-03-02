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Поставила печать лапкой: в Барнауле кошку приняли на должность в компанию

За бенгалом по имени Уруми закрепили должность борца со стрессом

02 марта 2023, 06:45, ИА Амител

В Алтайском крае одна из компаний взяла на работу кошку, которая займёт в организации должность борца со стрессом. Как сообщает телеканал "Катунь 24", видео подписания трудового договора с бенгальской девочкой по кличке Уруми опубликовали в Сети. 

Кошка уже давно стала любимицей сотрудников предприятия, однако официально с ней закрепить "трудовые" взаимоотношения решили лишь в День кошек – 1 марта. Животное оказалось не против и поставило "печать" своей лапкой. 

Теперь у неё будет зарплата в виде корма и игрушек, а она в ответ будет следить за уровнем нервозности в офисе, поднимать коллегам настроение и сладко мурлыкать.

Комментарии 10

  • *Животное оказалось не против* на фото видно принуждение к оформлению документов))
    02 марта, Гость   Ответить
  • надолго ее хватит? потом забьется на шкаф и будет оттуда смотреть с ненавистью)))
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Е и в сапоги нагадит
    02 марта, Гость   Ответить
  • А кто будет лечить кота от стресса после того как он выслушает все жалобы людей? Я считаю это издевательство над животным! Пишу жалобу в Гринписс!.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Я так понимаю это "МейТан" компания дурью мучается, кошка там загадила все помещения, вонища не зайти, уборщицы замучились за ней убирать.
    02 марта, Гость   Ответить
  • какая прелесть, я бы хотела работать в такой атмосфере. кошечки-это радость и позитив:)))
    02 марта, Гость   Ответить
  • нассыт во всех углах
    02 марта, Гость   Ответить
  • Да уж, маразм крепчает.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вам-то что? Не вам убирать. Значит, людям нравится.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Да бросьте, все отлично у кошки. 5 месяцев живет уже там, хочет - общается с людьми, не хочет - спит в переговорке. А насчет вони.. Вы видели офис Мейтан? Правда думаете, что кошка, за которой убирают, может загадить три этажа до вони?
    03 марта, Гость   Ответить
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