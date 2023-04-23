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Подростки в алтайском селе избили сверстника и заставили встать на колени

Всё происходящее снимали на камеру, а запись утекла в Сеть

23 апреля 2023, 18:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В алтайском селе Романово подростки издевались над сверстником и снимали всё это на камеру. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, группа школьников окружила мальчика, его оскорбляли, избивали и заставляли встать на колени. 

Всё происходящее снимали на камеру, о случившемся стало известно после того как запись утекла в Сеть.

"Мальчика избили буквально ни за что. Очень жаль, что в наше время дети позволяют себе такое. Где нравственные качества? Где уважение к другим?!" – написала участница сообщества.

Местные жители в соцсетях утверждают, что правоохранители уже разбираются в ситуации, однако на данный момент официального комментария от МВД нет.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 10

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Гость

19:16:08 23-04-2023

Дети позволяли себе такое примерно всегда. Не только "в наше время"

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Гость

20:05:28 23-04-2023

Дети позволяли себе такое примерно всегда. Не только "в наше время" Так и есть. Как сейчас помню Романово. 1980 год. Я иду в первый класс, а там ставят на колени и снимают на кинокамеру. Жесть.

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Гость

23:26:00 23-04-2023

Гость (20:05:28 23-04-2023) Дети позволяли себе такое примерно всегда. Не только "в наше... Одно отличие раньше телефонов не было, ирония не уместна.

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Гость

22:24:35 23-04-2023

малолетние упыри...

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Гость

23:23:47 23-04-2023

Вот за это я не люблю школу, подростки вечно самоутверждается за счёт слабых, так было и в советское время, подростки глупы и агрессивны, конечно же не все

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Гость

06:28:41 24-04-2023

Всегда говорил, что дети - это маленькие жестокие звери, и только воспитание делает их людьми со временем. Но не всех.

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Гость

09:43:20 24-04-2023

И в 70-е детишки били младших, а на колени вставали только опущенные, это такой тест был, если ты пацан, то никогда на колени не встанешь, как бы не били.

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Гость

12:04:02 24-04-2023

Гость (09:43:20 24-04-2023) И в 70-е детишки били младших, а на колени вставали только о... Опущенные те кто издевается над слабыми.

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Гость

12:45:40 24-04-2023

Опущенные те кто издевается над слабыми.------------Не подменяй термины, кто издевается над слабыми, тот подлец, ублюдок, хулиган, мразь, сволочь и т.д. А кто из трусости и малодушия позволяет издеваться над собой, тот опущенный.

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Гость

13:13:07 24-04-2023

заканчивается всегда одинаково. У терпилы лопается терпелка, и следом у утверждающегося лопается седло.

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