Трещина в черепе. Жительница Барнаула получила серьезные травмы из-за самокатчика
Дети пострадавшей уже написали заявление в полицию
29 мая 2025, 22:55, ИА Амител
Жительница Барнаула попала в больницу после того как ее сбил самокатчик. Как сообщает "МК на Алтае", женщина находилась на ИВЛ в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел напротив магазина "Магнит" (Энтузиастов, 28). Ольга перешла дорогу на зеленый сигнал светофора и пошла по тротуару – там в нее врезался самокатчик. Очнулась женщина уже в больнице спустя несколько дней.
"Врачи показали снимок МРТ головы, сказали, что у мамы серьезная травма: ушиб головы, трещина в черепе, гематома. Она пролежала в реанимации два дня. Сейчас мама на правое ухо не слышит", – поделился сын 52-летней женщины Виталий.
Пока Ольга находилась в искусственной коме, ее дочь и сын пытались разобраться в ситуации. Изначально им не было известно, кто и при каких обстоятельствах сбил их маму. Светлана и Виталий написали заявление о происшествии в полицию. Параллельно с этим нашлись записи с камер видеонаблюдения – за мгновение до удара самокатчики словно не пытались свернуть. На СМИ было сразу два человека.
"Нам сказали, что пока ему вменяют административную статью. Однако если наши слова о состоянии мамы подтвердятся в медицинском заключении, то дело переквалифицируют в уголовное. Правоохранители уже направили в больницу запрос по диагнозу", – отметила дочь пострадавшей.
00:05:31 30-05-2025
Запретить нужно самокаты по улицам.пусть катаются на стадионах и не создают помех водителям,пешеходам,детям
01:08:27 30-05-2025
запрешать нужно самокаты, нарушают поголовно, контроля НЕТ! ук мэру барнаула вопрос - а если пострадает ваш внук?! (не дай Бог, конечно). вам там какие деньги и лобби нужны, чтобы вот так равнодушными быть к судьбе и здоровью своих же горожан??!!
10:49:16 30-05-2025
Гость (01:08:27 30-05-2025) запрешать нужно самокаты, нарушают поголовно, контроля НЕТ! ...
Правильно пишите, но совсем не понимаете, что данный вопрос вообще никак не относится к компетенции Мэра! Нет ЗАКОНА, по которому мэр и исполнительные органы могли бы работать в отношении самокатчиков. А депутаты, наверное тоже думают, что этот вопрос должен решить кто-нибудь другой...
12:37:08 30-05-2025
Гость (10:49:16 30-05-2025) Правильно пишите, но совсем не понимаете, что данный воп... фигня, потому что в Чебоксарах после такого случая ВСЕ самокаты удалили на штрафстоянку!! есть лазейка, которая может защитить население горожан от убийства в мирное (в крае) время!!
13:32:13 30-05-2025
Гость (12:37:08 30-05-2025) фигня, потому что в Чебоксарах после такого случая ВСЕ самок...
Не вводите в заблуждение и сами лучше изучите вопрос. Либо в подтверждение своих слов предоставьте ссылочку на то, как в Чебоксарах после такого же случая, ВСЕ самокаты удалили на штрафстоянку. Ну и, про лазеечку тоже ссылку
14:51:21 30-05-2025
Гость (10:49:16 30-05-2025) Правильно пишите, но совсем не понимаете, что данный воп... Святая наивность. Было бы желание - закон всегда найдется. А вот желания как раз и нет. Потому как от конфликта с бизнес-интересами прокатчиков самокатов городским "менеджерам" никакого профита, один лишь гемор.
13:39:36 30-05-2025
Гость (01:08:27 30-05-2025) запрешать нужно самокаты, нарушают поголовно, контроля НЕТ! ... В некоторых городах уже запретили
06:56:37 30-05-2025
только полный запрет прокатных самокатов в городах поможет! дебилам никто и ничто не указ! недавно видела, как один на жёлтом самокате мчал по подземному переходу на Октября, в середине рабочего дня, когда там народу полно! сфоткала номер самоката, но связи с кикшерингом, кроме бота в телеге, я не нашла. если кто знает контакты, напишите сюда, спасибопожалуйста.
07:24:37 30-05-2025
Только запрет. Всю жизнь обходились без самокатов и как то выживали. Ножками надо ходить, это полезнее и пешеходы целее будут.
09:18:08 30-05-2025
Пока рука руку моет, запрета на это не будет
09:37:52 30-05-2025
На СМИ было сразу два человека.///Это что еще за новое средство передвижения?
10:33:44 30-05-2025
Гость (09:37:52 30-05-2025) На СМИ было сразу два человека.///Это что еще за новое средс... Средство мобильной индивидуальности)))
11:08:34 30-05-2025
Гость (10:33:44 30-05-2025) Средство мобильной индивидуальности)))... Видимо бестолковые заминусовали мой коммент))
09:42:06 30-05-2025
Пока для управления электросамокатом не введут права на управление и страховку, бардак с ними так и будет продолжаться.
09:58:00 30-05-2025
Все проблемы от ПРОКАТНЫХ самокатов. Нужно запрещать ПРОКАТ самокатов.
На своих самокатах люди ездят аккуратно, не гонят, не давят никого.
ПРОКАТНЫЙ самокат создан для повременного зарабатывания бабла, отсюда и катание по двое, и нарушения скорости, и быстрота передвижения чтобы денег сэкономить на поездке.
ПРОКАТ самокатов запретить!!!!
10:12:06 30-05-2025
5 (09:58:00 30-05-2025) Все проблемы от ПРОКАТНЫХ самокатов. Нужно запрещать ПРОКАТ ... На своих самокатах люди ездят по делу, на работу, учебу. А на прокатных просто так, покататься с ветерком. Как в детстве на педальных лошадках.
15:16:16 30-05-2025
Гость (10:12:06 30-05-2025) На своих самокатах люди ездят по делу, на работу, учебу. А н... За езду вдвоем на одном самокате штраф 100 тыс. сейчас.
12:13:56 30-05-2025
Когда родственник из местных чинуш пострадает, вот тогда и зачешутся.
12:38:58 30-05-2025
Гость (12:13:56 30-05-2025) Когда родственник из местных чинуш пострадает, вот тогда и з... вот я про такое и пишу, втайне этого желая, простите люди. Но как еще найти управу на эти "законные убийства"-то????
12:15:06 30-05-2025
Желаю чиновникам,лоббирующим самокатный бизнес, и их родственникам взаимности с этой статьей и ситуацией.
12:40:44 30-05-2025
52!! года женщина активная красивая, здоровая - теперь ИНВАЛИД, вы понимаете??? она не слышит!!! чинуши, вам сколько таких жертв нужно, а??? какая там норма установлена?? смертей СКОЛЬКО должно произойти, чтобы запретить эту мразь (прокат самокатов) в городе ???
15:04:09 30-05-2025
Гость (12:40:44 30-05-2025) 52!! года женщина активная красивая, здоровая - теперь ИНВАЛ... Самое главное, что инвалидности не будет. Надо на два уха оглохнуть. Так и будет страдать ни за что.
12:43:40 30-05-2025
мы, горожане ТРЕБУЕМ ПРОВЕДЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА по запрету прокатных самокатов в городе! или будет забастовка, судя по настроениям в обществе, стихийная