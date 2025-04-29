НОВОСТИПроисшествия

Село в оцеплении. Все подробности конфликта с участием цыган в селе Анисимово

На месте до сих пор дежурят сотрудники Росгвардии и полиции

29 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Полиция / Фото: из архива amic.ru
Полиция / Фото: из архива amic.ru

Благодаря оперативному реагированию правоохранительных органов в селе Анисимово Тальменского района удалось избежать кровопролития. Местные жители готовы были устроить массовое побоище, используя ножи, биты и арматуру. Конфликт начался с того, что энергетики отключили свет в одном из официально нежилых домов. Однако фактически там проживала цыганская семья, которая договор с Тальменским РЭС не заключила и за потребляемые ресурсы не платила. 

После отключения света обиженный глава семьи, гражданин З., в сельском чате несколько дней угрожал "обидчику" расправой, а днем 28 апреля повредил ножом автомобиль электромонтеров. На место в срочном порядке выезжал начальник алтайской полиции. Что происходит в Анисимово – в материале amic.ru.

Что случилось в селе Анисимово?

Николай Кузнецов (имя изменено) был непосредственным участником событий, которые произошли в Анисимово 28 апреля. Он рассказал amic.ru, что еще в пятницу, 25 апреля, отключили свет в доме, где проживал гражданин З. со своей семьей. Он обвинил в самоуправстве местного жителя – электромонтера из Тальменского РЭС. В сельском чате на протяжении нескольких дней разгоряченный мужчина угрожал убийством электрику и его семье, а также прикрепил фотографию своего ножа.

"Днем в понедельник, заприметив рабочий "газик" энергетиков, этот обиженный мужчина выскочил из своей машины и воткнул нож в дверь со стороны пассажира. За рулем грузовика ехал мой сосед дядя Игорь, который работает электромонтером. Дядя Игорь не стал останавливаться, да и кто бы остановился, если на вас кидаются с оружием? Но гражданин З. на своем авто догнал "газик", подрезал его, произошло ДТП. Так как у агрессора даже не было прав, он сбежал с места аварии, но пообещал, что на этом история не закончится", – рассказывает Николай.

После нападения возмущенные сельчане собрались в центре Анисимово. Ситуация накалялась. С обеих сторон звучали взаимные угрозы и обвинения. Как утверждает Николай, конфликты возникали и раньше. Но нападение на электромонтера, сын которого сейчас находится в зоне СВО, стало точкой кипения.

"Народ выдвинул свои требования, чтобы эти люди не кошмарили село. Но понимания со второй стороны не было. Один представитель диаспоры выскочил с топором, наши мужики схватили трубы и биты. Так как сразу после ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, они увидели, что назревает серьезная проблема, и вызвали подкрепление из райотдела и Барнаула", – рассказал сельчанин.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Из-за массового конфликта в алтайское село срочно прибыл генерал-майор полиции

Конфликт спровоцировало отключение света в домах, в которых с 90-х годов проживали цыганские семьи
НОВОСТИПроисшествия

Полиция взяла село в оцепление

На место прибыли сотрудники Тальменского райотдела и два спецавтомобиля с бойцами Росгвардии. Село взяли в кольцо. Суммарно в населенном пункте в понедельник вечером дежурило более 40 правоохранителей. На место прибыл и лично контролировал ситуацию заместитель начальника – начальник полиции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Марк Левин.

В настоящий момент ситуация в селе Анисимово Тальменского района находится под контролем сотрудников органов внутренних дел. Полицейские опрашивают местных жителей. По факту угроз одному из жителей проводится проверка, по результатам которой будет вынесено законное решение. Нарушений общественного порядка не допущено, сообщали в пресс-службе ГУ МВД.

По данным источников amic.ru, в местный райотдел полиции вечером 28 апреля доставили зачинщика инцидента, его брата и еще 12 человек. Правоохранители несли дежурство в Анисимово всю ночь. Полицейские и бойцы особого назначения Росгвардии до сих пор находятся там.

Как сообщила нашему изданию глава Анисимовского сельсовета Ирина Бабайцева, семья З., которая стала инициатором инцидента, уже уехала из села. Но правоохранители находятся на месте, так как в населенном пункте официально проживают еще порядка 100 членов диаспоры.

"Обстановка на территории села стабильная. Та семья покинула Анисимово. Работают правоохранительные органы, и они еще будут нести тут дежурство", – пояснила глава сельсовета.

После публикации этого материала в Telegram-канале СУ СК по Алтайскому краю появилась информация, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство электрика в селе Анисимово Алтайского края. В профильном ведомстве обратили внимание на недовольство жителей в соцсетях постоянными конфликтами и драками, которые провоцируют представители цыганского этноса.

