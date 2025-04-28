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Из-за массового конфликта в алтайское село срочно прибыл генерал-майор полиции

Конфликт спровоцировало отключение света в домах, в которых с 90-х годов проживали цыганские семьи

28 апреля 2025, 22:05, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Между жителями села Анисимово Тальменского района произошел крупный конфликт, потребовавший вмешательства правоохранительных органов, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Накануне в селе в связи с задолженностями отключили свет в шести домах, где проживали цыганские семьи (граждане России), живущие в селе с середины 1990-х годов", – говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, жители "отрезанных" от электричества домов стали угрожать расправой одному из сельчан, что сильно возмутило большую часть села. По данным источников amic.ru, знакомых с ситуацией, угрозы прозвучали в адрес энергетика, который непосредственно перерезал провода.

В соцсетях публикуется запись голосовых сообщений, в которых мужчина обещает расправиться с "крысой", перерезавшей провода, пока его не было дома. Правоохранители не давали никаких комментариев на этот счет.

Также в соцсетях распространяется информация, согласно которой жильцы отключенных от электроэнергии домов угрожали расправой и другим местным жителям, но официального подтверждения этому пока нет.

Ситуация в селе накалилась настолько, что на место прибыл заместитель начальника – начальник полиции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Марк Левин. Полицейские опрашивают местных жителей и проводят "мероприятия, направленные на деэскалацию социальных конфликтов". Нарушений общественного порядка не допущено.

По факту угроз одному из жителей села проводится проверка, по результатам которой правоохранители вынесут законное решение.

Алтайский край Происшествия скандалы полиция конфликт

Комментарии 9

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Гость

22:16:22 28-04-2025

Цыгане ни за что не хотят платить, не работают нигде, а золото скупают и жируют. Зло распространяют, сами знаете что.

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Гость

22:24:26 28-04-2025

гнать их надо, распространителей наркоты!

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Гость

18:05:35 29-04-2025

Гость (22:24:26 28-04-2025) гнать их надо, распространителей наркоты!... куда? тебе во двор?

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Гость

22:45:39 28-04-2025

Причем тут генерал и что он может сделать с электричеством? Просто ст. 119 ук рф? Смешно.

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Гость

08:07:35 29-04-2025

этих цыган в 90е выселили с известной барнаульской "ямы".
в Барнауле ситуация улучшилась, в Анисимово наоборот.
цыгане образ жизни не изменили. периодически то одного, то другую сажали за продажу наркотиков.

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Гость

09:02:28 29-04-2025

Прессовать чертей! Ещё угрожать нам будут.

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3453454

09:37:22 29-04-2025

Селяне настолько трусливы, что боятся каких-то ромалов?

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Гость

11:01:04 29-04-2025

3453454 (09:37:22 29-04-2025) Селяне настолько трусливы, что боятся каких-то ромалов?... Как видишь, не боятся. Но и страдать из-за них никому не хочется, тем более органы у нас скоры на расправу, далеко не всегда справедливую. Так что пусть органы эти и разбираются - для того они и существуют, в конце концов, во главе с генерал-майорами.

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Гость

18:18:37 29-04-2025

Местные возможно подумают и найдут решение. Проблема утопающих- только их.

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