В Барнауле возбудили уголовное дело после ДТП, в котором подросток-самокатчик сбил женщину

На СИМ также был второй человек

31 мая 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: Egor Myznik / unsplash.com

В Барнауле подросток со сверстницей на электросамокате сбил женщину. Пострадавшая получила многочисленные травмы головы и ушибы.

Как сообщили в Следкоме, по данному факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю алтайского управления СК Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования.

ДТП случилось 23 мая по ул. Энтузиастов, 28. Очнулась женщина уже в больнице спустя несколько дней. У нее трещина в черепе.