Из-за массового конфликта в алтайское село срочно прибыл генерал-майор полиции
Конфликт спровоцировало отключение света в домах, в которых с 90-х годов проживали цыганские семьи
28 апреля 2025, 22:05, ИА Амител
Между жителями села Анисимово Тальменского района произошел крупный конфликт, потребовавший вмешательства правоохранительных органов, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
"Накануне в селе в связи с задолженностями отключили свет в шести домах, где проживали цыганские семьи (граждане России), живущие в селе с середины 1990-х годов", – говорится в сообщении.
Со слов очевидцев, жители "отрезанных" от электричества домов стали угрожать расправой одному из сельчан, что сильно возмутило большую часть села. По данным источников amic.ru, знакомых с ситуацией, угрозы прозвучали в адрес энергетика, который непосредственно перерезал провода.
В соцсетях публикуется запись голосовых сообщений, в которых мужчина обещает расправиться с "крысой", перерезавшей провода, пока его не было дома. Правоохранители не давали никаких комментариев на этот счет.
Также в соцсетях распространяется информация, согласно которой жильцы отключенных от электроэнергии домов угрожали расправой и другим местным жителям, но официального подтверждения этому пока нет.
Ситуация в селе накалилась настолько, что на место прибыл заместитель начальника – начальник полиции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Марк Левин. Полицейские опрашивают местных жителей и проводят "мероприятия, направленные на деэскалацию социальных конфликтов". Нарушений общественного порядка не допущено.
По факту угроз одному из жителей села проводится проверка, по результатам которой правоохранители вынесут законное решение.
22:16:22 28-04-2025
Цыгане ни за что не хотят платить, не работают нигде, а золото скупают и жируют. Зло распространяют, сами знаете что.
22:24:26 28-04-2025
гнать их надо, распространителей наркоты!
18:05:35 29-04-2025
Гость (22:24:26 28-04-2025) гнать их надо, распространителей наркоты!... куда? тебе во двор?
22:45:39 28-04-2025
Причем тут генерал и что он может сделать с электричеством? Просто ст. 119 ук рф? Смешно.
08:07:35 29-04-2025
этих цыган в 90е выселили с известной барнаульской "ямы".
в Барнауле ситуация улучшилась, в Анисимово наоборот.
цыгане образ жизни не изменили. периодически то одного, то другую сажали за продажу наркотиков.
09:02:28 29-04-2025
Прессовать чертей! Ещё угрожать нам будут.
09:37:22 29-04-2025
Селяне настолько трусливы, что боятся каких-то ромалов?
11:01:04 29-04-2025
3453454 (09:37:22 29-04-2025) Селяне настолько трусливы, что боятся каких-то ромалов?... Как видишь, не боятся. Но и страдать из-за них никому не хочется, тем более органы у нас скоры на расправу, далеко не всегда справедливую. Так что пусть органы эти и разбираются - для того они и существуют, в конце концов, во главе с генерал-майорами.
18:18:37 29-04-2025
Местные возможно подумают и найдут решение. Проблема утопающих- только их.