На Алтае завели дело против компании, которая продала закупленные для сирот квартиры

Фирма не исполнила госконтракты на общую сумму около 30 млн рублей

11 марта 2023, 07:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при предоставлении квартир детям-сиротам в Белокурихе. Ведётся расследование, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, в 2021-2022 годах компания "ГазТеплоСнаб" в целях извлечения выгоды не исполнила госконтракты на общую сумму около 30 млн рублей.

"Контракты были заключены с КГКУ "Региональное жилищное управление" на поставку 16 жилых помещений в административных границах города Белокурихи в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – рассказали в ведомстве.

Ранее в региональной ФАС сообщили, что компанию 16 раз внесли в Реестр недобросовестных поставщиков за каждый отдельный отказ от предоставления квартир. Как выяснило ведомство, квартиры были проданы третьим лицам.