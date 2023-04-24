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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании избиения 11-летней девочки в Барнауле

Ребёнка избил отчим

24 апреля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела по факту избиения 11-летней девочки отчимом в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, вечером 21 апреля подозреваемый с сожительницей отдыхал в кафе. Во время распития спиртного между парой на почве ревности произошёл конфликт. Вернувшись утром домой, мужчина избил женщину, а затем нанёс удары кулаками падчерице. Школьница с множественными переломами костей лица, тела и черепно-мозговой травмой находится в реанимации.

Как ранее писал телеграм-канал Baza, после скандала возлюбленная злоумышленника ушла из дома, но тому показалось, что супруга никуда не уходила. В итоге он вошёл в комнату, где спала девочка, и стал избивать её, считая, что бьёт жену.

В СКР отметили, что подозреваемого задержали, готовится ходатайство в суд о заключении его под стражу.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – отметили в ведомстве.

Комментарии 3

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Гость

11:17:57 24-04-2023

Кем надо быть, что б избить маленького ребёнка??? Что за наивная отмазка, что ребёнка со взрослой женщиной перепутал??? А 11 лет - это ещё маленький ребёнок, я считаю... по итогу, синьку доморощенную, избившую ребёнка до реанимации - на нары!

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Гость

12:14:57 24-04-2023

Гость (11:17:57 24-04-2023) Кем надо быть, что б избить маленького ребёнка??? Что за наи... на нары! --- На КОЛ!!!

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Гость

15:08:33 24-04-2023

нелюдь

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