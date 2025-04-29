На месте до сих пор дежурят сотрудники Росгвардии и полиции

29 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Полиция / Фото: из архива amic.ru

Благодаря оперативному реагированию правоохранительных органов в селе Анисимово Тальменского района удалось избежать кровопролития. Местные жители готовы были устроить массовое побоище, используя ножи, биты и арматуру. Конфликт начался с того, что энергетики отключили свет в одном из официально нежилых домов. Однако фактически там проживала цыганская семья, которая договор с Тальменским РЭС не заключила и за потребляемые ресурсы не платила.

После отключения света обиженный глава семьи, гражданин З., в сельском чате несколько дней угрожал "обидчику" расправой, а днем 28 апреля повредил ножом автомобиль электромонтеров. На место в срочном порядке выезжал начальник алтайской полиции. Что происходит в Анисимово – в материале amic.ru.

Что случилось в селе Анисимово?

Николай Кузнецов (имя изменено) был непосредственным участником событий, которые произошли в Анисимово 28 апреля. Он рассказал amic.ru, что еще в пятницу, 25 апреля, отключили свет в доме, где проживал гражданин З. со своей семьей. Он обвинил в самоуправстве местного жителя – электромонтера из Тальменского РЭС. В сельском чате на протяжении нескольких дней разгоряченный мужчина угрожал убийством электрику и его семье, а также прикрепил фотографию своего ножа.

"Днем в понедельник, заприметив рабочий "газик" энергетиков, этот обиженный мужчина выскочил из своей машины и воткнул нож в дверь со стороны пассажира. За рулем грузовика ехал мой сосед дядя Игорь, который работает электромонтером. Дядя Игорь не стал останавливаться, да и кто бы остановился, если на вас кидаются с оружием? Но гражданин З. на своем авто догнал "газик", подрезал его, произошло ДТП. Так как у агрессора даже не было прав, он сбежал с места аварии, но пообещал, что на этом история не закончится", – рассказывает Николай.

После нападения возмущенные сельчане собрались в центре Анисимово. Ситуация накалялась. С обеих сторон звучали взаимные угрозы и обвинения. Как утверждает Николай, конфликты возникали и раньше. Но нападение на электромонтера, сын которого сейчас находится в зоне СВО, стало точкой кипения.

"Народ выдвинул свои требования, чтобы эти люди не кошмарили село. Но понимания со второй стороны не было. Один представитель диаспоры выскочил с топором, наши мужики схватили трубы и биты. Так как сразу после ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, они увидели, что назревает серьезная проблема, и вызвали подкрепление из райотдела и Барнаула", – рассказал сельчанин.

Полиция взяла село в оцепление

На место прибыли сотрудники Тальменского райотдела и два спецавтомобиля с бойцами Росгвардии. Село взяли в кольцо. Суммарно в населенном пункте в понедельник вечером дежурило более 40 правоохранителей. На место прибыл и лично контролировал ситуацию заместитель начальника – начальник полиции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Марк Левин.

В настоящий момент ситуация в селе Анисимово Тальменского района находится под контролем сотрудников органов внутренних дел. Полицейские опрашивают местных жителей. По факту угроз одному из жителей проводится проверка, по результатам которой будет вынесено законное решение. Нарушений общественного порядка не допущено, сообщали в пресс-службе ГУ МВД.

По данным источников amic.ru, в местный райотдел полиции вечером 28 апреля доставили зачинщика инцидента, его брата и еще 12 человек. Правоохранители несли дежурство в Анисимово всю ночь. Полицейские и бойцы особого назначения Росгвардии до сих пор находятся там.

Как сообщила нашему изданию глава Анисимовского сельсовета Ирина Бабайцева, семья З., которая стала инициатором инцидента, уже уехала из села. Но правоохранители находятся на месте, так как в населенном пункте официально проживают еще порядка 100 членов диаспоры.

"Обстановка на территории села стабильная. Та семья покинула Анисимово. Работают правоохранительные органы, и они еще будут нести тут дежурство", – пояснила глава сельсовета.

После публикации этого материала в Telegram-канале СУ СК по Алтайскому краю появилась информация, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство электрика в селе Анисимово Алтайского края. В профильном ведомстве обратили внимание на недовольство жителей в соцсетях постоянными конфликтами и драками, которые провоцируют представители цыганского этноса.