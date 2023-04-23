Пьяный барнаулец избил 11-летнюю девочку, думая, что избивает жену
С переломами лица, носа, рёбер, а также ушибами головы, груди и другими серьёзными травмами девочку отправили в больницу
23 апреля 2023, 21:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
40-летний барнаулец напился и избил 11-летнюю падчерицу. Всё это время он думал, что избивает жену.
Как сообщает телеграм-канал Baza, Дмитрий пришёл домой пьяным, устроил жене сцену ревности, а та после скандала ушла из дома.
Мужчине показалось, что супруга никуда не уходила, он вошёл в комнату, где спала девочка, и стал избивать её, считая, что бьёт жену.
С переломами лица, носа, рёбер, а также ушибами головы, груди и другими серьёзными травмами девочку отправили в больницу. Она в тяжёлом состоянии.
На барнаульца завели уголовное дело.
21:33:16 23-04-2023
11 лет - это четвероклашка. Избить четвероклашку до тяжелого состояния... зачем такой мужик кому нужен? В утиль его.
23:28:21 23-04-2023
Гость (21:33:16 23-04-2023) 11 лет - это четвероклашка. Избить четвероклашку до тяжелого... Это прежде всего -ребенок
22:10:16 23-04-2023
зачем за таких женщины идут замуж?
22:35:47 23-04-2023
Перепутал, с кем не бывает
23:17:46 23-04-2023
Как мать могла бросить ребенка с агрессивным пьяным отчимом, это тоже за гранью.
09:32:53 24-04-2023
Гость (23:17:46 23-04-2023) Как мать могла бросить ребенка с агрессивным пьяным отчимом,... Это не мать, не удивлюсь, что органы опеки скажут, что семья была благополучной. И мать и отчима привлечь к ответственности.
09:38:18 24-04-2023
Как мать могла бросить ребенка с агрессивным пьяным отчимом, это тоже за гранью.===========Полностью согласна.....Представляю, что эта девочка в принципе от совместного сожительства с таким уродом натерпелась!!! Таких "представителей женского пола" стерилизовать нужно. Думают только "одним" местом.
09:41:27 24-04-2023
Читаю перечень травм....Волосы дыбом, мурашки по коже, и слезы....Какая это мать? Которая такого морального урода пустила жить к себе....Мраси!!!Оба!!! Его за решетку.
11:47:20 24-04-2023
Гость (09:41:27 24-04-2023) Читаю перечень травм....Волосы дыбом, мурашки по коже, и сле... Его за решетку. --- его на КОЛ!!!
09:50:23 24-04-2023
Мраси!!!Оба!!! Его за решетку.--------------Слово мразь пишется через букву "з".
10:19:47 24-04-2023
Мраси!!!Оба!!! Его за решетку.--------------Слово мразь пишется через букву "з".====Я очень рада за тебя ...Суть не в этом... Печально,что людям в такой статье, в первую очередь ошибки бросаются в глаза.
10:28:14 24-04-2023
Гость (10:19:47 24-04-2023) Мраси!!!Оба!!! Его за решетку.--------------Слово мразь пише... печально, что в любом тексте взрослые люди умудряются допускать грубые грамматические ошибки.
11:58:02 24-04-2023
Было бы неплохо для начала с девочки снять перечень травм, пронумеровать, после чего аккуратно перенести на это убоище с учетом масштаба. Ну там "перелом скуловой кости черепа правой - 1 шт." - получите, "перелом костей носа - 1 шт." - сделано. Потом акт приемки, выявление недочетов с последующим исправлением - типа "в скуле отчима трещина, а не перелом, исправить в течении суток".