Алтайский край Происшествия скандалы МВД

Комментарии 19

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Гость

14:11:47 29-04-2025

Решение? Решение простое - выселять таких подальше от нормальных людей

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Гость

14:23:54 29-04-2025

Цыган на место сразу надо ставить. Берега попутали. Или в Молдавию с Румынией пусть переселятся.

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Гость

14:54:43 29-04-2025

Гость (14:23:54 29-04-2025) Цыган на место сразу надо ставить. Берега попутали. Или в Мо... Лучше на свою историческую родину - в Индию.

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565656

14:34:00 29-04-2025

То есть ромал воровал электричество, повредил машину, хотел убить русского, угрожал убить русского, пытался убить русского - но органы возбудили лишь когда селяне решили дать отпор ромалам? Ромалы-зачинщики уехали - куда? Почему в зиндан не бросили?

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Гость

14:49:43 29-04-2025

УК РФ Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
...
п 2. То же деяние, совершенное:
...
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
...
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

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Гость

15:04:14 29-04-2025

А цыган без лошади, что без крыльев птица.

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Гость

17:45:42 29-04-2025

Гость (15:04:14 29-04-2025) А цыган без лошади, что без крыльев птица. ... Ага, как же, без наркоторговли, как без...

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Александр

23:51:40 29-04-2025

Гость (15:04:14 29-04-2025) А цыган без лошади, что без крыльев птица. ... А современные цыгане знают, с какой стороны к лошади подходить ?

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Гость

16:05:00 29-04-2025

А чем занимались местные власти? Вероятно с их молчиливого согласия и попульстительства это и произошло. Неужели они не знали о воровстве и других противоправных действиях циган?

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Гость

16:47:24 29-04-2025

Что за фигня? Какие такие диаспоры? Они что, мигранты? Или граждане России? Если такие боевитые по характеру, то могут проявить себя в полной мере, послужив родному Государству. Ещё и на оплату электричества заработать.

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Гость

17:20:27 29-04-2025

Гость (16:47:24 29-04-2025) Что за фигня? Какие такие диаспоры? Они что, мигранты? Или ... Цвганин а армии не служит
К 18 годам ему Чавэлла троих нарожает.

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гость

23:05:07 29-04-2025

Гость (17:20:27 29-04-2025) Цвганин а армии не служитК 18 годам ему Чавэлла троих на... Хахаха, не видел ни одного цыгана в школе, учился в универе 5 лет не видел, 6 лет работал в ВУЗе не видел, ни на одной работе где работал не видел. А ну и в армии тоже не встречал. Видел в 90 е на базарах, вокзалах попрошайничали и пытались погадать.

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Александр

23:48:15 29-04-2025

гость (23:05:07 29-04-2025) Хахаха, не видел ни одного цыгана в школе, учился в универе ... А я служил с цыганом с Бийска, когда в декабре 84г. призвали спецнабором на службу в Группу Советских Войск в Германии. Служили в пехоте,в одной роте. Умный. хороший друг. Такой никогда не предаст и не подведёт...Какой то ,,неправильный,, цыган ! А после службы и во время работы в органах МВД попадались только ,,правильные,, цыгане

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гость

23:10:55 29-04-2025

Гость (16:47:24 29-04-2025) Что за фигня? Какие такие диаспоры? Они что, мигранты? Или ... Да вы шутник " Послужив Родному государству" у них НЕТ и НИКОГДА не было родного государства. Оседают там где можно заниматься, тем чем они занимаются, пока не выгонят.

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Гость

18:31:21 29-04-2025

про СВО непонятно. А если сын у него там бы не был, то что, проблему решать не надо?

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Гость

00:29:45 30-04-2025

Это такое вот заселение на фоне села. А если уже серьёзные территории?! Тут уже региональная армия, возможно, не поможет. Я не про цыган, а вообще.
А выше автор писал, что нигде не видел, чтобы работали... В Барнауле есть цыган, который искуссно режет вдоль транспортные ленты ровно и хорошо. Представьте резиновую толстую ленту к примеру 100 метров надо разрезать вдоль? Замучаетесь станок искать. А готовые нужной ширины нету.

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гость

00:18:51 01-05-2025

Гость (00:29:45 30-04-2025) Это такое вот заселение на фоне села. А если уже серьёзные т... Ну вам значит повезло, видели что работает. Сколько вам лет и сколько видели работающих цыган, кроме этого одного?

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Мимопроходящий

08:32:08 30-04-2025

Прикольно и ни слова про местного участкового, как будто его там и нет совсем!!! ))) ржунемогу, власть, прости-господи..

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Гость

11:36:31 30-04-2025

нужно чтоб табор ушел в небо

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