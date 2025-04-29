Бастрыкин поручил возбудить дело после конфликта жителей села Анисимово с цыганами

Глава ведомства взял на личный контроль ситуацию с покушением на электрика

29 апреля 2025, 14:39, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: vk.com/sledcom.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вмешался в конфликт жителей алтайского села Анисимово с местными цыганами. Как сообщает пресс-служба ведомства, он поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство электрика, который отключил несколько домов от света.

Напомним, что накануне в шести домах, где проживали цыганские семьи, отключили электричество за неуплату. Жители "отрезанных" домов стали угрожать расправой местному электромонтеру, который перерезал провода. Один из мужчин отправлял голосовые сообщения с угрозами, а 29 апреля в ход пошел нож – нападавший воткнул его в дверь рабочего авто электриков.



После нападения возмущенные сельчане собрались в центре Анисимово – с обеих сторон звучали угрозы и обвинения. На место срочно выезжали правоохранители, в том числе начальник алтайской полиции.

В СК обратили внимание и на то, что местные жители неоднократно направляли обращения о противоправных действиях со стороны цыган, однако правоохранители якобы не реагировали на эту ситуацию.

"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. возбудить уголовное дело о покушении на убийство и доложить об установленных обстоятельствах", – заявили в СК, подчеркнув, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.

Ранее amic.ru пообщался с непосредственным участником событий, который рассказал об обстоятельствах происшествия. Также выяснилось, что в отключенном доме проживала цыганская семья, которая договор с Тальменским РЭС не заключила и за потребляемые ресурсы не платила.