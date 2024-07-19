Бастрыкин направил в Госдуму предложения по усилению контроля за мигрантами
В частности, попросил запретить массовую регистрацию в "резиновых квартирах"
19 июля 2024, 16:20, ИА Амител
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
"Жестче урегулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан. Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", – говорится в предложениях.
Кроме того, с учетом сознательного игнорирования требования законов иностранцами, нелегально находящимися в России, предлагается установить в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления лицом, находящимся на территории РФ в нарушение установленного порядка.
Предлагается целый ряд мер, которые будут способствовать более четкому контролю за иностранцами, прибывающими в страну и убывающими из нее. В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в "резиновых квартирах".
"Для приобретающих гражданство РФ важно синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет", – указали в СК РФ.
Также предусмотрены предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан.
Ранее Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии: их призовут не свистеть, не цыкать и не резать баранов.
16:25:49 19-07-2024
Компактное проживание за городом в общежитии с работы на работу автобус и питание-это все обеспечивает работодатель. Никаких мигрантов на улицах быть не должно.
16:46:31 19-07-2024
У нас в руководстве страны есть адекватные люди? Для чего выдаем наши паспорта? Если представитель другой страны приехал в Россию развозить пиццу или строить дома, для чего ему паспорт. Поработал год и на родину. Конечно, если приезжающий доктор наук, ученый с мировым именем, то через года три указом Президента РФ можно оформить такому человеку Российское гражданство. Вот если русский, татарин, чуваш приехал из зарубежья, тогда другое дело, он на историческую родины приехал. Что непонятно?
17:24:24 19-07-2024
евгений (16:46:31 19-07-2024) У нас в руководстве страны есть адекватные люди? Для чего вы... Это ты чинушам попробуй вдолбить...
03:17:54 20-07-2024
В начале выслать из страны всех не задействованных на стройках в шахтах рудниках лесоповалах животноводческих комплексах дорожных работах и других отраслях с тяжелым физическим трудом.