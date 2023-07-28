Бастрыкин поручил добиться заключения под стражу мужчины, избившего медика в Яровом
В отношении нападавшего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Этим оказались недовольны коллеги пострадавшего медика
28 июля 2023, 23:05, ИА Амител
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил принять меры к заключению под стражу к жителю Ярового, который напал на фельдшера. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
В сообщении отмечается, что в отношении нападавшего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Этим оказались недовольны коллеги пострадавшего медика.
Бастрыкин поручил принять меры и представить доклад о ходе расследования.
Напомним, что фельдшера госпитализировали второй бригадой скорой помощи вместе с пациенткой. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, также у него закрытый перелом костей носа и разбита губа.
По информации следствия, 19 июля в Яровом выездная бригада скорой помощи МЧС-128 работала по вызову и оказывала медицинскую помощь женщине, которой требовалась госпитализация. При перемещении пациентки к карете скорой помощи во двор заехал 25-летний житель Славгорода. Он был недоволен тем, что врачи якобы заняли парковочное место.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
23:29:55 28-07-2023
Запретить выезжать к нему и к его родственникам скорой помощи!!
06:51:20 29-07-2023
Судя по тому что без участия в каждом деле самого Басстрыкина, СК по другому не работает. А уедет Бастрыкин в отпуск, заболеет или забухает, вся контора встанет колом? Менять нужно Бастрыкина, он плохой руководитель.
08:25:25 29-07-2023
А может для начала местных чиновников поуволить, если без участия Бастрыкина не могут порядок навести.
09:43:57 29-07-2023
Посадить урода лет на 5 и с зоны отправить на СВО.
09:54:41 29-07-2023
Законов то нет, все управляется в ручном порядке Бастрыкиным.
10:03:35 29-07-2023
В первую очередь, законы менять надо, но кто этим будет заниматься? Депутаты под себя копать не будут
11:35:23 29-07-2023
Не много ли Бастрыкина везде? В РФ 85 субъектов федерации и каждый день там происходит сотни тысячи преступлений и происшествий. И про все он знает и помнит. Ну это же очевидно, что не он дает указания, а его подчиненные под его именем.