Бастрыкин поручил добиться заключения под стражу мужчины, избившего медика в Яровом

В отношении нападавшего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Этим оказались недовольны коллеги пострадавшего медика

28 июля 2023, 23:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил принять меры к заключению под стражу к жителю Ярового, который напал на фельдшера. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

В сообщении отмечается, что в отношении нападавшего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Этим оказались недовольны коллеги пострадавшего медика.

Бастрыкин поручил принять меры и представить доклад о ходе расследования.

Напомним, что фельдшера госпитализировали второй бригадой скорой помощи вместе с пациенткой. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, также у него закрытый перелом костей носа и разбита губа.

По информации следствия, 19 июля в Яровом выездная бригада скорой помощи МЧС-128 работала по вызову и оказывала медицинскую помощь женщине, которой требовалась госпитализация. При перемещении пациентки к карете скорой помощи во двор заехал 25-летний житель Славгорода. Он был недоволен тем, что врачи якобы заняли парковочное место.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.