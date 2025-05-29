Трещина в черепе. Жительница Барнаула получила серьезные травмы из-за самокатчика

Дети пострадавшей уже написали заявление в полицию

29 мая 2025, 22:55, ИА Амител

Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Барнаула попала в больницу после того как ее сбил самокатчик. Как сообщает "МК на Алтае", женщина находилась на ИВЛ в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел напротив магазина "Магнит" (Энтузиастов, 28). Ольга перешла дорогу на зеленый сигнал светофора и пошла по тротуару – там в нее врезался самокатчик. Очнулась женщина уже в больнице спустя несколько дней.

"Врачи показали снимок МРТ головы, сказали, что у мамы серьезная травма: ушиб головы, трещина в черепе, гематома. Она пролежала в реанимации два дня. Сейчас мама на правое ухо не слышит", – поделился сын 52-летней женщины Виталий.

Пока Ольга находилась в искусственной коме, ее дочь и сын пытались разобраться в ситуации. Изначально им не было известно, кто и при каких обстоятельствах сбил их маму. Светлана и Виталий написали заявление о происшествии в полицию. Параллельно с этим нашлись записи с камер видеонаблюдения – за мгновение до удара самокатчики словно не пытались свернуть. На СМИ было сразу два человека.