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Мигрантов в России призовут не свистеть, не цыкать и не резать баранов

Иностранцам также расскажут, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не говорит о готовности к знакомствам

15 июля 2024, 16:14, ИА Амител

Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии, пишет "Коммерсант".

Курс разделен на четыре блока: "Основы миграционного и трудового законодательства", "Основы неформального поведения в России", "Ответственность за несоблюдение законодательства" и "История отношений России и стран Центральной Азии".

Иностранцам сообщат, что в стране себя необходимо вести "так, как принято в России". Также напомнят о важности знания русского языка.

"Призовут не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей", – говорится в 70-минутном курсе.

Обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми.

Также напомнят, что Россия – светское государство, где не принято совершать религиозные обряды на улице. Будет отмечена и неприемлемость жертвоприношений животных.

Содержится в курсе и подраздел об "основах поведения с противоположным полом". Мигрантам расскажут, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и не говорит о готовности к знакомствам.

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

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Мигранты

Комментарии 14

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Гость

16:39:20 15-07-2024

Ну теперь точно заживём одной большой, многодетной, интернациональной семьёй. В мире и согласии

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гостьЯ

16:41:06 15-07-2024

Да не нужны в России мигранты ВООБЩЕ.

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Гость

17:34:56 15-07-2024

гостьЯ (16:41:06 15-07-2024) Да не нужны в России мигранты ВООБЩЕ. ... Ваше мнение расходится с политикой партии, делайте выводы пока это не привело к чему-то более серьёзному

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Гость

01:49:21 16-07-2024

Гость (17:34:56 15-07-2024) Ваше мнение расходится с политикой партии, делайте выводы по... А ты уже опять готов бежать и жаловаться, стучать? Смотри, не переломай себе ножонки от своей прыткости. Думаешь, что тебе медаль дадут, али орден даже?

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Гость

13:11:26 18-07-2024

Гость (17:34:56 15-07-2024) Ваше мнение расходится с политикой партии, делайте выводы по... Хайло закрой свое

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Гость

16:44:16 15-07-2024

А можно то же самое рассказать жителям наших горных республик?

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Гость

17:22:54 15-07-2024

Гость (16:44:16 15-07-2024) А можно то же самое рассказать жителям наших горных республи... Вы это реально или так?

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Геннадий

17:20:37 15-07-2024

А они поймут? Бред какой. К нам едут одни отморозки с аулов кишлаков. Вы что с ними будете делать? Да плевали о6и на всё. Самое главное, что всё это понимают.

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Гость

17:36:41 15-07-2024

Геннадий (17:20:37 15-07-2024) А они поймут? Бред какой. К нам едут одни отморозки с аулов ... Вы ведь не оправдываете национализм, это просто так кажется?

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Гость

20:12:17 15-07-2024

Гость (17:36:41 15-07-2024) Вы ведь не оправдываете национализм, это просто так кажется?... А вы действительно ненавидите русских ? Или это только кажется ?

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Гость

17:43:11 15-07-2024

"Россия – светское государство, где не принято совершать религиозные обряды на улице" - это же ко всем религиям относится, правда?

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Гость

17:46:06 15-07-2024

Обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения --- это можно оставить

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Костя

19:51:03 15-07-2024

Поганой метлой отсюда всех

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гость

23:22:15 15-07-2024

К сожалению к нам едут те, кто не нашел себя на родине. Причины разные почему не нашел, но уверенность у всех одна - им все россияне должны, потому что живут лучше. За 70 мин менталитет не изменишь. Полагаю, было бы правильно - оформлять приглашение на работу, и пригласивший несет моральную и материальную ответственность за приглашенных. Тогда будут не из кишлаков приезжать,а те кто действительно что-то делать умеет.

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