Подростки в алтайском селе избили сверстника и заставили встать на колени

Всё происходящее снимали на камеру, а запись утекла в Сеть

23 апреля 2023, 18:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В алтайском селе Романово подростки издевались над сверстником и снимали всё это на камеру. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, группа школьников окружила мальчика, его оскорбляли, избивали и заставляли встать на колени.

Всё происходящее снимали на камеру, о случившемся стало известно после того как запись утекла в Сеть.

"Мальчика избили буквально ни за что. Очень жаль, что в наше время дети позволяют себе такое. Где нравственные качества? Где уважение к другим?!" – написала участница сообщества.

Местные жители в соцсетях утверждают, что правоохранители уже разбираются в ситуации, однако на данный момент официального комментария от МВД нет.