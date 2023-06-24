Бастрыкин потребовал оперативно реагировать на преступления против госвласти

Реагировать военные следственные органы должны исключительно в рамках своей компетенции

24 июня 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

При этом отмечается, что реагировать военные следственные органы должны исключительно в рамках своей компетенции.

24 июня президент России Владимир Путин в телеобращении назвал действия руководства ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, которое "раскалывает наше единство".