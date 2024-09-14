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Бастрыкин потребовал доклад из-за издевательств над детьми в санатории Барнаула

Алтайские следователи уже возбудили уголовное дело

14 сентября 2024, 11:35, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за издевательств над детьми в туберкулезном санатории Барнаула, сообщили в СКР.

Накануне в соцсетях появилось видео с кадрами применения физической силы в отношении девочки из детдома в детском туберкулезном санатории. А телеканал НТВ сообщил, что издеваются в медучреждении и над другими детьми.

Алтайские следователи уже возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, также проводят процессуальную проверку в отношении должностных лиц санатория по статье "Халатность".

"Председатель СКР поручил руководителю Следственного управления СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела, о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", – рассказали в ведомстве.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

12:37:40 14-09-2024

Кто деду настучал?

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Гость

21:56:34 14-09-2024

по-моему детдомовских всегда бьют и обижают, им некому пожаловаться

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Гость

10:07:10 15-09-2024

Гость (21:56:34 14-09-2024) по-моему детдомовских всегда бьют и обижают, им некому пожал... Это они всех бьют, чувствуя свою безнаказанность. А жаловаться то они знают куда! Они юридически лучше Вас подкованы, с детского сада

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