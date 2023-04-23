Подростки в алтайском селе избили сверстника и заставили встать на колени
Всё происходящее снимали на камеру, а запись утекла в Сеть
23 апреля 2023, 18:47, ИА Амител
В алтайском селе Романово подростки издевались над сверстником и снимали всё это на камеру. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, группа школьников окружила мальчика, его оскорбляли, избивали и заставляли встать на колени.
Всё происходящее снимали на камеру, о случившемся стало известно после того как запись утекла в Сеть.
"Мальчика избили буквально ни за что. Очень жаль, что в наше время дети позволяют себе такое. Где нравственные качества? Где уважение к другим?!" – написала участница сообщества.
Местные жители в соцсетях утверждают, что правоохранители уже разбираются в ситуации, однако на данный момент официального комментария от МВД нет.
19:16:08 23-04-2023
Дети позволяли себе такое примерно всегда. Не только "в наше время"
20:05:28 23-04-2023
Дети позволяли себе такое примерно всегда. Не только "в наше время" Так и есть. Как сейчас помню Романово. 1980 год. Я иду в первый класс, а там ставят на колени и снимают на кинокамеру. Жесть.
23:26:00 23-04-2023
Гость (20:05:28 23-04-2023) Дети позволяли себе такое примерно всегда. Не только "в наше... Одно отличие раньше телефонов не было, ирония не уместна.
22:24:35 23-04-2023
малолетние упыри...
23:23:47 23-04-2023
Вот за это я не люблю школу, подростки вечно самоутверждается за счёт слабых, так было и в советское время, подростки глупы и агрессивны, конечно же не все
06:28:41 24-04-2023
Всегда говорил, что дети - это маленькие жестокие звери, и только воспитание делает их людьми со временем. Но не всех.
09:43:20 24-04-2023
И в 70-е детишки били младших, а на колени вставали только опущенные, это такой тест был, если ты пацан, то никогда на колени не встанешь, как бы не били.
12:04:02 24-04-2023
Гость (09:43:20 24-04-2023) И в 70-е детишки били младших, а на колени вставали только о... Опущенные те кто издевается над слабыми.
12:45:40 24-04-2023
Опущенные те кто издевается над слабыми.------------Не подменяй термины, кто издевается над слабыми, тот подлец, ублюдок, хулиган, мразь, сволочь и т.д. А кто из трусости и малодушия позволяет издеваться над собой, тот опущенный.
13:13:07 24-04-2023
заканчивается всегда одинаково. У терпилы лопается терпелка, и следом у утверждающегося лопается седло.