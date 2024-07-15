Мигрантов в России призовут не свистеть, не цыкать и не резать баранов
Иностранцам также расскажут, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не говорит о готовности к знакомствам
15 июля 2024, 16:14, ИА Амител
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии, пишет "Коммерсант".
Курс разделен на четыре блока: "Основы миграционного и трудового законодательства", "Основы неформального поведения в России", "Ответственность за несоблюдение законодательства" и "История отношений России и стран Центральной Азии".
Иностранцам сообщат, что в стране себя необходимо вести "так, как принято в России". Также напомнят о важности знания русского языка.
"Призовут не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей", – говорится в 70-минутном курсе.
Обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми.
Также напомнят, что Россия – светское государство, где не принято совершать религиозные обряды на улице. Будет отмечена и неприемлемость жертвоприношений животных.
Содержится в курсе и подраздел об "основах поведения с противоположным полом". Мигрантам расскажут, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и не говорит о готовности к знакомствам.
16:39:20 15-07-2024
Ну теперь точно заживём одной большой, многодетной, интернациональной семьёй. В мире и согласии
16:41:06 15-07-2024
Да не нужны в России мигранты ВООБЩЕ.
17:34:56 15-07-2024
гостьЯ (16:41:06 15-07-2024) Да не нужны в России мигранты ВООБЩЕ. ... Ваше мнение расходится с политикой партии, делайте выводы пока это не привело к чему-то более серьёзному
01:49:21 16-07-2024
Гость (17:34:56 15-07-2024) Ваше мнение расходится с политикой партии, делайте выводы по... А ты уже опять готов бежать и жаловаться, стучать? Смотри, не переломай себе ножонки от своей прыткости. Думаешь, что тебе медаль дадут, али орден даже?
13:11:26 18-07-2024
Гость (17:34:56 15-07-2024) Ваше мнение расходится с политикой партии, делайте выводы по... Хайло закрой свое
16:44:16 15-07-2024
А можно то же самое рассказать жителям наших горных республик?
17:22:54 15-07-2024
Гость (16:44:16 15-07-2024) А можно то же самое рассказать жителям наших горных республи... Вы это реально или так?
17:20:37 15-07-2024
А они поймут? Бред какой. К нам едут одни отморозки с аулов кишлаков. Вы что с ними будете делать? Да плевали о6и на всё. Самое главное, что всё это понимают.
17:36:41 15-07-2024
Геннадий (17:20:37 15-07-2024) А они поймут? Бред какой. К нам едут одни отморозки с аулов ... Вы ведь не оправдываете национализм, это просто так кажется?
20:12:17 15-07-2024
Гость (17:36:41 15-07-2024) Вы ведь не оправдываете национализм, это просто так кажется?... А вы действительно ненавидите русских ? Или это только кажется ?
17:43:11 15-07-2024
"Россия – светское государство, где не принято совершать религиозные обряды на улице" - это же ко всем религиям относится, правда?
17:46:06 15-07-2024
Обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения --- это можно оставить
19:51:03 15-07-2024
Поганой метлой отсюда всех
23:22:15 15-07-2024
К сожалению к нам едут те, кто не нашел себя на родине. Причины разные почему не нашел, но уверенность у всех одна - им все россияне должны, потому что живут лучше. За 70 мин менталитет не изменишь. Полагаю, было бы правильно - оформлять приглашение на работу, и пригласивший несет моральную и материальную ответственность за приглашенных. Тогда будут не из кишлаков приезжать,а те кто действительно что-то делать умеет.