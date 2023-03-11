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На Алтае завели дело против компании, которая продала закупленные для сирот квартиры

Фирма не исполнила госконтракты на общую сумму около 30 млн рублей

11 марта 2023, 07:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при предоставлении квартир детям-сиротам в Белокурихе. Ведётся расследование, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, в 2021-2022 годах компания "ГазТеплоСнаб" в целях извлечения выгоды не исполнила госконтракты на общую сумму около 30 млн рублей.

"Контракты были заключены с КГКУ "Региональное жилищное управление" на поставку 16 жилых помещений в административных границах города Белокурихи в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – рассказали в ведомстве.

Ранее в региональной ФАС сообщили, что компанию 16 раз внесли в Реестр недобросовестных поставщиков за каждый отдельный отказ от предоставления квартир.  Как выяснило ведомство, квартиры были проданы третьим лицам.

Комментарии 5

  • На сиротах животные нажились... четвертовать на площади тварей!!!
    11 марта, Гость   Ответить
  • мы возмущены всей семьей!!!! как можно в нашей стране воровать и наживаться на сиротах!!! в такой момент, когда страна под управлением партии напрягается из последних сил, враги и иноагенты пользуются моментом...
    11 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Самое страшное, что косячат иноагенты, находящиеся на государевой службе! Квартиры обещали выкупить, но не выкупили, поскольку бабки были потрачены на другое. А теперь, чтобы задницу прикрыть - застройщика обвиняют )))
    11 марта, Гость   Ответить
  • Гость, твари...и по-моему им ничего за это не будет...выкрутятся..а квартиры не смогут вернуть..так как покупатели тоже обмануты...
    11 марта, Гость   Ответить
  • Гость, покупатели то в чем обмануты? они честно купили квартиры, которые ранее никто не покупал (только обещали купить)
    13 марта, Гость   Ответить
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