Бастрыкин потребовал доклад из-за издевательств над детьми в санатории Барнаула

Алтайские следователи уже возбудили уголовное дело

14 сентября 2024, 11:35, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за издевательств над детьми в туберкулезном санатории Барнаула, сообщили в СКР.

Накануне в соцсетях появилось видео с кадрами применения физической силы в отношении девочки из детдома в детском туберкулезном санатории. А телеканал НТВ сообщил, что издеваются в медучреждении и над другими детьми.

Алтайские следователи уже возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, также проводят процессуальную проверку в отношении должностных лиц санатория по статье "Халатность".