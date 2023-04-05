"Барнаултрансмаш" привлечёт более 4 млрд рублей инвестиций до 2024 года
Губернатор Томенко отметил, что ежегодно на предприятии растёт уровень зарплат
05 апреля 2023, 15:18, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о своём визите на "Барнаултрансмаш". Пост об этом он опубликовал в своём телеграм-канале.
"Это машиностроительный завод, развивающийся в последнее время во многом за счёт оборонзаказа: предприятие поставляет Минобороны дизели. Ещё год назад средняя зарплата на предприятии была на уровне 45 тысяч рублей, к концу 2022-го – уже около 60 тысяч, а в этом году планируется рост и до 70 тысяч", – написал глава региона.
Он отметил, что до 2024 года предприятие планирует привлечь ещё 4 млрд рублей инвестиций, что позволит нарастить объёмы выпуска продукции и число рабочих мест.
"Кстати, "Барнаултрансмаш" и сейчас набирает сотрудников - отличная возможность для жителей нашего края получить хорошую работу", - добавил Томенко.
15:31:43 05-04-2023
Рост средней зарплаты ниочём не говорит. Лучше бы озвучили насколько возрос объем производства, в штуках, в чистой прибыли. А зарплаты там не все рыночные. Ну и о продукции. Повышенные спрос позволяет корректировать показатели в лучшую сторону, из-за всем известно иных событий. Однако в ближайшее время есть надежда что продукция больше не понадобится в таком объёме. Новых моделей дизелем нет. Что обстоит с НИОКРом на заводе? Всё отвалится назад к 2021году
08:34:10 06-04-2023
Гость (15:31:43 05-04-2023)Рост средней зарплаты ниочём не говорит. Лучше бы озвучили н... В штуках рассказать про оборонный заказ? Смешной
16:42:06 05-04-2023
Чтобы заработать эти 60 тысяч, нужно работать по 12 часов 5 дней в неделю и в субботу ещё 8 часов. Про семью забыть можно
09:19:21 06-04-2023
Шлифовщики 30 000 получает, а ИТР 200 тысяч. На 10 шлифовщиков один ИТР. Вот средняя зарплата у них как раз 60 000 рублей