Бастрыкин потребовал доклад из-за издевательств над детьми в санатории Барнаула
Алтайские следователи уже возбудили уголовное дело
14 сентября 2024, 11:35, ИА Амител
Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за издевательств над детьми в туберкулезном санатории Барнаула, сообщили в СКР.
Накануне в соцсетях появилось видео с кадрами применения физической силы в отношении девочки из детдома в детском туберкулезном санатории. А телеканал НТВ сообщил, что издеваются в медучреждении и над другими детьми.
Алтайские следователи уже возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, также проводят процессуальную проверку в отношении должностных лиц санатория по статье "Халатность".
"Председатель СКР поручил руководителю Следственного управления СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела, о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", – рассказали в ведомстве.
12:37:40 14-09-2024
Кто деду настучал?
21:56:34 14-09-2024
по-моему детдомовских всегда бьют и обижают, им некому пожаловаться
10:07:10 15-09-2024
Гость (21:56:34 14-09-2024) по-моему детдомовских всегда бьют и обижают, им некому пожал... Это они всех бьют, чувствуя свою безнаказанность. А жаловаться то они знают куда! Они юридически лучше Вас подкованы, с детского сада