В Барнауле возбудили уголовное дело после ДТП, в котором подросток-самокатчик сбил женщину
На СИМ также был второй человек
31 мая 2025, 11:30, ИА Амител
Фото: Egor Myznik / unsplash.com
В Барнауле подросток со сверстницей на электросамокате сбил женщину. Пострадавшая получила многочисленные травмы головы и ушибы.
Как сообщили в Следкоме, по данному факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю алтайского управления СК Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования.
ДТП случилось 23 мая по ул. Энтузиастов, 28. Очнулась женщина уже в больнице спустя несколько дней. У нее трещина в черепе.
11:45:19 31-05-2025
Стерилизовать шельмецов. А родите пусть оплачивают лечение, восстановление и компенсируют причиненный вред здоровью, т.е. пусть продадут квартиру или возьмут кредит - будет урок дитятке.
11:57:59 31-05-2025
В России, в каком то городе, губернатор волевым решением изъял абсолютно все самокаты на штрафстоянку, до выяснения причин. Значит можно отобрать!
13:26:43 31-05-2025
Гость (11:57:59 31-05-2025) В России, в каком то городе, губернатор волевым решением изъ... в Париже вообще запретили. красота!
и забота о людях.
14:49:56 31-05-2025
Гость (11:57:59 31-05-2025) В России, в каком то городе, губернатор волевым решением изъ... В каком-то, когда-то… знакомая рассказывала… конкретно что есть?
15:09:02 31-05-2025
Гость (11:57:59 31-05-2025) В России, в каком то городе, губернатор волевым решением изъ...
Не лгите! Ссылочку, в каком городе, что за волевое решение, куда изъял, какие причины, что выяснили по итогу! Ещё раз, для вас, нет ЗАКОНА регулирующего эту сферу. Депутаты просиживают штаны, а исполнительная власть и правоохранительные органы пытаются регулировать сферу СИМ существующими законами не предназначенными для этого.
21:07:40 31-05-2025
Гость (15:09:02 31-05-2025) Не лгите! Ссылочку, в каком городе, что за волевое решен... в Челябинске после наезда
13:20:47 31-05-2025
Уберите с тротуаров эту каталку .Сколько можно .Люди сами виноваты , все терпят , на протесты не выходят
18:44:20 31-05-2025
Да вообще как можно допускать на пешеходниках какую-то технику которая едет от мотора и весит больше ребёнка они должны находится в парках и приравниватся к аттракционнам выдавать каски и защиту и отвечать за людей. Просто состряпали быстро бизнес на людях а О безопасности ине думали зачем когда миллионы на кону .государство вы где?
20:25:34 31-05-2025
Надо Ограничить скорость этих самокатов до 5 км/ч!!!