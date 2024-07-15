Мигрантов в России призовут не свистеть, не цыкать и не резать баранов

Иностранцам также расскажут, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не говорит о готовности к знакомствам

15 июля 2024, 16:14, ИА Амител

Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии, пишет "Коммерсант".

Курс разделен на четыре блока: "Основы миграционного и трудового законодательства", "Основы неформального поведения в России", "Ответственность за несоблюдение законодательства" и "История отношений России и стран Центральной Азии".

Иностранцам сообщат, что в стране себя необходимо вести "так, как принято в России". Также напомнят о важности знания русского языка.

"Призовут не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей", – говорится в 70-минутном курсе.

Обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми.

Также напомнят, что Россия – светское государство, где не принято совершать религиозные обряды на улице. Будет отмечена и неприемлемость жертвоприношений животных.

Содержится в курсе и подраздел об "основах поведения с противоположным полом". Мигрантам расскажут, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и не говорит о готовности к знакомствам.