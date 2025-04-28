Из-за массового конфликта в алтайское село срочно прибыл генерал-майор полиции

Конфликт спровоцировало отключение света в домах, в которых с 90-х годов проживали цыганские семьи

28 апреля 2025, 22:05, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Между жителями села Анисимово Тальменского района произошел крупный конфликт, потребовавший вмешательства правоохранительных органов, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Накануне в селе в связи с задолженностями отключили свет в шести домах, где проживали цыганские семьи (граждане России), живущие в селе с середины 1990-х годов", – говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, жители "отрезанных" от электричества домов стали угрожать расправой одному из сельчан, что сильно возмутило большую часть села. По данным источников amic.ru, знакомых с ситуацией, угрозы прозвучали в адрес энергетика, который непосредственно перерезал провода.

В соцсетях публикуется запись голосовых сообщений, в которых мужчина обещает расправиться с "крысой", перерезавшей провода, пока его не было дома. Правоохранители не давали никаких комментариев на этот счет.

Также в соцсетях распространяется информация, согласно которой жильцы отключенных от электроэнергии домов угрожали расправой и другим местным жителям, но официального подтверждения этому пока нет.

Ситуация в селе накалилась настолько, что на место прибыл заместитель начальника – начальник полиции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Марк Левин. Полицейские опрашивают местных жителей и проводят "мероприятия, направленные на деэскалацию социальных конфликтов". Нарушений общественного порядка не допущено.

По факту угроз одному из жителей села проводится проверка, по результатам которой правоохранители вынесут законное решение.