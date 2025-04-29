Бастрыкин поручил возбудить дело после конфликта жителей села Анисимово с цыганами
Глава ведомства взял на личный контроль ситуацию с покушением на электрика
29 апреля 2025, 14:39, ИА Амител
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вмешался в конфликт жителей алтайского села Анисимово с местными цыганами. Как сообщает пресс-служба ведомства, он поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство электрика, который отключил несколько домов от света.
Напомним, что накануне в шести домах, где проживали цыганские семьи, отключили электричество за неуплату. Жители "отрезанных" домов стали угрожать расправой местному электромонтеру, который перерезал провода. Один из мужчин отправлял голосовые сообщения с угрозами, а 29 апреля в ход пошел нож – нападавший воткнул его в дверь рабочего авто электриков.
После нападения возмущенные сельчане собрались в центре Анисимово – с обеих сторон звучали угрозы и обвинения. На место срочно выезжали правоохранители, в том числе начальник алтайской полиции.
В СК обратили внимание и на то, что местные жители неоднократно направляли обращения о противоправных действиях со стороны цыган, однако правоохранители якобы не реагировали на эту ситуацию.
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. возбудить уголовное дело о покушении на убийство и доложить об установленных обстоятельствах", – заявили в СК, подчеркнув, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.
Ранее amic.ru пообщался с непосредственным участником событий, который рассказал об обстоятельствах происшествия. Также выяснилось, что в отключенном доме проживала цыганская семья, которая договор с Тальменским РЭС не заключила и за потребляемые ресурсы не платила.
16:46:23 29-04-2025
Ничего себе. Сын электрика защищает страну от иноземных фашистов, а дома цыганские фашисты прессуют его отца! И государство молча смотрит?
00:48:58 01-05-2025
Гость (16:46:23 29-04-2025) Ничего себе. Сын электрика защищает страну от иноземных фаши... Государство с ОМОНом охраняют цыган.
17:42:28 29-04-2025
И вишенка на торте: идет активный поиск виноватых. Только бы не получилось как с генералом Поповым: виноваты паркетные шаркуны, а посадили за решетку Попова.
22:12:50 29-04-2025
Главное, чтобы эти "искуны" самому электрику срок не навесили...
11:33:37 30-04-2025
А вот давайте проверим цыган на наличие прав строить свои хибары там и обосноваться?! Они купили землю у них все в порядке?! Они платят налоги? Куда не пойди везде где хочу там живу, тут с русского 3 шкуры сдерут за неуплату.
12:34:00 30-04-2025
Гость (11:33:37 30-04-2025) А вот давайте проверим цыган на наличие прав строить свои хи... С русского содрать легко, а вот с цыган... А они живут в основном криминалом. Почему так?
12:00:24 30-04-2025
вот куда ни плюнь, ну за любое дело Бастрыкин берется! Прям уже пугалка какая-то. А вот серьезные обращения отписывает нижесидящим)) подчиненным, для отписки
15:29:01 17-05-2025
Гость (16:46:23 29-04-2025) Ничего себе. Сын электрика защищает страну от иноземных фаши... А в Алтайском крае Локтевский район Горняк тоже такие случаи происходят и управы на их нет и законы им не писаны К сожалению
15:30:49 17-05-2025
А зачем решать примеры для первого класса