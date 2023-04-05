"Барнаултрансмаш" привлечёт более 4 млрд рублей инвестиций до 2024 года

Губернатор Томенко отметил, что ежегодно на предприятии растёт уровень зарплат

05 апреля 2023, 15:18, ИА Амител

Фото: Виктор Томенко / телеграм-канал

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о своём визите на "Барнаултрансмаш". Пост об этом он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Это машиностроительный завод, развивающийся в последнее время во многом за счёт оборонзаказа: предприятие поставляет Минобороны дизели. Ещё год назад средняя зарплата на предприятии была на уровне 45 тысяч рублей, к концу 2022-го – уже около 60 тысяч, а в этом году планируется рост и до 70 тысяч", – написал глава региона.

Он отметил, что до 2024 года предприятие планирует привлечь ещё 4 млрд рублей инвестиций, что позволит нарастить объёмы выпуска продукции и число рабочих мест.