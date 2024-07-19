Бастрыкин направил в Госдуму предложения по усилению контроля за мигрантами

В частности, попросил запретить массовую регистрацию в "резиновых квартирах"

19 июля 2024, 16:20, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

"Жестче урегулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан. Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", – говорится в предложениях.

Кроме того, с учетом сознательного игнорирования требования законов иностранцами, нелегально находящимися в России, предлагается установить в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления лицом, находящимся на территории РФ в нарушение установленного порядка.

Предлагается целый ряд мер, которые будут способствовать более четкому контролю за иностранцами, прибывающими в страну и убывающими из нее. В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в "резиновых квартирах".

"Для приобретающих гражданство РФ важно синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет", – указали в СК РФ.

Также предусмотрены предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан.

Ранее Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии: их призовут не свистеть, не цыкать и не резать баранов.