Пьяный барнаулец избил 11-летнюю девочку, думая, что избивает жену

С переломами лица, носа, рёбер, а также ушибами головы, груди и другими серьёзными травмами девочку отправили в больницу

23 апреля 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

40-летний барнаулец напился и избил 11-летнюю падчерицу. Всё это время он думал, что избивает жену.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Дмитрий пришёл домой пьяным, устроил жене сцену ревности, а та после скандала ушла из дома.

Мужчине показалось, что супруга никуда не уходила, он вошёл в комнату, где спала девочка, и стал избивать её, считая, что бьёт жену.

С переломами лица, носа, рёбер, а также ушибами головы, груди и другими серьёзными травмами девочку отправили в больницу. Она в тяжёлом состоянии.

На барнаульца завели уголовное дело.